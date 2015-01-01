«Бросьте мысли тяжки, раздвигайте ляжки»: Сергей Шнуров посвятил стихи Анастасии Волочковой

Мальдивские каникулы Анастасии Волочковой никого не оставляют равнодушными. Преданные фанаты, количество которых уменьшается с каждым новым шпагатом артистки, из последних сил поют ей дифирамбы. Ну а хейтеры, которые просто не покидают страничку в Инстаграм Волочковой, облюбовали комментарии, где всегда весело и шумно.instagram.com/volochkova_artА вот у Сергея Шнурова после очередной женитьбы, дела, похоже, не так успешны как у Анастасии Волочковой. Лидер группы «Ленинград» решил, как говорится, поймать хайп, повторив коронный шпагат Волочковой.instagram.com/shnurovsСергей Шнуров поглумился над талантом ВолочковойК сожалению, шпагата у музыканта не получилось — подвела растяжка.instagram.com/shnurovsРешив, что в любой непонятной ситуации следует бить творчеством, Сергей Шнуров напрягся и выдал очередной литературный шедевр. Стихи, посвящённые экс-приме Большого театра, украсили час назад Инстаграм Сергея Шнурова:instagram.com/shnurovsШнур не изменил себе и в довольно язвительной форме высмеял балерину, намекнув на отсутствие у неё таланта.Интересно, чем ответит Волочкова на оскорбительные стихи своего коллеги по шоу-бизнесу?Павел Деревянко оказался в рехабе на Самуи, где лечились Дана Борисова, Евгений Осин и Крис КельмиБлагодаря Дане Борисовой зрители узнали о реабилитационном центре на Самуи. Телеведущая несколько месяцев провела в Таиланде. Курировал лечение Даны Никита Лушников, который является председателем Национального Антинаркотического Союза. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen