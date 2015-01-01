Каким мужчинам нравятся девушки-прилипалы и почему
Настойчивость в отношениях по классике жанра должен проявлять мужчина. Но есть отдельные типы парней, которые очень даже не против, чтобы их самих завоевали девушки. В чем же причина подобного поведения и как распознать такого человека?
«Инфантил»
Мужчина, которого мать в свое время слишком сильно во всем опекала, во взрослом возрасте подсознательно подпускает к себе девушек, в отношениях с которыми не нужно прилагать особых усилий. Он не привык сам о себе заботиться, потому чересчур настойчивая во всех смыслах женщина – находка для него. Такие в итоге ради отношений с «инфантилом» не только взваливают на себя все домашние обязанности, но и порой берутся за сугубо мужские функции – ремонт, ношение тяжестей, зарабатывание денег. А сам мужчина смотрит на это как на само собой разумеющуюся вещь, ведь когда-то так делала мама.
Девушки-танки с подобными личностями пускают в ход самые коварные трюки: вкусная еда с доставкой на дом («а ты покушал?»), ненавязчивый уход за вещами и домом («купила тебе кактус, правда красивый?»), самостоятельный выбор досуга («взяла билеты в театр, за тобой зайти?»). А «инфантил» и рад, ведь он привык жить так, чтобы не нужно было принимать каких-либо решений. Подобный мужчина сдастся напористой женщине без боя, сложит оружие и будет годами носить за ней пакеты из магазинов.
Как распознать маминого сынка? Если парень живет один и приходит на встречу в идеально выглаженной и накрахмаленной рубашке, то однозначно есть повод задуматься.
«Мачо»
Несмотря на принадлежность к единому списку, этот тип мужчин является полной противоположностью первому. «Мачо» не сдается женщинам, он ими играет. Он их коллекционирует. Глубоко уверенному в своей неповторимости представителю сильного пола льстит повышенное женское внимание. А еще лучше – борьба нескольких девушек за его благосклонность. Такие мужчины часто ввязываются в интриги и могут заводить активные отношения более чем с одной партнершей.
Причина подобного поведения может крыться и в чрезмерной самоуверенности, и в воспитании, если мальчику в свое время предоставляли слишком много свободы действий. Однако наиболее распространенный вариант – наличие сразу нескольких комплексов неполноценности, которые парень пытается скрыть под маской хозяина жизни. Нынешних «мачо» может не устраивать что-то в собственной внешности, родителях, работе. Причем не устраивать настолько сильно, что они готовы пойти на пластические операции, резкую смену места проживания и отказ от общения со старыми друзьями.
Как разглядеть подобное «чудо»? Чтобы доказать себе и обществу, что он чего-то стоит, «мачо» окружает себя поклонницами и самоутверждается за счет борьбы за его внимание.
«Призрак»
К «призракам» относятся мужчины, которым по тем или иным причинам не нужны серьезные отношения. Он может быть чьим-то мужем, который ищет приключений на стороне, человеком, чьей целью является знакомство «на пару встреч», или и тем и другим одновременно. Прилипчивая инициативная девушка для них – выход из положения. Ей просто нужно быть рядом с объектом обожания, и это, по сути, все, что «призрак» может предложить. В силу своей заинтересованности женщина не будет задавать неудобных вопросов, томно вздыхать, планируя общее будущее, не потребует знаков внимания и подарков – просто не успеет! А как только подобные вещи начнут иметь место – «призрак» растворится так же внезапно, как и появился на горизонте.
Как узнать такого человека? Он избегает разговоров о личном – семье, работе, родителях – даже адрес свой назвать отказывается. Он не строит общих далеко идущих планов – максимум на ближайший уик-энд. И он не стремится много тратиться, поскольку у него всегда есть более важные векторы использования средств, чем его «прилипала».
На самом деле чрезмерная навязчивость не понравится ни одному адекватному человеку, который ценит свою личную свободу. Отношения только тогда приятны и перспективны, когда оба партнера дают друг другу право выбора. Счастливое совместное будущее есть лишь у тех, кто предельно честен с партнером и не действует в угоду лишь себе одному.
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Источник: www.allwomens.ru/zen