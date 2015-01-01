«В такого каждая влюбится»: Владимир Пресняков показал старое фото и привёл в восторг подписчиц

Сегодняшние звёзды могут только мечтать о том успехе, какой переживали популярные исполнители в 90-е годы. Огромные стадионы в крупнейших городах Советского Союза были забиты зрителями, мечтавшими увидеть своих кумиров. Среди самых популярных певцов начала 90-х был и Владимир Пресняков. Ворвавшись на советскую эстраду с пронзительным «Зурбаганом», молодой исполнитель сразу же завоевал сердца миллионов поклонниц.instagram.com/_lana_fatiniya_Девчонки готовы были отдать любые деньги за фотографию Преснякова, а студии звукозаписи зарабатывали огромные деньги на продаже магнитофонных кассет с песнями популярного артиста.instagram.com/fanpresnsinВладимира Преснякова просят вернуть старую причёскуПрошло несколько десятков лет, но «Зурбаган» по прежнему остаётся любимым хитом поклонников Преснякова. Но сам певец сегодня мало чем напоминает себя 23-летнего.instagram.com/presnyakovvladimirНа днях в Инстаграм Владимир Пресняков разместил своё архивное фото с длинными волосами. Поклонники певца тут же окунулись в ностальгические воспоминания. Фолловеры признались, что были влюблены в артиста:elenakamchatkina547 В такого каждая влюбится! _ruslanovna_as Боже, как я любила это лицо! mamageroy Оооооо, любовь моей юности!!!!!😍❤️❤️❤️ zagrebelnaja_lena Как же я в детстве была в Вас влюблена..Все стены в комнате были обклеены этими фотографиями. efimova200975 Посмотрела на комменты и ужаснулась😂 сколько девчонок которые просто любили Володю или любят сейчас.и почему природа создала только одного, надо было миллионы. Чтобы все были счастливы. Каждому по Володе😂😂😍 eliashuvalova Эх,любила и люблю...не пошла на концерт из за Натальи😂все не могла смирится😂😂😂 ainuralmaty1802 ❤️вот такого Преснякова люблю!instagram.com/presnyakovvladimirНекоторые комментаторы считают, что стрижка не идёт Владимиру Преснякову. Фанатки уверены, что певцу стоит вернуться к своему старому образу:tatianakruglikova8698 Все равно сколько лет.До старости Владимиру длинные шли бы Эти короткие куда ему.....Совсем другое дело с длинными волосами-красавец,романтично-стильный.А то как Микки Рурк обрезали волосы,как все стал..И Агутину хуже в разы. fenga.78 ВОЛОСЫ!!!! ГДЕ ПРЕСНЯКОВ????!!!!! gonrina09 Верните волосы🙏🙏🙏😩😩😩😀Нам так не хватает того неповторимого, стильного образа....🤗Друзья, а у вас в юности был кумир, чьи портреты украшали стены в квартире? 🙏«Музей живых восковых фигур»: появление на публике Баскова, Успенской и Пугачёвой ошеломило сетьЗвёзды уже давно не пытаются разуверить публику в том, что не имеют дела с пластическими хирургами. Странно было бы отрицать очевидное, ведь резкие изменения во внешности бросаются в глаза. Иногда увлечение пластикой доходит до такой степени, что некогда любимые лица артистов превращаются в восковые маски, которые пугают даже преданных фанатов. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen