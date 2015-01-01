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«А жена то у вас, Сучка Крашена....»: в Инстаграм Максима Виторгана обсуждают его драку с Константином Богомоловым

Andre
«А жена то у вас, Сучка Крашена....»: в Инстаграм Максима Виторгана обсуждают его драку с Константином Богомоловым
Вялотекущие разговоры о романе Ксении Собчак с экс-супругом Дарьи Мороз неожиданно обрели новый формат. Главная новость сегодняшнего дня — драка обманутого мужа с коварным обольстителем: весь интернет с самого утра пестрит красочными рассказами о том, что Константин Богомолов был избит Максимом Виторганом в центре Москвы.

instagram.com/konbog75

Все без исключения новостные издания страны опубликовали у себя последние новости. Журналисты сообщают, что в понедельник вечером муж Ксении Собчак появился в кафе, где отдыхал Константин Богомолов. Мужчины вышли на улицу поговорить, однако обратно в кафе Богомолов вернулся в одиночестве, но с кровью на лице. Очевидцы сообщили, что у режиссёра был разбит нос. Тем не менее медиков не вызывали, а Константин самостоятельно привёл себя в порядок в туалете.

В сети даже появилось видео с камер наблюдения, где запечатлены разборки между актёром и режиссёром. Правда, понять, что именно происходило у входа в кафе, невозможно — слишком далеко расположены камеры видеонаблюдения.

Тем не менее весь интернет активно обсуждает происшествие. Никто не сомневается, что причиной драки Максима Виторгана и Константина Богомолова стала Ксения Собчак, а не творческие разногласия.

instagram.com/peopletalkru

Фолловеры Instagram Максима Виторгана поддержали артиста

Пытаясь выяснить, что же на самом деле произошло вчера вечером между Виторганом и Богомоловым, пользователи сети отправились в инстаграм мужа Ксении Собчак. Однако Максим не стал комментировать слухи о его драке с режиссёром. Несмотря на нежелание Виторгана вдаваться в подробности скандала, фолловеры актёра активно обсуждают конфликт под последней публикацией. 

instagram.com/mvitorgan

Большинство подписчиков Инстаграма Максима Виторгана поддержали артиста. В то же время в комментариях можно увидеть немало постов, высмеивающих странный «любовный треугольник»:

ciktukj А жена то у вас, Сучка Крашена....! london__li Макс, всё в поряде! Не слушай жалких и убогих, у которых от зависти жопа полыхает:) Бей в морду тем кто лезет в дом твой под одеялом uhtnf1 По-настоящему,мужской поступок！и дело даже не в том,было или не было！👏👏👏 fe.dor102 с женой надо разбираться) и сколько таких Богомоловых было и ещё будет, всех на покалечишь tanyasssok Дело к весне.У самцов гон начался). kozulskaya я б тоже стукнула ))) этого Богомолова ))) он фууууу

Отметим, что нашлись и те, кто подозревает Максима в меркантильности. Актёр, который стал широко известен благодаря браку с Собчак, по мнению некоторых инстаграмщиков, боится потерять привычные «плюшки»:

irenedemarko Вот это я понимаю битва за место под солнцем. Угроза лишиться прокорма, выгула и сопорта в работе при нулевой харизме и актерском таланте, толкнула в бой. А бабы на вумане пишут тюфяк... Не, молодца. dimkornev Альфонс Виторган просто защищает свои инвестиции

instagram.com/mvitorgan

Друзья, а на чьей стороне в этой истории вы? На кого делаете ставки, запасаясь попкорном?

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Источник: www.allwomens.ru/zen

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