Привет из прошлого: неизвестная картина Олега Яковлева изумила его фанатов

Экс-«Иванушки» Олега Яковлева не стало полтора года назад. До сих пор до конца неясно, отчего умер певец. Официальная причина смерти — остановка сердца, однако разные источники сообщали и о пневмонии, вызванной циррозом печени, и об алкогольной интоксикации, и даже о СПИДе.instagram.com/yakovlevsingerГражданская жена Олега Яковлева, с которой он был последние пять лет, не может смириться с потерей любимого человека. На фоне скандалов, дележа имущества, появления внебрачных детей, Александра Куцевол регулярно рассказывает в соцсетях о времени, которое она провела рядом с Яковлевым.instagram.com/sashakutsevolАлександра ведёт сразу два аккаунта в Instagram: свой и страничку памяти Олега Яковлева. Фанаты певца благодарны Саше за возможность узнать что-то новое о своём кумире.instagram.com/sashakutsevolКартина на стене, нарисованная Олегом Яковлевым, вызвала обсуждения в Instagram певцаСегодня Александра Куцевол разместила на страничке в Инстаграм Олега Яковлева необычное фото. Оказывается, певец обожал рисовать. Причём делал это везде, где только мог, когда у него было свободное время.По словам Александры, артист раздавал свои картины друзьям, так что сохранить удалось немногое. Но одна картина осталась, она нарисована на стене в квартире музыканта в Черногории.instagram.com/yakovlevsingerАлександра Куцевол считает, что рисунок её возлюбленного — шедевр:Находится сей шедевр в черногорской квартире Олежки, и нанесён прямо на стену))) да-да, на стену) такие вот вечные обои, при входе в дом 😁 и какое же счастье - они сохранились! Что хотел сообщить маэстро этой работой 🤔 узнать, наверное, нам уже никогда не удастся... остаётся только догадываться и фантазировать! Ну, ведь это также происходит с работами великих творцов искусства? ☺️)))Поклонники Олега Яковлева устроили обсуждения работы артиста. Большинство фанатов пришли в восторг от его творения:murnashova_ev Талантливый человек талантлив во всем! 🙏это очень красиво!! varvara2198 Это не просто творение-это Настоящий шедевр, не могу налюбоваться! Глаз Радует прямо, Великолепно! tony_sit Грациозно и необузданно💯👏Какая память☺️В то же время нашлись и те, кто засомневался в гениальности рисунка:01nastasiya Это кто то обои неудачно с шпаклей сорвал, а они "картина", это "искусство". Почему такая жуть протается как творение, а многих достойных художников, что творят чудо, их не признают.А что вы, друзья, можете сказать о художественной ценности картины на стене? Какие ассоциации вызвал у вас неизвестный рисунок Олега Яковлева?По поводу причины смерти Децла высказалась Наталья ШтурмИзвестие о внезапной смерти Децла разлетелось в интернете за считаные минуты, приведя в шок многочисленных пользователей сети. Для тех, кому сегодня около тридцати, последние новости стали личной трагедией, ведь для сотен тысяч слушателей имя Кирилла Толмацкого связано с бесшабашной бунтарской юностью, а для многих музыкант и вовсе первым открыл мир рэпа. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen