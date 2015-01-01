Как быть, если природа обделила красотой

В нашем обществе наступило тотальное увлечение стереотипами красоты, навязанными глянцевыми журналами. Согласно данным The Daily Mail, только 4% опрошенных женщин считают себя красивыми, 65% - обыкновенными, и 31% - некрасивыми. Представительницы слабой половины человечества обожают выискивать реальные и вымышленные недостатки своей внешности. Если природа не наделила девушку безупречной внешностью, она считает, что жизнь не удалась, упрекает судьбу в несправедливости. Пластическая хирургия готова прийти на помощь женщинам в их борьбе за красоту, но далеко не все могут позволить себе такое удовольствие. Поэтому поговорим о том, как не только смириться с недостатками во внешности, но научится принимать их, и жить счастливо.Не позволяйте себе ленитьсяЖенщине вполне по силам самостоятельно сделать себя красивой – нужно только забыть о лени. Во многих случаях привлекательность – результат усердного труда над собой. Исправить недостатки фигуры вполне возможно благодаря системе правильного питания и спортивным упражнениям. Кроме того, занятия спортом повышают самооценку, уверенность в себе, улучшают настроение. Только нужно настроиться на результат и приложить усилия, без которых ничего не получится.Улучшить состояние кожи и волос тоже реально с помощью систематического применения лечебной косметики. Но желательно, не заниматься самостоятельным подбором препаратов, а проконсультироваться с косметологом, возможно даже посетить дерматолога. Уход за собой должен стать ежедневной привычкой: составьте расписание, в какой день недели вы уделяете внимание лицу, в какой – волосам, когда делаете маникюр и педикюр. Таким образом, вы не пропустите очередную процедуру, и будете постоянно поддерживать достигнутый результат.Компенсируйте недостаткиБольшинство недостатков внешности поддаются корректировке. Нужно перестать жаловаться, проанализировать масштаб проблемы, и наметить пути ее решения.Маленькие и невыразительные глаза можно подчеркнуть с помощью грамотного макияжа и наращивания ресниц. Не слишком впечатляющая внешность компенсируется эффектной стрижкой, ярким цветом волос. Короткие пальцы визуально удлиняются с помощью длинных ногтей. Большой размер ноги не так заметен при правильном подборе обуви и умении красиво и плавно двигаться. Недостатки фигуры можно скрыть, правильно подобрав фасон и цвет одежды.Подчеркивайте достоинстваНе бывает так, чтобы природа обделила абсолютно всем: во внешности каждой женщины обязательно найдутся достоинства. Это могут быть:красивые, густые волосы;гордый профиль;изящные руки;обаятельная улыбка;длинная шея;стройные ноги.Рассматривая себя в зеркало, ищите преимущества, а не недостатки. Формируя свой образ, делайте акцент на привлекательных чертах, старайтесь их выгодно подчеркнуть. Полюбите свои достоинства, тогда и окружающие в первую очередь будут обращать на них внимание.Сделайте ставку на оригинальностьЕсли вы смелая молодая девушка, не бойтесь добавить в свой образ оригинальности. Проявите фантазию: покрасьте волосы в необычный цвет, сделайте дреды, пирсинг, татуировку. Экспериментируя с внешностью, можно стать необычной, запоминающейся, либо придать облику загадочности. Может быть, вы и не превратитесь в глянцевую красавицу, но в любом случае не останетесь незамеченной.Освойте поведение красивой женщиныМногие девушки предполагают, что если бы у них была другая внешность, жизнь непременно изменилась бы. Они собирают деньги на пластические операции, проходят через болезненные процедуры и долгий период адаптации, и в результате обнаруживают, что кардинальных перемен в судьбе так и не произошло.Скорее всего, проблема была не во внешнем виде, а в психологических установках. Постарайтесь убедить себя в собственной привлекательности, и окружающие охотно поверят в вашу красоту. Уверенность производит на людей магическое действие – они верят в то, в чем вы сами не сомневаетесь.Вспомните голливудских актрис не самого идеального облика: Джулию Робертс с большим ртом, Сару Джессику Паркер с вытянутым лицом и кривыми ногами, Лайзу Минелли с неправильными чертами лица. Но все они полюбили себя, поверили в свою красоту, и убедили в ней весь мир. Недавно Опра Уинфи провозгласила, что придерживается философии «бодипозитива» - это значит любить свое тело в той форме, какая есть.Нужно в первую очередь сменить психологические установки, и если самостоятельно сделать это не получается, необходимо проконсультироваться с психотерапевтом, посетить женские семинары и тренинги.Не забывайте о женственностиЖенственность – это вовсе не синоним красоты, но без нее девушка теряет значительную часть привлекательности. Женственность подразумевает такую манеру поведения, речи, образ мыслей, которые создают особую энергетику, привлекающую мужчин. В первую очередь это мягкость, отсутствие агрессии, проявление нежности и сочувствия. Девушка с идеальными чертами лица и совершенной фигурой при отсутствии женственности не будет восприниматься окружающими как красавица.В то же время утонченная женственность, безупречный вкус и стиль девушки, не считающейся красавицей в общепринятом смысле, помогут ей выделиться в толпе стандартных красоток.Не сравнивайте себя с глянцевыми красавицамиУ многих женщин появляется комплекс неполноценности, когда они сравнивают себя с красавицами, которых видят на экране телевизора или на страницах глянцевых изданий. Но ведь над каждой звездой глянца трудятся стилисты, визажисты, парикмахеры. А фотографии дополнительно проходят через фильтры фотошопа.Достаточно посмотреть на фотоснимки звезд и королев красоты без макияжа, чтобы понять, что практически 50% их великолепия – это результат профессионального макияжа и уверенность в своей неотразимости.Прежде чем сравнивать себя с гламурными красавицами. Оглянитесь вокруг – много ли рядом с вами безупречно красивых женщин? Возможно, вы просто преувеличиваете собственные недостатки.Старайтесь мыслить позитивно, и чаще улыбаться, улыбка – одно из лучших украшений женщины.Психолог Татьяна ТихомироваОт кого из родителей мы наследуем позднее старение: Ген «Питера Пена» и другие гены длинной молодостиЗа старение организма или длительную молодость отвечает примерно 1000 различных генов и процесс расшифровки их еще не завершен. Каждый год генетики открывают несколько новых генов молодости и старения. Читать далее

Источник: www.allwomens.ru/zen