Продвижение сайтов: реклама бизнеса в интернете
Интернет-реклама – важная форма маркетинга, для продвижения сайтов в сети. Для любого вида рекламы существует множество аналитических инструментов, обеспечивающих проверку их эффективности в режиме онлайн.
Рассмотрим 7 видов интернет-рекламы:
Медийная с изображениями и текстом. Популярные формы:
- статические изображения – баннеры, появляющиеся вокруг контента;
- контекстная реклама, создаваемая алгоритмами;
- плавающие баннеры, перемещающиеся по экрану;
- обои, меняющие фон сайта, заполняя всю страницу;
- всплывающая реклама перед контентом сайта;
- вспышка – движущаяся реклама со сменяющимся контентом;
- видео – небольшие видеообъявления, автоматически воспроизводящиеся или ждущие воспроизведения со стороны посетителя сайта.
Реклама в социальных сетях – от простого баннера или изображения до видео с автоматическим воспроизведением. Виды рекламы в социальных сетях:
- органическая – пост, предназначенный для целевой аудитории, с возможностью обратной связи;
- нативная – продвижение в социальных сетях коммерческих постов.
Маркетинг в поисковиках – SEM, SEO и SMO.
- SEM - набор инструментов, методов и стратегий, для продвижения сайта.
- SEO-оптимизация - ссылки, таргетинг на ключевые слова и высококачественный контент, для увеличения трафика.
- SMO – оптимизация сайта с помощью уникального контента, привлекательного дизайна, продвижения в социальных сетях.
Ретаргетинг и ремаркетинг. Основные отличия:
- ретаргетинг - показ объявлений потенциальным клиентам на основе файлов cookie, а ремаркетинг - на основе электронной почты;
- ремаркетинг работает, собирая информацию о пользователях и создавая списки, которые впоследствии используются для рассылки рекламных писем;
Видеообъявления. Самой популярной платформой для просмотра видеообъвлений является YouTube.
- 30 секунд или меньше;
- высокое содержание брендинга;
- мотивирующий призыв к действию.
Электронный маркетинг - процесс отправки коммерческого сообщения по электронной почте. Виды электронных писем:
- транзакционные электронные письма обычно инициируются на основе действий клиента с компанией. Их основной целью является - «облегчить, завершить или подтвердить коммерческую транзакцию, которую получатель ранее согласился заключить с отправителем»;
- прямая электронная почта. Компании собирают список адресов электронной почты потенциальных клиентов для отправки прямых рекламных сообщений или арендуют список адресов электронной почты у сервисных компаний.
Баннерная реклама – одна из маркетинговых инструментов, помогающая увеличить поток трафика. Эффективные рекламные баннеры имеют четко выраженную рамку с графикой, вытянутой по краям рамки.
Интернет-реклама каждый день расширяется. Ежедневно появляются новые возможности для маркетологов.
Источник: продвижение сайтов от hrodna.life