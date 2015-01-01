Чего каждому знаку зодиака стоит опасаться в феврале 2019

Wild0ne/ PixabayОвенФевраль для огненного знака проходит под лозунгом «здоровье важнее всего». Особенно опасна вторая декада месяца – есть риск получения травм или инфекционных простудных заболеваний, потому следует быть бдительным на скользких улицах и в общественных местах. В плане работы начало февраля не слишком благоприятно для ударного труда, а вот вторая часть месяца – наоборот. Если Овны уберегут свое здоровье в первой половине февраля, то во второй смогут свернуть горы!ТелецФевраль 2019 сулит Тельцам в основном положительные изменения – карьерный рост и успешную реализацию планов. Однако также предупреждает о том, что в первой декаде месяца стоит поумерить свои траты – свободные финансы могут пригодиться в конце месяца на поддержку своего физического здоровья и эмоционального состояния. Тельцам важно отказаться от приступов лени, и февраль сможет принести им новые полезные знакомства.БлизнецыЭтим представителям воздушной стихии нужно поберечь себя от стресса, иначе им не избежать выгорания. Их ждет довольно напряженный, противоречивый месяц, полный ситуаций, где нужно будет сделать сложный выбор. В третьей декаде февраля свободные представители знака могут захандрить, но не стоит – новое романтическое знакомство уже не за горами.Рак«Жителям» воды звезды пророчат множество шансов в рабочей сфере – главное не сидеть в раковине, а проявлять ту самую инициативу. Однако начало месяца может принести разногласия с семьей, если раки сконцентрируются только лишь на себе. План действий на месяц – выполнить обязательства перед близкими, а затем уже покорять новые вершины в работе. Но никак не наоборот.ЛевФевраль будет сложен для Львов в эмоциональном плане – возможно воздействие извне (клевета, пересуды, претензии начальства), что вполне способно снизить иммунитет огненных кошачьих и загнать их в муки депрессии. Львам-карьеристам и бизнесменам нужно быть на чеку – в последнем месяце зимы их бдительность снизится, и они могут допустить роковую ошибку или неоправданно рискнуть.ДеваЭтот февраль будет для Дев настоящими американскими горками – спокойный разгон в первой половине сменится экстремальным спуском во второй. В профессиональной сфере важно полагаться только на себя, ибо даже проверенные партнеры и помощники Дев могут их подвести. В третьей декаде нужно проявить излишнюю внимательность как к должностным обязанностям, так и к родным – любая ошибка или неверно сказанное слово могут заставить Дев заплатить высокую цену.ВесыВесь концентрат опасностей припадет для этого знака на первую и последнюю декаду месяца. Здесь возможно все – от расставания со второй половинкой до ухудшения здоровья. Не стоит начинать в этот период длительных проектов по перемене жизни – будь то переезд, ремонт или перестановка – все может так и не дойти до финиша. Неблагоприятно это время и для крупных покупок или вложений.СкорпионДаже если этот знак и захандрит суровой зимой, то его спасет любимое хобби или новое интересное увлечение. Риски в деловых поездках нивелируются трудом и напористостью Скорпионов, и даже старые друзья поспособствуют в этот период их успеху – дадут дельный совет в сложной ситуации. Февраль предупреждает лишь опасаться малознакомых людей – возможен обман с их стороны.СтрелецМесяц будет для огненных Стрельцов неожиданно спокойным и размеренным. Звезды советуют путешествовать, чтобы не заскучать. И только в конце февраля резко увеличится риск проблем в профессиональной сфере – появятся новые конкуренты, неожиданные проблемы в уже налаженных деловых отношениях, возможны ошибки, последствия которых будут плачевными.КозерогФевраль - относительно удачный месяц для представителей данного знака. Опасаться Козерогам в этот период надо лишь себя самих – своей излишней подозрительности к окружающим и второй половинке. Напористость в труде приведет к полному отсутствию свободного времени, что может усугубить разногласия с любимым человеком.ВодолейДля данного знака наступает особенно неблагоприятный момент для любых манипуляций с финансами. Крупные траты и рискованные сделки – сейчас это явно не для Водолеев. В работе нужно проявлять дотошность, так как возможен риск, что их захотят подставить. Также стоит уделить внимание старым проблемам со здоровьем – они могут снова о себе напомнить.РыбыУдача будет сопутствовать Рыбам лишь в первой трети месяца, а затем наступит этап застоя в карьере и личной жизни. Не стоит принимать в этот момент скоропостижных решений, так как они не приведут к желаемому результату. Все проходит – и это пройдет, нужно только перетерпеть. Ситуация в денежной сфере обещает улучшиться только к концу месяца, так что в феврале Рыбам лучше отказаться от непредвиденных трат.Астролог Людмила Тихонова

Источник: www.allwomens.ru/zen