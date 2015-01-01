«А жена то у вас, Сучка Крашена....»: в Инстаграм Максима Виторгана обсуждают его драку с Константином Богомоловым

Вялотекущие разговоры о романе Ксении Собчак с экс-супругом Дарьи Мороз неожиданно обрели новый формат. Главная новость сегодняшнего дня — драка обманутого мужа с коварным обольстителем: весь интернет с самого утра пестрит красочными рассказами о том, что Константин Богомолов был избит Максимом Виторганом в центре Москвы.instagram.com/konbog75Все без исключения новостные издания страны опубликовали у себя последние новости. Журналисты сообщают, что в понедельник вечером муж Ксении Собчак появился в кафе, где отдыхал Константин Богомолов. Мужчины вышли на улицу поговорить, однако обратно в кафе Богомолов вернулся в одиночестве, но с кровью на лице. Очевидцы сообщили, что у режиссёра был разбит нос. Тем не менее медиков не вызывали, а Константин самостоятельно привёл себя в порядок в туалете.В сети даже появилось видео с камер наблюдения, где запечатлены разборки между актёром и режиссёром. Правда, понять, что именно происходило у входа в кафе, невозможно — слишком далеко расположены камеры видеонаблюдения.Тем не менее весь интернет активно обсуждает происшествие. Никто не сомневается, что причиной драки Максима Виторгана и Константина Богомолова стала Ксения Собчак, а не творческие разногласия.instagram.com/peopletalkruФолловеры Instagram Максима Виторгана поддержали артистаПытаясь выяснить, что же на самом деле произошло вчера вечером между Виторганом и Богомоловым, пользователи сети отправились в инстаграм мужа Ксении Собчак. Однако Максим не стал комментировать слухи о его драке с режиссёром. Несмотря на нежелание Виторгана вдаваться в подробности скандала, фолловеры актёра активно обсуждают конфликт под последней публикацией.instagram.com/mvitorganБольшинство подписчиков Инстаграма Максима Виторгана поддержали артиста. В то же время в комментариях можно увидеть немало постов, высмеивающих странный «любовный треугольник»:ciktukj А жена то у вас, Сучка Крашена....! london__li Макс, всё в поряде! Не слушай жалких и убогих, у которых от зависти жопа полыхает:) Бей в морду тем кто лезет в дом твой под одеялом uhtnf1 По-настоящему,мужской поступок！и дело даже не в том,было или не было！👏👏👏 fe.dor102 с женой надо разбираться) и сколько таких Богомоловых было и ещё будет, всех на покалечишь tanyasssok Дело к весне.У самцов гон начался). kozulskaya я б тоже стукнула ))) этого Богомолова ))) он фуууууОтметим, что нашлись и те, кто подозревает Максима в меркантильности. Актёр, который стал широко известен благодаря браку с Собчак, по мнению некоторых инстаграмщиков, боится потерять привычные «плюшки»:irenedemarko Вот это я понимаю битва за место под солнцем. Угроза лишиться прокорма, выгула и сопорта в работе при нулевой харизме и актерском таланте, толкнула в бой. А бабы на вумане пишут тюфяк... Не, молодца. dimkornev Альфонс Виторган просто защищает свои инвестицииinstagram.com/mvitorganДрузья, а на чьей стороне в этой истории вы? На кого делаете ставки, запасаясь попкорном?«Я подозревал вас обоих»: Влад Топалов узнал из СМИ об измене жены с близким другомНе успел Влад Топалов насладиться отцовством, как его ждал удар. Певец случайно узнал, что отцом его новорожденного сына является… его друг детства. По информации, которую получил Влад, Регина Тодоренко родила ребёнка от Сергея Лазарева. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen