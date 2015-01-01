Анфиса Чехова показала, как похудела на 25 кг от тайских таблеток

У девушек, обладающих пышными формами, похудение в какой-то момент может стать навязчивой идеей. «Пышечки» готовы поверить любой рекламе таблеток для похудения, особенно если волшебное снадобье, помогающее сбросить ненавистные килограммы, рекламирует кто-то из знаменитостей. О тайских таблетках для похудения слышали, наверно, даже те, кого не особенно интересуют способы избавления от лишнего веса. Продавцы заморских лекарств обещают быстрый эффект при минимальных физических нагрузках. Как не повестись на заманчивую рекламу, не задумываясь о последствиях.instagram.com/achekhovaТелеведущая Анфиса Чехова, оказывается, тоже испробовала на себе силу тайских таблеток. В 20-летнем возрасте актриса увлеклась популярным препаратом и сумела за два месяца похудеть на 25 килограмм.Фото с результатами своего похудения актриса разместила сегодня в блоге Instagram:instagram.com/achekhovaАнфиса Чехова призывает своих поклонников не принимать препараты для похуденияРезультат похудения от тайских таблеток стал для Анфисы Чеховой полным разочарованием. Ведущая даже не представляла себе, какие изменения произойдут в ней после стремительного похудения:От груди остались одни слёзы😢 Предпочитала не раздеваться при свете😂😂😂 Лицо стало, на мой взгляд, некрасивым. Нос удлинился, а под глазами были жуткие синячины, такие что несколько раз меня останавливали милиционеры у метро и проверяли вены🤦🏻♀️😱 в 90-х это было актуально🥶😂 Характер изменился в худшую сторону. Вечно голодная, злая, капризная.Даже молодой человек, с которым тогда встречалась Анфиса, сказал ей, что она была лучше, когда была полнее.instagram.com/achekhovaА через год актриса сорвалась и стала много и бесконтрольно есть, из-за чего поправилась на 30 кг.Эксперименты с тайскими таблетками стали для Анфисы Чеховой серьёзным уроком. С тех пор актриса не принимает и не рекламирует никакие средства для похудения. Телезвезда призвала и своих подписчиков отказаться от каких бы то ни было средств для похудения:не в худом теле Счастье, а в мудрой голове🤯🤗instagram.com/achekhova«Музей живых восковых фигур»: появление на публике Баскова, Успенской и Пугачёвой ошеломило сетьЗвёзды уже давно не пытаются разуверить публику в том, что не имеют дела с пластическими хирургами. Странно было бы отрицать очевидное, ведь резкие изменения во внешности бросаются в глаза. Иногда увлечение пластикой доходит до такой степени, что некогда любимые лица артистов превращаются в восковые маски, которые пугают даже преданных фанатов. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen