Средство для дезинфекции «Абактерил» – желтоватая или зеленоватая жидкость, прозрачная, со слабовыраженным запахом. Относится к многоцелевым дезинфицирующим препаратам универсального действия. В состав входят ПГМГ, ЧАС, амины, активные компоненты.

Действие направлено на уничтожение паразитарных болезней, грамположительных, грамотрицательных бактерий, грибов кандида, бактерии терра (туберкулезной), вирусов гриппа, ВИЧ, полиомиелита, гепатита, атипичной пневмонии.

Область использования дезсредства «Абактерил»

«Абактерил» отличается высокими обезжиривающими, моющими, дезодорирующими свойствами. Удаляет жир, белковые и иные виды загрязнений с любых поверхностей. Не повреждает объекты обработки, не отбеливает цветную ткань, не портит металлические изделия, не вызывает коррозию. Средство экологично, биоразлагаемо, пожаробезопасно, после замерзания его первоначальные свойства не меняются.

«Абактерил» применяется для:



мытья поверхностей;



обработки мебели, медицинских инструментов, оборудования, спецодежды, уборочного инвентаря;



дезинфекции продуктов крови, пиявок после сеанса гирудотерапии.



Использование средства разрешено в лечебных учреждениях разного профиля, для бытовых нужд, в детских садах, сфере ЖКХ, салонах красоты, для дезинфекции в моргах, бюро ритуальных услуг и др.

Как применять

Рабочий раствор приготавливают, смешивая средство с водой и руководствуясь приведенными в инструкции расчетами.

Обработка объектов производится методом орошения, протирания, погружения или замачивания. Дезинфекцию помещений разрешено осуществлять в присутствии больных, кроме обработки методом орошения, который требует применения индивидуальных средств защиты кожи, глаз, органов дыхания.

Противопоказания

Дезинфицирующее средство Абактерил несовместимо с ПАВ и мылом. Готовить рабочий раствор следует в перчатках, избегать попадания на кожу, в глаза. Хранить в недоступных местах, отдельно от продуктов и лекарств.

Средство малоопасно, но может вызвать отравление. Почувствовав себя плохо, следует немедленно обратиться к врачу.

Приобрести дезсредство «Абактерил» можно по выгодной цене в интернет-магазине «Сила дезинфекции» с доставкой до места требования. Заказ оформляется на официальном сайте компании через форму обратной связи или по указанному номеру телефона.