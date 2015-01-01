Зрители переживают за здоровье похудевшей Аллы Пугачёвой и обсуждают опухшее лицо Николая Баскова

Звёзды уже давно не пытаются разуверить публику в том, что не имеют дела с пластическими хирургами. Странно было бы отрицать очевидное, ведь резкие изменения во внешности бросаются в глаза. Иногда увлечение пластикой доходит до такой степени, что некогда любимые лица артистов превращаются в восковые маски, которые пугают даже преданных фанатов.На днях сразу несколько звёзд отечественной сцены появились на концерте Светланы Лободы.instagram.com/svetlanalobodafanВ Сети появилось видео, на котором Алла Пугачёва с мужем, Любовь Успенская и Николай Басков позируют перед фотографами.«Музей живых восковых фигур»: появление на публике Баскова, Успенской и Пугачёвой ошеломило сетьВидео сразу вызвало споры в интернете. Поклонники Примадонны привычно отметили, как она постройнела и похудела, однако немало комментаторов пришло в ужас от внешнего вида Аллы Борисовны.instagram.com/arman_davПользователи сети подозревают, что певица чувствует себя не лучшим образом — ей тяжело стоять и передвигаться:lkozireva69 Пугачева на жену Макрона стала похожа)))) sviridova7339 смотрю и страшно,как будто щас ноги не выдержат и упадут... julapiter Коленки у алки уже не те sviridova7339 Зачем А.Б.носит такие короткие вещи???ну блин,ноги то старческие,и как будто еле стоит... sophie_senina Видно что пугачевой уже тяжело передвигаться voitenkoalya да пугачиха уже еле кости свои переставляет ножки это старенькие, колени огромные суставы опухли. alina_s.1 Пугачева бедная, у нее колени наверное болят, не разгибаются и спинаИнтернет-общественность ошарашена видом знаменитостей. По мнению фолловеров инстаграма, звёзды переборщили с походами к пластическим хирургам и выглядят сегодня не лучшим образом:oksanakolontaj Силиконовая долина... v.i.k.a_kovalenko_ Музей живых восковых фигур😏 kiskamafia Если б они не были звезды, подумала наркоманы какие-то li_darchieva Страшно смотреть на них !!!🤦🏻♀️ demesheva_yana Чесслово . Цирк уродов. Басков , только укололся или нити и попил пивка на ночь? Такие все б|у veronika_baranova1 У них у всех выражение лиц ,как будто они не понимают,что происходит🙈какие то потерянные ekaterina.6882 Самый живой-это Максим, остальные-мумииinstagram.com/nikolaibaskovНо больше всего внимания привлекли Любовь Успенская и Николай Басков. Комментаторы считают, что «золотой соловей России» испортил своё лицо в косметических клиниках — теперь оно выглядит неестественно. Большинство пользователей, участвующих в обсуждениях видео, отметили, что им кажется, будто Баскова искусали пчёлы:alisa_v_strane_chudes_foreve_ Баскова как пчелы покусали liubimaiarita что с Басковым ？ЖУУТТЬЬ ！С Успенской у одного хирурга ~ Пластику делали.... eskulovagalina Пугачева- молодец, а вот Басков и Успенская? Вы на пару мед воровали? Одно лицо! olgakurdina56 Коля и Успенская похожи на удмуртов! ole33_38 Колясик лицо перекачал.. verdryl Басков весь в ботоксе dragonfly_152 Басков с бодуна ? Припух мне кажется 🙈 liserg91 А че Коля опухший, от слез что-ли ? _katya_leonova_ Басков распух ппц) nadylisan А что с лицами у двоих с лева❓ их раздуло как трупыДрузья, как вы считаете — должны ли уходить в тень некогда любимые звёзды, если зрителей пугает их внешний вид? Или стоит умереть на сцене под бурные овации давних поклонников?«Вот она, красота без Фотошопа...»: Юлия Началова на отдыхе покрылась красными пятнамиПоклонники Юлии Началовой давно переживают за здоровье своей любимицы. Ещё несколько лет назад зрители начали замечать, что с руками и ногами певицы творится что-то неладное. Юлия старательно ретушировала фотографии у себя в микроблоге, однако на снимках, сделанных крупным планом и опубликованных в сторонних изданиях, были отчётливо видны распухшие суставы. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen