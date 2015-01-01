Сыворотки для лица: особенности применения
Легкость текстуры и ярко выраженный эффект – вот главные характеристики косметических сывороток. Раньше этот продукт был доступен лишь в кабинете косметолога – как один из этапов уходовых процедур. Теперь же в аптеках и специализированных магазинах можно найти косметические сыворотки для любого возраста и проблемы.
Что такое сыворотка?
Сыворотка – это высокоактивное средство для ухода за кожей лица, шеи и декольте. Ее эффективность связана с повышенной концентрацией активных компонентов и особой текстурой, способной проникать в самые глубокие слои дермы. Основу таких средств составляют гиалуроновая, гликолевая и молочная кислоты, витамины А, С, Е, ретиноиды, комплексные соединения и т.д.
Есть мнение, что сыворотка предназначена лишь для женщин в возрасте, желающих добиться ярко выраженного омолаживающего эффекта: избавиться от морщин, подтянуть овал лица, освежить цвет кожи. Такое суждение неверно. На самом деле подобные уходовые препараты решают самые разнообразные проблемы: осветляют пигментные пятна, борются с прыщами и следами от акне, возвращают коже упругость и т.д.
Плюсы и минусы сывороток
Говоря о достоинствах сывороток для лица, в первую очередь следует отметить их высокую эффективность. Правда, результат будет заметен не сразу, а лишь после курсового применения в течение 3-4 недель.
Легкость нанесения и отсутствие липкой пленки – вот еще один плюс. Правда обладательницы жирной кожи отмечают к концу дня блеск Т-зоны в жаркое время года.
Кроме того, большинство сывороток некомедоногенны, т.е. не забивают поры.
Обозначим и недостатки:
- возможны аллергические реакции из-за высокой концентрации активных компонентов;
- небольшой срок хранения после вскрытия упаковки;
- стоимость выше, чем у традиционных кремов и гелей для лица.
Правила нанесения сыворотки
Обязательна предварительная очистка кожи мягким очищающим средством или молочком, а также тонизирование.
Большинство сывороток имеют дозаторы – на 1 применение достаточно 1-2 капель средства, которые следует растереть на ладонях, а затем распределить легкими похлопывающими движениями по лицу, начиная со лба и спускаясь к шее.
Если препарат предназначен для локального применения, то его наносят строго на проблемную зону.
Сыворотки с увлажняющим и восстанавливающим эффектом допустимо использовать с 25-летнего возраста. Начиная с 30 лет показано периодическое воздействие на кожу anti-age препаратами несколько раз в год.