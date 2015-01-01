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На кого из знаков зодиака упадут деньги в феврале 2019

Andre
На кого из знаков зодиака упадут деньги в феврале 2019
TheDigitalWay/ Pixabay

Второй месяц 2019 года обещает стать благоприятным и перспективным с точки зрения финансов. Условия для развития бизнеса и приумножения капитала создаст Юпитер, который образует большое количество гармоничных аспектов. Ввиду отсутствия сильных негативных конфигураций станет легче решать деловые вопросы, преодолевать препятствия и договариваться с другими людьми. Но настоящее денежное везение ждет только нескольких представителей зодиакальных созвездий.

Финансовый рейтинг на февраль 2019 для знаков зодиака

Скорпион

Скорпионы ощутят расположение небесных покровителей с первых чисел месяца. С материальной стороной жизни будет полный порядок. Юпитер в доме финансов обеспечит стабильный приток денежных средств, а Марс в секторе повседневной работы поспособствует увеличению основного дохода. Самые большие суммы придут в течение первых двух недель. Третья декада благоприятна для крупных покупок и вложений.

Козерог

Козерогам тоже следует делать ставку на первую половину февраля. В этот период им окажет хорошую поддержку в делах Меркурий, образующий несколько позитивных аспектов с другими планетами. Диспозиция сдвинет дела земного знака с мертвой точки и позволит в короткие сроки наладить поступление денежных средств. На улучшение материального положения также повлияет Солнце, которое откроет Козерогам новые перспективы заработка.

Телец

В феврале к Тельцам придут деньги несколькими путями. Во-первых, в их доме карьеры первых две декады будет господствовать Солнце, создавая благоприятные обстоятельства для повышения заработной платы. Во-вторых, ожидаются крупные поступления от инвестиционной деятельности. Возможна также выплата страховки. Наконец, звезды сулят удачу владельцам собственного бизнеса.

Водолей

У Водолея есть все шансы разжиться деньгами во второй половине месяца. В астрологическом доме, который отвечает за материальные ресурсы, окажутся транзитные Меркурий и Солнце, а в секторе общественных связей на протяжении всего времени будет находиться Юпитер. Таким образом, представители этого знака могут извлечь прибыль из текущей деятельности и улучшить свое положение благодаря влиятельным покровителям.

Овен

Овны могут рассчитывать не небольшой рост доходов. Их дела пойдут в гору за счет профессиональной деятельности. Во многом такому развитию событий поспособствуют Марс и Солнце в финансовых домах. Некоторые представители огненной стихии получат выгоду от удачного стратегического альянса.

Стрелец

Весь месяц Стрельцы будут бороться со стремлением создать прочную материальную базу и желанием потратить накопления на то, о чем они давно мечтают. Пока небесные конфигурации обещают им поддержку, но ситуация может измениться. Следует помнить об этом, совершая спонтанные покупки.

Рак

Ракам можно не опасаться финансовых проблем.  В этом плане месяц станет для них нейтральным. И все же напряжения избежать не удастся из-за присутствия Солнца в астрологическом доме, связанном с долгами и наследством. Либо Ракам предстоит бороться за право владеть имуществом, либо их ожидают кредитные проблемы.

Рыбы

Противоречивый период для Рыб. Доход вроде бы возрастет, но одновременно увеличатся и траты. Стабилизации ситуации помешают импульсивность и поспешность решений. Гороскоп не рекомендует заниматься инвестированием и совершать серьезные денежные операции.

Лев

Львам тоже понервничать из-за того, что все пойдет не так, как планировалось ранее. Возможны неожиданные расходы в результате поломки автомобиля или дорогой бытовой техники. Некоторые представители этого знака столкнутся с необходимостью оказать материальную помощь близкому другу или родственнику.

Весы

Похожее развитие событий гороскоп пророчит Весам. Вот только они сами и станут причиной убытков. Слишком много средств будет потрачено на развлечения, шоппинг и ненужные вещи. Активная общественная жизнь отвлечет все внимание от практических вопросов.

Дева

К сожалению, в феврале у Дев нет предпосылок для укрепления финансовых позиций. Звезды предостерегают от неоправданного риска. В течение следующего месяца разумно направлять усилия на то, чтобы сохранить накопления, а не приумножить их.

Близнецы

Близнецам февраль не принесет желаемого улучшения материального положения. Покровительствующий им Меркурий будет ослаблен, не давая возможности своим подопечным реализовать намеченные планы.

Чего каждому знаку зодиака стоит опасаться в феврале 2019

Февраль для огненного знака проходит под лозунгом «здоровье важнее всего». Особенно опасна вторая декада месяца – есть риск получения травм или инфекционных простудных заболеваний, потому следует быть бдительным на скользких улицах и в общественных местах. Читать далее

Источник: www.allwomens.ru/zen

Теги:Гороскопы
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