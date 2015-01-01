С каким типом черепа женщины намного медленнее стареют

Geralt/ PixabayСтарение лица – неизбежный процесс, затрагивающий не только кожу, мягкие ткани, но и кости черепа. Долгое время считалось, что старение обусловлено атрофией лицевых мышц, уменьшением их объема, изменением соотношения мягких тканей и жировых прослоек. В результате такой трансформации постепенно происходит провисание щек, резкое обозначение носогубных складок, образование морщин.Исследования Брайана МендельсонаАвстралиец Брайан Мендельсон – ученый и пластический хирург с мировой известностью, более 40 лет посвятил изучению проблемы старения. Благодаря скрупулезному изучению строения черепа, применению компьютерной томографии, трехмерному моделированию, Мендельсон доказал связь старения лица с возрастными изменениями костей черепа.На протяжении всей жизни, кости человека подвержены непрерывному процессу рассасывания (резорбции) и восстановления. Это самообновляющаяся система, в которой происходит постоянное ремоделирование скелета. Но с возрастом баланс нарушается, и восстановление начинает отставать от разрушения, кости не успевают регенерировать с должной скоростью, и каркас лицевого черепа постепенно меняется.Кроме того, Мендельсон выяснил, что кости черепа стареют неравномерно: верхняя челюсть подвергается более интенсивным изменениям, чем нижняя или скуловые кости. Если человек после 50 лет сохранил все зубы, преобразования, происходящие с челюстными костями, несколько замедляются. А при потере большого количества постоянных зубов, размер челюсти заметно уменьшается, ускоряется рассасывание челюстных костей.Старение глазниц черепаВозрастная трансформация костей черепаТрехмерное моделирование и сравнение костей черепа молодых и пожилых людей показывает, какие изменения с возрастом происходят с костями черепа.Преобразование угла костей в центре лица и вокруг носа порождают появление глубоких носогубных складок, морщин в углах губ. Смещение верхней челюсти назад усугубляет эту проблему и вызывает западание верхней губы.Именно возрастное уменьшение черепа, нарушение пропорций длины и ширины челюстей, является причиной того, что овал лица теряет прежнюю четкость. Контуры нижней челюсти обретают более мягкие очертания, в результате чего провисает кожа щек и подбородка, лицо принимает ярко выраженный возрастной вид.Происходят метаморфозы и с носовыми костями и хрящами, представляющими опору для тканей носа. Они уменьшаются в размерах и немного сдвигаются назад. В результате нос визуально удлиняется, а его кончик начинает свисать, крылья носа смещаются, изменяются размер и форма ноздрей.Пример типа черепа, который более подвержен старениюСущественные перемены касаются глазниц, скуловых и височных костей. Орбита глазниц значительно увеличивается, что приводит к смещению мышц и образованию «мешков» под глазами. Скуловые кости истончаются, скелетная опора ослабевает, что приводит к изменениям в средней области щек. Височные кости теряют объем, и немного западают вовнутрь черепа.Какой тип лица меньше подвержен старению?Некоторые люди, даже не прибегая к операциям, выглядят лучше своих ровесников. Это объясняется не только здоровым образом жизни, отсутствием стрессов и вредных привычек, но и строением костей черепа. Брайан Мендельсон указал признаки, по которым можно еще в молодости отличить таких людей. У них природная мощная скелетная структура, крепкий каркас костей, обеспечивающий надежную поддержку связкам и мягким тканям. Для них характерны высокие, выступающие скулы, ярко выраженные надбровные дуги, четкие линии нижней челюсти, формирующие выразительный овал лица. Люди этого типа дольше сохраняют мощные кости, которые медленно истончаются, и старение наступает позже.Пример типа черепа, который меньше подвержен старениюЛюди со слабой костной структурой даже в молодости не отличаются идеальным контуром лица, выглядят старше своего биологического возраста. Они склонны к преждевременному образованию возрастных метаморфоз и раннему дефициту костной ткани. У них слабо развиты надбровные дуги, мягкая линия подбородка, низкие скулы.Пример типа черепа, который меньше подвержен старениюКроме того, кости мужчин и женщин различаются по степени и скорости старения. У женщин из-за потерь кальция и гормональных сбоев баланс между разрушением и восстановлением костей начинается раньше, чем у мужчин.Способы коррекции лицевого скелетаБрайан Мендельсон одним из первых предложил осуществлять коррекцию лицевых костей черепа, что дает возможность объемного и гармоничного омоложения лица. Укрепление и увеличение лицевых костей создает надежную основу для мышц и связок, предотвращает образование морщин, провисание тканей. Чем раньше выполняется коррекция, особенно у людей со слабым типом костей, тем создается более серьезный резерв для сохранения молодости.Применяемые в пластической хирургии имплантаты поддерживают форму лица, но имеют тенденцию к отторжению. А популярные филлеры восстанавливают объем мягких тканей, не затрагивая первопричину изменений.Мендельсон предложил корректировать кости черепа, чтобы придать им прежнюю форму – то есть устранять первоначальную причину старения. В качестве костного наполнителя он порекомендовал использовать гидроксиапатит кальция. С помощью микрогранул препарата осуществляется укрепление и наращивание отдельных частей лицевого скелета. Гидроксиапатит имеет минеральный состав, аналогичный человеческим костям и обладает хорошей биологической совместимостью с ними. Препарат не склонен к отторжению, и его применение дает положительные, долговременные результаты. Увеличение лицевого скелета должно быть адекватным и не превосходить объем, присущий человеку в молодости, тогда лицо будет выглядеть свежо и естественно.Наталья Ситцева,краниологПочему для здоровья женщина обязательно должна родить: 8 причинХотя бы одна беременность нужна, не только, чтобы выполнить свое предназначение, но и сохранить здоровье. Те системы, которые не выполняют назначенные функции, рано или поздно дают сбой, приводящий к серьезным болезням. Читать далее

Источник: www.allwomens.ru/zen