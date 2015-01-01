Как подобрать духи по знаку зодиака: Гороскоп вам в помощь

Hope_first/ PixabayОвенОвном управляет Марс. Растения, которые связаны с этой планетой, часто бывают ядовитыми, могут обжигать или иметь шипы. Запахи, как правило, острые и горькие, выраженные. Основываясь на этой информации, представителям огненной стихии можно предложить древесные и пряные ароматы. Хорошо, если в композиции прозвучат ноты имбиря, корицы, гвоздики, кедра, сандала или перца. Быстро восстановить силы Овнам помогут пачули и ладан, но злоупотреблять такими духами не рекомендуется.Телец и ВесыТелец и Весы находятся под покровительством Венеры. Растения «планеты любви» отличаются красивым цветением, яркими красками, привлекательным внешним видом, нередко бывают плодоносящими, могут обладать эффектом афродизиака. Соответственно, имеет смысл рассматривать цветочную и фруктовую группы ароматов, а также некоторые пряности. Представителям этих знаков стоит присмотреться к парфюму, который благоухает розами, ванилью, ландышами, земляникой, малиной, сиренью, яблоней, бобами тонка. Причем Тельцы нередко питают слабость к так называемым «вкусным» запахам. Особенно им нравятся, когда можно ощутить мед, кофе, шоколад, выпечку, леденцы и т.д. Весы, наоборот, предпочитают свежие ненавязчивые композиции, поэтому выбирают цветочные мягкие миксы и кисловатые ягодные.Близнецы и ДеваБлизнецы и Девы являются подопечными Меркурия. Растения самой быстрой планеты характеризуются наличием мелких листьев, цветовым разнообразием, часто являются вьющимися, не имеют выраженного аромата. Чего у них точно нет, так это пышного цветения, колючек и глубоких корней. Астрологи рекомендуют представителям вышеуказанных зодиакальных созвездий остановить выбор на композициях, в которых присутствуют ноты майорана, гальбанума, шалфея, мяты, тмина. Близнецы и Девы могут также попробовать легкие цитрусовые запахи, например, бергамот или мандарин.РакУправителем Рака является Луна. Ночное светило распространяет свое влияние на растения, которые в природе находятся как можно ближе к воде, цветут в вечернее время, источают свежее и нежное благоухание. В окраске превалируют бледные или белые оттенки. Если брать за исходные данные эти сведения, можно полагать, что Ракам понравятся океаническая группа ароматов и некоторые цветочные ноты. Представителям водной стихии стоит поискать парфюм с лотосом, ночной фиалкой, водяной лилией, зеленым чаем, акватическими аккордами.ЛевНебесным покровителем людей, рожденных под знаком Льва, считается Солнце. Растения, находящиеся по его влиянием, имеют шарообразное соцветие, жесткие листья, могут содержать масло. Запах, который от них исходит, имеет легкую горчинку или остроту. Типичным Львам астрологи советуют остановиться на цветочных ароматах (магнолия, пион, герань) и теплых древесных (сандал, пачули, уд). Показаны также бальзамические ноты (ладан, бензоин), но в небольшом количестве.Free-Photos/ PixabayСкорпионСкорпион находится под влиянием Плутона, который имеет неоднозначную репутацию. Он считается самой далекой и загадочной планетой в Солнечной системе, поэтому и растения, которые несут в себе плутонианские энергии, мало кому кажутся привлекательными. Чаще всего это хищники, заманивающие насекомых в ловушки. Часто на их стеблях присутствуют шипы, имеется большая концентрация токсинов и алколоидов, необычный внешний вид. Что касается парфюмерии, у Скорпионов очень избирательный вкус. Им могут понравиться альдегиды, кожаные и дымные ароматы.СтрелецУправителем Стрельца считается Юпитер. Среди отличительных черт растений, подчиняющихся этой планете, стоит выделить большие габариты, соцветия в виде зонтика, толстый стебель. Запахи, как правило, выраженные и приятные. Представителям этого знака подойдут пряные ароматы, например, кориандр, мускатный орех, гвоздика. Имеет смысл обратиться к ориентальным композициям, содержащим мускус или серую амбру.КозерогКозерогу покровительствует Сатурн. Его растения не имеют пышного цветения, зато обладают вечнозеленой кроной. Сюда также можно отнести реликты (мхи и лишайники), травы с горьким и терпким запахом (полынь), хвойные деревья. Соответственно, самим представителям этого знака придутся по вкусу шипровые и фужерные ароматы. Их выбором станут духи с доминирующими нотами дубового или белого мха, кедра, бальзамической пихты, сухой растительности.ВодолейВодолеи – это подопечные Урана. Влияние этой планеты распространяется на разного рода гибриды, а также на необычные растения и космополиты. Запах может быть невыраженным, но свежим. Иногда представители воздушной стихии тяготеют к экзотике и ищут оригинальные ароматы. Астрологи же рекомендуют им обратиться к травянистой группе. В состав композиций для типичного Водолея должны входить ветивер, цитронелла, эстрагон, тарагон. Допустимы табачные и кожаные аккорды.РыбыРыбам помогает Нептун. Самая мистическая планета управляет растениями, которые вызывают состояние дурмана, с их помощью входят в транс и расширяют сознание. Как правило, они произрастают в воде или нуждаются во влажном климате, могут цвести и имеют плоды. Рыбам показаны фантазийные ноты и некоторые цветочные. Их порадуют аккорды дурмана, конопли, опиумных цветов. Имеет смысл рассмотреть композиции с водяным лотосом, лилией, водяным гиацинтом.

Источник: www.allwomens.ru/zen