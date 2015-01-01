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Наталья Бардо впервые показала сына, которого прятала 2,5 года

Andre
Наталья Бардо впервые показала сына, которого прятала 2,5 года
Актрису Наталью Бардо прекрасно помнят поклонники «Дома-2»: девушка полгода жила на телепроекте и пыталась построить отношения перед камерами. Правда, тогда Наталья была брюнеткой, а вместо пафосного псевдонима Бардо носила скромную фамилию Кривозуб.

dom2life.ru

Сегодня Наталья, как и многие экс-участники «Дома-2», предпочитает не вспоминать о своём пребывании на периметре. Бывшая телезвезда строит успешную кинокарьеру, а посильную помощь в этом ей оказывает Марюс Вайсберг.

instagram.com/bardonata

Наталья Бардо в последние годы снимается во всех комедиях популярного режиссёра: дело в том, что актриса в 2016 году стала гражданской женой Марюса. Девушка даже похвасталась помолвочным кольцом у себя в блоге Instagram, однако неизвестно, была ли свадьба. По крайней меры фотографий в белом платье со всем причитающимися атрибутами никто пока не видел.

instagram.com/bardonata

«Я вообще не знала, что вы уже мама»: Наталья Бардо удивила фотографией с сыном

В мае 2016 года Наталья подарила возлюбленному сына Эрика. Новость о счастливом прибавлении в звёздном семействе промелькнула в СМИ, однако в Инстаграмах Бардо и Вайсберга до сих пор отсутствуют какие-либо фотографии малыша. Пара вообще старается не афишировать личную жизнь, размещая в своих блогах исключительно посты о творческих буднях или путешествиях.

instagram.com/bardonata

Сегодня впервые Наталья Бардо разместила фото с маленьким Эриком:

Когда хочет сфотографироваться, как мама❤️

instagram.com/bardonata

Для некоторых подписчиков актрисы снимок стал шоком: во-первых, ребёнок выглядит взрослым, а во-вторых, некоторые даже не знали, что у Натальи есть сын. В комментариях фолловеры актрисы эмоционально отреагировали на первое фото Натальи Бардо с сыном:

jenyabarabanova Наташа, так это ваш ребёнок или нет?! Я вообще не знала, что вы уже мама🤔 khisllina Ваш ребенок? mgarkavaia Неожиданно))) незнала что вы мама👍🏻🌟 amina_dziova_ Это ваш сын???? ladanalla799 Это ваш сынок??? cherkasova_milla96 Сколько ему лет? Милашка маленькая 😊 Я не знала что у Вас есть ребёнок, выглядите великолепно!  natashaidasha А я и не знала,что у Вас есть ребенок

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Источник: www.allwomens.ru/zen

Теги:Новости
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