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Самая большая ошибка в жизни, которую совершает ваш знак зодиака

Andre
Самая большая ошибка в жизни, которую совершает ваш знак зодиака
Tsukiko-kiyomidzu/ Pixabay

Овен

Ошибка Овнов в том, что они всегда судят окружающих по себе. Если уровень энергичности и эмоциональности близкого человека не дотягивает до необходимой планки, Овны полагают, что их любят недостаточно сильно. То же происходит и в профессиональной деятельности – не получивший бурных оваций огненный знак разочаруется в том, что делает, может вспылить и сжечь все результаты труда дотла. Ему трудно понять, что не все люди столь горячи в спорах и откровенны в эмоциях, как он сам.

Телец

Тельцы напористы, уперты и бескомпромиссны. Они много работают над собой, развиваются, добиваются целей и думают, что во всем правы, а люди вокруг глупы и недальновидны. Такая зашоренность взглядов часто заводит Тельца в беспросветное одиночество. С ними рядом в итоге не остается никого, кто мог бы выдержать груз их мнения.

Близнецы

Этот знак в течение всей жизни играет десятки ролей, и в итоге сам забывает, какой он есть на самом деле. Обман окружающих и безразличие к их болям отталкивает от Близнецов потенциальных спутников жизни, мешает строить отношения с друзьями и коллегами. Переменчивое поведение и мнение создают для них репутацию льстецов и лицемеров, а нежелание протянуть руку помощи нуждающимся отталкивает даже самых терпеливых людей.

Рак

Огромная ошибка Раков – это страх перед всем на свете. Они боятся публично выступать и громко говорить, годами скрывают свою любовь или неприязнь, прячут ранимое сердце от окружающих и предпочитают сбежать, если не достигли успеха в отношениях или работе. Порой им дискомфортно даже спросить о времени у случайных прохожих. Из-за неуверенности в себе и низкой самооценки Раки упускают самые лучшие возможности изменить жизнь к лучшему.

Лев

Неумение признавать собственные ошибки и излишняя гордыня – настоящий бич для Львов. Попросить у кого-то помощи и показать тем самым, что он слаб? Да никогда в жизни! Лев измучается, пытаясь найти выход из проблемной ситуации, но ни к кому на поклон не пойдет. По этой причине любовные отношения у царского знака рушатся, как карточный домик.

Дева

Девы – мастера сделать из мухи слона. Собеседник не может подобрать слов – нужно подчеркнуть его некомпетентность. В магазине не оказалось салфеток нужного оттенка – самое время поднять бурю в стакане. Сломался телевизор – об этом горе узнают все! Без привычки все драматизировать Девы избегали бы до 90% всех конфликтов в своей жизни.

Marty-arts/ Pixabay

Весы

В чем ошибаются Весы – так это в людях. Дли них типично наступать на одни и те же грабли в отношениях, доверять всем подряд без разбору и жертвовать собой ради других, когда они того не заслуживают. Научись Весы делать выводы и избегать плохих компаний, они бы обезопасили себя от душевных, а порой и физических истязаний.

Скорпион

Эти ребята не верят в простые решения и постоянно идут по пути наибольшего сопротивления. Нет проблем? Скорпион их создаст. Сначала будет долго размышлять, прорабатывать возможные пути выхода из ситуации, бесконечно готовиться и решаться, а затем просто упустит тот самый заветный шанс или уступит свою роль кому-нибудь другому. Скорпион будет шокирован, но жизнь намного более простая штука, чем он полагает.

Стрелец

Размеренная жизнь навевает на Стрельцов скуку, потому они пускаются во все тяжкие, даже если у них нет особых житейских проблем. Могут изменить своей половинке, бросить все и уехать в другую страну, разорвать все существующие связи ради глотка адреналина. В этот момент Стрельцы не думают, что будет потом, живя одним только «сейчас». Подобная импульсивность делает их родных и близких глубоко несчастными.

Козерог

Данный знак полагает, что жизнь – это математическая задача с несколькими неизвестными, и ее можно предугадать на пару шагов вперед. Такая расчетливость держит Козерогов в постоянном эмоциональном напряжении, а любое выбивающее из колеи событие превращает их простой и понятный мир в хаос. Ошибка их в том, что они совсем не разрешают себе ошибаться и долго ковыряются в себе, когда это не особо-то и нужно.

Водолей

Есть мнение Водолея, и есть неправильное мнение – вот как думает в повседневной жизни воздушный знак. А всем, кто неправ, обязательно нужно на это указать, да еще и немножко унизить, чтобы неповадно было. Пренебрежительное отношение к окружающим – часть сущности Водолеев, оно в их ДНК, без шансов на искоренение. Сознание не успевает блокировать брошенные в адрес любимых людей обидные слова, а мозг уверяет, что сказанное все равно правда. Оттого им так трудно достигнуть гармонии в личной жизни.

Рыбы

Кто из всего звездного Пантеона способен на абсолютно нелогичные действия и поведение сумасшедшего? Кто ни в коем случае не ошибается, а живет в альтернативной реальности, где его поступки – единственно верные? Принять решение вопреки здравому рассудку или даже законам физики – это так по-рыбьи. Но соль в том, что Рыбы даже жизнь могут поставить на «все» или «ничего», а окружающие при этом так до конца не поймут и не оценят гениальности хода их мыслей.

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Заведующий лабораторией морфологии человека при РАН Сергей Савельев рассказал, что в человеческом организме мозг умирает последним. Даже после остановки сердца и официальной констатации смерти, мозг некоторое время остается активным, хотя прекращается снабжение кровью. Мозговая активность существенно замедляется, но не останавливается. Читать далее

Источник: www.allwomens.ru/zen

Теги:Гороскопы
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