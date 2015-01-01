Какую тайну в душе носит каждый знак зодиака

Darksouls1/ PixabayОвенКто бы мог подумать, что в душе Овны закомплексованы и полны психологических блоков? Они это скрывают настолько тщательно, что окружающие даже мысли подобной не допускают. Овен всегда весел и пытается создать впечатление храброго бойца, которого не сломают никакие обстоятельства. С виду их решения твердые, как камень. На самом же деле на точку зрения Овнов сильно влияют родители и друзья, а вся храбрость – лишь видимость.ТелецТельцы по натуре не слишком скрытны, однако все, что касается их личной жизни и семьи – тайна за семью печатями. Новостями с любовного фронта они не делятся даже с самыми близкими друзьями, а информацию о неудачах на данном поприще вообще пытаются стереть с лица земли. Если вы оказались случайным свидетелем того, как Телец изменяет своей половинке или поймали его на вранье, земной знак поторопится исчезнуть из вашей жизни как можно скорее.БлизнецыЕсли вы знаете кого-то, рожденного под знаком Близнецов, то будьте уверены, что на самом деле вы ничего о нем не знаете. Все видимое и внешнее в данном знаке – фальшь и выдумка. Эти ребята не умеют искренне сопереживать, их не волнуют проблемы окружающих, даже в настоящую дружбу они особо не верят, видя во всех лишь своих соперников. Улыбка Близнецов не свидетельствует об их расположении – вполне возможно, что они уже придумали, как вас использовать.РакРаки скрывают все, что можно и нельзя. Свои истинные чувства к окружающим, свое мнение, семью, доходы, события жизни. Но больше всего они боятся, что кто-то разглядит, насколько у них доброе и мягкое сердце, и попытается сделать больно. Потому многие из рачьего семейства прячутся за маской безразличия и неприступности. Девушку-Рака можно поймать на тайной влюбленности, если она слишком сильно демонстрирует к кому-нибудь свое отрицательное отношение.ЛевУ Льва не допросишься о его планах, будь то ближайшие выходные или вся оставшаяся жизнь. Представители знака свято верят, что если расскажут, то ничего у них не получится. А еще они стыдятся своей некомпетентности в некоторых вопросах и боятся, что сей факт станет достоянием общественности. Однако такая неуверенность себе выполняет роль «волшебного пенделя» – Львы постоянно учатся, развиваются, осваивают новые знания.ДеваЗемной знак на удивление скуп, но не согласен в этом признаться. Дева терпеть не может одалживать деньги и вещи, потому найдет тысячу причин этого не делать. Основной метод – соврать о своих истинных заработках и притвориться нищим. Мотивация Дев ясна – они думают, что вступив с близким человеком в финансовые отношения, они потеряют и деньги, и дружбу.Darksouls1/ PixabayВесыБольшинство Весов терпеть не могут громкие конфликты и открытую конфронтацию, потому будут улыбаться в лицо даже злейшему врагу. Это касается всего их окружения – вы никогда не узнаете, что на самом деле думает о вас воздушный знак. За маской рассудительности на самом деле скрывается порывистая натура, способная на безрассудства и идущие в разрез с моралью поступки. Но на людях все красиво – улыбка и искренняя заинтересованность на лице.СкорпионЕсли в мире существуют люди, склонные причинять другим вред, то многие из них оказываются Скорпионами. У этого созвездия столько скелетов в шкафу, что их не перечесть. Более того, с близкими людьми Скорпион ведет себя так, словно совсем не дорожит ими, а в любви способен демонстрировать полное безразличие. При этом в душе у представителя созвездия горит настоящий вулкан страстей из любви и страдания от неспособности ее правильно проявить.СтрелецСтрельцы суеверны, но очень этого стесняются. Это так несолидно – верить приметам в 21-м веке. Вот они и придумывают для своих поступков и решений самые необычные причины – лишь бы только более реальные. В остальном Стрелец откровенен, как деревенский простак. Он интересен тем, что независим от мнения окружающих, потому спокойно может рассказать о пикантных подробностях своей жизни.КозерогДля Козерогов самый болезненный вопрос – это вопрос успешности и уровня благосостояния. Если с деньгами все хорошо, то и переживать нечего. Но если у них есть финансовые проблемы, Козероги обязательно наврут с три короба о золотых горах и хоромах, в которых живут. В особенности, если говорят с успешным и обеспеченным человеком.ВодолейДемонстрация приязни для Водолеев – необходимый социальный ритуал, а не искренние чувства. В лучшем случае им на окружающих плевать. В худшем – данный знак вынашивает план по вашему уничтожению. Водолеи испытывают особое удовольствие, видя, как страдают другие. Воткнуть нож в спину противника, когда он этого ожидает меньше всего – вот их жизненная стратегия.РыбыКто самый ленивый знак в зодиаке? Верно, Рыбы. Хотя по ним не скажешь – трудятся, носятся, не сидят на месте. При этом не передать словами силу их дискомфорта. Рыбы мечтают лечь в горизонтальное положение и наслаждаться своим удивительным внутренним миром. Насущные проблемы вроде выполнения должностных и семейных обязанностей им в тягость. «Хвостатые» работают, строят карьеру, но продолжают тайно мечтать о праздной жизни.Все самое плохое про каждый знак зодиакаОвен - чрезмерно импульсивный и неуравновешенный знак. В любом возрасте ведет себя как маленький ребенок: орет громче всех, топает ногами, машет руками, закатывает истерику. Также человек является эгоистом до мозга костей. Читать далее

Источник: www.allwomens.ru/zen