Продвижение сайтов: реклама бизнеса в интернете

Интернет-реклама – важная форма маркетинга, для продвижения сайтов в сети. Для любого вида рекламы существует множество аналитических инструментов, обеспечивающих проверку их эффективности в режиме онлайн.

Рассмотрим 7 видов интернет-рекламы:

Медийная с изображениями и текстом. Популярные формы:

статические изображения – баннеры, появляющиеся вокруг контента;



контекстная реклама, создаваемая алгоритмами;



плавающие баннеры, перемещающиеся по экрану;



обои, меняющие фон сайта, заполняя всю страницу;



всплывающая реклама перед контентом сайта;



вспышка – движущаяся реклама со сменяющимся контентом;



видео – небольшие видеообъявления, автоматически воспроизводящиеся или ждущие воспроизведения со стороны посетителя сайта.

Реклама в социальных сетях – от простого баннера или изображения до видео с автоматическим воспроизведением. Виды рекламы в социальных сетях:

органическая – пост, предназначенный для целевой аудитории, с возможностью обратной связи;



нативная – продвижение в социальных сетях коммерческих постов.

Маркетинг в поисковиках – SEM, SEO и SMO.

SEM - набор инструментов, методов и стратегий, для продвижения сайта.



SEO-оптимизация - ссылки, таргетинг на ключевые слова и высококачественный контент, для увеличения трафика.



SMO – оптимизация сайта с помощью уникального контента, привлекательного дизайна, продвижения в социальных сетях.

Ретаргетинг и ремаркетинг. Основные отличия:

ретаргетинг - показ объявлений потенциальным клиентам на основе файлов cookie, а ремаркетинг - на основе электронной почты;



ремаркетинг работает, собирая информацию о пользователях и создавая списки, которые впоследствии используются для рассылки рекламных писем;

Видеообъявления. Самой популярной платформой для просмотра видеообъвлений является YouTube.

30 секунд или меньше;



высокое содержание брендинга;



мотивирующий призыв к действию.

Электронный маркетинг - процесс отправки коммерческого сообщения по электронной почте. Виды электронных писем:

транзакционные электронные письма обычно инициируются на основе действий клиента с компанией. Их основной целью является - «облегчить, завершить или подтвердить коммерческую транзакцию, которую получатель ранее согласился заключить с отправителем»;



прямая электронная почта. Компании собирают список адресов электронной почты потенциальных клиентов для отправки прямых рекламных сообщений или арендуют список адресов электронной почты у сервисных компаний.

Баннерная реклама – одна из маркетинговых инструментов, помогающая увеличить поток трафика. Эффективные рекламные баннеры имеют четко выраженную рамку с графикой, вытянутой по краям рамки.

Интернет-реклама каждый день расширяется. Ежедневно появляются новые возможности для маркетологов.

Источник: продвижение сайтов от hrodna.life