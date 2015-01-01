«Предатель обжирается»: фото 87-летнего Михаила Горбачёва с пивом вызвало злобу у пользователей Instagram

Среди инстаграмщиков есть категория пользователей, которые регулярно забрасывают в блоги фотографии, что наверняка вызовут скандал. Так, главная провокаторша соцсетей Анастасия Волочкова размещает у себя на страничке фото в стиле ню, когда интерес фолловеров снижается. Причём, чем нелепее снимок, тем сильнее на него реакция пользователей сети.instagram.com/volochkova_artЭкс-участница «Дома-2» Алёна Водонаева идёт тем же путём, что и экс-прима Большого театра. Бывшая телезвезда, только почувствовав угасающий интерес к своей персоне, тут же размещает скандальное фото или видео, либо же забрасывает какую-нибудь долгоиграющую холиварную тему.instagram.com/alenavodonaevaНе отстаёт от звёзд Инстаграма и Алексей Венедиктов. Главред «Эха Москвы» точно знает, каким снимком можно гарантировано расшевелить скучающих фолловеров.63-летний журналист водит дружбу с бывшим генсеком СССР Михаилом Горбачёвым…instagram.com/aavstПодписчики Алексея Венедиктова обрушились с гневными проклятьями на Михаила ГорбачёваРегулярно Алексей Венедиктов бывает вместе с Михаилом Горбачёвым в столичных ресторанах. Как оказалось, главный борец за трезвость сам не отказывает себе в небольшой дозе спиртного.instagram.com/aavstПоследнее фото Горбачёва, которое Венедиктов разместил у себя в Instagram, собрало в сотни раз больше комментариев, чем обычные посты ведущего.instagram.com/aavstНа снимке Михаил Горбачёв запечатлён с бокалом пива. Подписчики Венедиктова тут же разделились на два противоборствующих лагеря. Часть фолловеров пожелали бывшему руководителю огромной державы здоровья и поблагодарили за полученную свободу. Однако подавляющее большинство подписчиков шлют в адрес Горбачёва проклятья. Идейному вдохновителю перестройки не могут простить развал СССР. Пользователи сети считают, что придя к власти, Михаил Горбачёв предал народ и страну. Комментаторы мечтают о возмездии:natalinkanatasha Предатель обжирается. haciyev.ismayil1 Чтобы ты горел в аду...проклинаю тебя на веки de.ni722 Когда же будет суд над этим Иудой!!!!! Либо земной либо небесный!!!!! denisonne Че за хомяк. ? Враг народа. ...в петлю его antonpavlov3950 Пора его судить и расстрелять!!! ...пока живой! mtigranm Что бы это был последний бокал в твоей жизни.Друзья, а вы застали крах Союза? Что вы знаете об эпохе Горбачёва? Кто виноват в развале СССР?«Жасмин знает с кем дружить»: фото певицы с Татьяной Навкой вызвало негатив в СетиКаждый, наверно, сталкивался с ситуацией, когда у человека, наделённого властью, неожиданно появляется множество новых друзей. Никому не интересный ещё недавно ботаник, вдруг получивший начальственную должность, удивительным образом становится интересен своим сослуживцам: над его нелепыми шутками дружно смеются, на корпоративах вокруг него всегда оживлённо, а его телефонная книжка активно пополняется новыми друзьями. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen