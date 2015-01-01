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«Бросьте мысли тяжки, раздвигайте ляжки»: Сергей Шнуров посвятил стихи Анастасии Волочковой

Andre
«Бросьте мысли тяжки, раздвигайте ляжки»: Сергей Шнуров посвятил стихи Анастасии Волочковой
Мальдивские каникулы Анастасии Волочковой никого не оставляют равнодушными. Преданные фанаты, количество которых уменьшается с каждым новым шпагатом артистки, из последних сил поют ей дифирамбы. Ну а хейтеры, которые просто не покидают страничку в Инстаграм Волочковой, облюбовали комментарии, где всегда весело и шумно.

instagram.com/volochkova_art

А вот у Сергея Шнурова после очередной женитьбы, дела, похоже, не так успешны как у Анастасии Волочковой. Лидер группы «Ленинград» решил, как говорится, поймать хайп, повторив коронный шпагат Волочковой.

instagram.com/shnurovs

Сергей Шнуров поглумился над талантом Волочковой

К сожалению, шпагата у музыканта не получилось — подвела растяжка. 

instagram.com/shnurovs

Решив, что в любой непонятной ситуации следует бить творчеством, Сергей Шнуров напрягся и выдал очередной литературный шедевр. Стихи, посвящённые экс-приме Большого театра, украсили час назад Инстаграм Сергея Шнурова:

instagram.com/shnurovs

Шнур не изменил себе и в довольно язвительной форме высмеял балерину, намекнув на отсутствие у неё таланта.

Интересно, чем ответит Волочкова на оскорбительные стихи своего коллеги по шоу-бизнесу?

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Источник: www.allwomens.ru/zen

Теги:Новости
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