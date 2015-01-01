Основные преимущества телефонов Xiaomi
Китайская компания Xiaomi осуществляет выпуск смартфонов с 2010 года. За это время они приобрели большую популярность во многих странах мира, в том числе и у нас. Пользователи полюбили модели данной фирмы благодаря их приемлемой стоимости, привлекательному внешнему виду и достойным техническим характеристикам.
Ниже подробнее рассмотрим достоинства телефонов Xiaomi.
Емкая аккумуляторная батарея
Модели Xiaomi способны функционировать на одном заряде более 10-ти часов при условии активного применения, а в режиме более щадящего использования на протяжении четырех суток. Мощность аккумуляторов при этом никак не вредит экстерьеру устройств. Компания не производит крупные и тяжелые телефоны.
Система MIUI
Xiaomi применяет для своих смартфонов собственную программную оболочку, которая является одним из первых ее мобильных продуктов. Благодаря этому у компании есть возможность осуществлять выпуск новых обновлений непосредственно сразу для всех своих устройств.
Стоит отметить, что свежие обновления появляются практически каждую неделю. Разработчики быстро устраняют выявленные ошибки, решают проблемы с безопасностью и оптимизируют скорость и продолжительность функционирования.
Большинство других фирм не выпускают обновления настолько часто.
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Техническая оснащенность
Модели характеризуются отличными техническими характеристиками, за счет чего полностью соответствуют требованиям, которые выдвигаются к современным смартфонам. Они функциональны, практичны и удовлетворяют огромное число пользователей.
Посредством оборудованных камер можно делать снимки вполне хорошего качества. Процессор довольно быстрый и позволяет запускать большинство современных игр.
Стоимость
Цена является одним из главных плюсов Xiaomi. Фирма продает устройства почти по себестоимости, объясняя это тем, что основной доход получает от реализации электроники и бытовой техники. Телефоны же просто предоставляют возможность ей продвигать собственные платформы.
Экстерьер
Гаджеты обладают красивым дизайном и компактными размерами. Изготовление корпуса осуществляется из металла, что добавляет внешнему виду элегантности и респектабельности.
Своя экосистема
Продукция представленной компании объединена в общую инфраструктуру, включая смартфоны, ноутбуки, телевизоры и бытовую технику. За границей Китая определенные сервисы недоступны, однако большая их часть работает в любой стране.