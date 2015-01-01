Умерший человек "понимает", что умер? Разница мыслительных процессов умершего в больнице, катастрофе и обезглавленного

Заведующий лабораторией морфологии человека при РАН Сергей Савельев рассказал, что в человеческом организме мозг умирает последним. Даже после остановки сердца и официальной констатации смерти, мозг некоторое время остается активным, хотя прекращается снабжение кровью. Мозговая активность существенно замедляется, но не останавливается. Торможение клеточных процессов, приводящих к смерти мозга, может занять несколько часов после констатации смерти сердца.Успевает ли человек понять, что умер?В то время, когда все приборы фиксируют кончину человека, мозг продолжает работать, и дает возможность осознать, что наступила смерть. Умирающий чувствует, что тело больше ему не подвластно, не отвечает на посторонние раздражители и усилия медиков.Специалисты Американской ассоциации сердца считают, что остановка сердца – всего лишь первая фаза смерти. Вследствие дефицита кислорода работоспособность коры головного мозга, в той части, которую называют «мыслящей», замедляется, но позволяет человеку чувствовать и понимать, что он медленно умирает. Исследования Джимо Борджигины (университет Мичигана) показали, что в последние минуты умирающий мозг проявляет необычайный всплеск нейрофизиологической активности. Нервные клетки испускают последние импульсы, и, возможно, у человека появляются какие-то чувства, мысли, приходит осознание неотвратимой смерти.Но эти исследования касаются людей, находящихся в клинике, под наблюдением врачей. Данные основаны либо на показаниях приборов, либо на рассказах пациентов, перенесших остановку сердца. Считается, что в случаях внезапной и очень быстрой смерти (например, при взрыве или авиакатастрофе), человек не успевает понять, что он умирает. Проверить эту теорию пока невозможно. Предполагается, что при обезглавливании, после рассечения спинного мозга, головной мозг живет еще 5-7 секунд и в это время чувствует боль и осознает наступление смерти.«Околосмертные» воспоминанияСэм Парниа, профессор-реаниматолог больницы при Нью-Йоркском университете Стоуни Брук, изучает воспоминания людей, испытавших клиническую смерть. Несмотря на то, что «околосмертные» воспоминания довольно индивидуальные, ученому удалось их систематизировать и объединить в несколько групп. Начинается все ощущением выхода из телесной оболочки, и наблюдением со стороны за собственным телом и усилиями врачей.Затем возможны несколько вариантов, пациенты подробно описывают:движение в туннеле, яркий свет;чувство сильного страха;встречу с божеством;сжатые картины жизни;предвкушение покоя и умиротворения;видение лиц родных людей;ощущение дежавю.Заканчиваются воспоминания возвращением сознания в тело. Почти все люди, прошедшие через клиническую смерть, говорят о необычайно сильных эмоциях, обострении слуха и зрения, искаженном представлении о времени. Многие подробно пересказывают, что делали врачи, о чем говорили. Пациенты, испытывавшие в момент клинической смерти сильную боль (например при обширном инфаркте), говорят, что испытывали желание чтобы все поскорее закончилось, они рассказывают, что им не хотелось возвращаться, но некая сила принудительно вернула их в тело.Переживания в пограничном состоянии между жизнью и смертью человек помнит гораздо отчетливее, чем все, что происходило с ним до того. Опыт «вне тела» поражает ученых своей реальностью и невероятными подробностями. Сэм Парниа считает, что это происходит благодаря особенностям работы мозга в экстремальных ситуациях. В первую минуту кислородного голодания происходит мощный выброс гормона допамина, который повышает внимание, возбуждение, обостряет эмоции.При этом на предсмертные ощущения накладывается отпечаток жизненного опыта, воспитания, культурного влияния. Например, христиане рассказывают, что видели Иисуса или Деву Марию, буддисты лицезрели Будду, атеисты говорят о встрече с каким-то сверхъестественным существом.Смерть академика ПавловаАкадемик Павлов сделал при жизни множество открытий, но и своей смертью внес неповторимый вклад в развитие науки. Иван Петрович всегда отличался завидным здоровьем, но, заболев в возрасте 87 лет пневмонией, вскоре понял, что дни его сочтены. Тогда ученый собрал возле себя лучших учеников, и словно на университетской лекции диктовал свои ощущения. Он рассказывал о снижении температуры, об ослабевающей сердечной деятельности, о холодеющих конечностях.Речь его была четкой, ясной, и ассистенты, увлеченные конспектированием, пропустили момент, когда наступил коллапс. Бригада медиков с трудом вывела его из комы, но буквально через два часа наступил повторный коллапс, оказавшийся роковым. Последними его словами были: «Это отек коры мозга! Ну вот, коллеги, я и умер». Последующее вскрытие полностью подтвердило его предположение об отеке мозга.Говорят, что в то время, когда Павлов вел рассказ о предсмертных ощущениях, в его дом пришел посетитель, которому вежливо отказали в приеме. Отказ был сформулирован так: «Академик не сможет вас принять. Иван Петрович занят – он умирает».Павлов, как истинный ученый, до последнего вздоха служил науке, и, находясь в ясном уме, дал четкое представление, что осознавал наступление смерти.Ольга Васильева, анестезиолог-реаниматологОт кого из родителей мы наследуем позднее старение: Ген «Питера Пена» и другие гены длинной молодостиЗа продление молодости отвечает удачное сочетание нескольких сотен генов одного человека. Так, некоторые гены, например FOX01, способствуют уменьшению количества стареющих клеток. А ген ETV6 отвечает за омоложение клеточных культур. Успешный баланс между этими двумя генами обеспечивает человеку позднее старение и долгую жизнь. Читать далее

Источник: www.allwomens.ru/zen