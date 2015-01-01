Детские игры – развлечение или обучение?

Какие игры полезны для детей

Если спросить об этом психологов – они скажут: «все». Все игры с игрушками для детей полезны. Разумеется, если соблюдать возрастные рекомендации от производителей, указанных на коробке. Даже если говорить о мягких игрушках, которые многие небрежно называют «пылесборниками», играя с ними, ребенок развивает целый ряд полезных навыков:



Самовыражение – когда делится с любимым мишкой своими мыслями и секретами.



Забота – о плюшевых игрушках малыши всегда заботятся, как о детках или живых зверюшках – укладывают спать, сажают за стол, читают им книжку.



Преодоление страхов за счет того, что рядом всегда есть мягкий друг – малыши не чувствуют себя одинокими, а также чувствуют себя под защитой, если мишка или тигр большого размера, и, наоборот, чувствуют защитниками себя, если игрушка маленькая.



Разумеется, мягкие игрушки – это только одна разновидность развивающе-развлекательных товаров для детей, на сайте Toyexpress есть еще огромное множество всевозможной продукции для мальчиков и девочек разных возрастов. При этом все товары в этом специализированном интернет-магазине произведены ведущими мировыми брендами, гарантирующими превосходное качество и безопасность своих изделий.

Что выбирают дети

Взрослые часто удивляются, когда видят, что их чадо увлечено мультсериалом с весьма странной анимацией, некрасивыми, на взгляд взрослых, персонажами. Однако дети обращают внимание совсем на другое – а именно, на увлекательный, динамично развивающийся сюжет. И в игрушках их интересует то же самое – некоторые мальчики отдадут предпочтение сложному в сборке конструктору лего, чем машинке на радиоуправлении. Другие, которые любят скорость и азарт, предпочтут скоростную машинку, способную выделывать невероятные виражи.

Любые игрушки, увлекающие детей, представлены на сайте компании Toyexpress большим ассортиментом различных моделей и разновидностей. На сегодняшний день родители радуются любому увлечению своих малышей, лишь бы отвлечь их от бесконечного просмотра видео и компьютерных игр. Тем не менее, если ваш сын или дочка являются поклонником определенного мультсериала, просто купите ему мягкую или пластиковую игрушку, изготовленную по образу и подобию любимого персонажа, это наверняка приведет ребенка в восторг, увлекая в мир игры с осязаемым игрушечным другом.

Дарите вашим детям эмоции, они этого достойны! :)