Выбираем мойку для кухни
Кухня это очень важная комната для любого дома или квартиры. Именно поэтому очень важно чтобы была правильно оформлена и в ней было всё необходимое. Одним из объектов, без которых на кухне просто не обойтись это качественная мойка. На что же следует обратить внимание при выборе мойки для кухни? Если вас интересует подробный ответ на этот вопрос тогда найти его всегда можно здесь https://kvadratura.ua/blogs/blog/kak-vybrat-moyku-na-kuhnyu-legko-i-bezoshibochno.html.
Как выбрать мойку для кухни?
Для того чтобы не ошибиться при выборе мойки для кухни следует учитывать достаточно большое количество моментов, среди которых:
- Форма мойки
Первое на что следует обратить внимание это конечно же форма мойки. Мойки по форме можно разделить на: квадратные, круглые, прямоугольные и мойки нестандартной формы (треугольные, пути и шестиугольные.
Квадратные – очень удобны для мойки посуды, а также весьма вместительны.
Круглые – они удобнее чем прямоугольные, их удобно быть за счёт того что на них нет острых углов, в большинстве случаев не обладают дополнительными секциями.
Прямоугольные – лучше всего подходят для узких столешниц, в остальных случаях они могут быть не самым удобным решением.
- Материал
Среди всех вариантов самыми продаваемыми современными мойками являются мойки изготовленные из нержавеющей стали. Такие мойки обладают небольшой ценой, способны очень хорошо вписаться в домашний интерьер, практически не страдают от коррозии.
Ещё одним вариантом являются керамические мойки, на их поверхности имеется эмаль которая не окисляется. Такие мойки отлично впишутся в классическую кухню, однако стоимость керамических моек достаточно высока.
Последним вариантом являются мойки из искусственного камня. Эти мойки отличаются ударопрочностью, длительным сроком службы, простотой ухода и многими другим достоинствами. Единственным их существенным минусов является то, что они очень боятся горячего, поэтому раскалённую сковороду на них не поставишь.
- Количество и вид секций
Также при выборе мойки для кухни следует учитывать количество и вид секций, которые на ней имеются. Мойки с одной чашей это самый простой вариант, который подойдёт для небольших кухонь. Мойки в которых 2-4 чаши это очень функциональный вариант, они также очень вместительны. Мойки имеющие боковые крылья считаются самыми удобными при использовании.
Учитывая всё это вы обязательно сможете подобрать мойку для кухни которая сможет в полной мере вас устроить.