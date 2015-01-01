Каким мужчинам нравятся девушки-прилипалы и почему

Настойчивость в отношениях по классике жанра должен проявлять мужчина. Но есть отдельные типы парней, которые очень даже не против, чтобы их самих завоевали девушки. В чем же причина подобного поведения и как распознать такого человека?«Инфантил»Мужчина, которого мать в свое время слишком сильно во всем опекала, во взрослом возрасте подсознательно подпускает к себе девушек, в отношениях с которыми не нужно прилагать особых усилий. Он не привык сам о себе заботиться, потому чересчур настойчивая во всех смыслах женщина – находка для него. Такие в итоге ради отношений с «инфантилом» не только взваливают на себя все домашние обязанности, но и порой берутся за сугубо мужские функции – ремонт, ношение тяжестей, зарабатывание денег. А сам мужчина смотрит на это как на само собой разумеющуюся вещь, ведь когда-то так делала мама.Девушки-танки с подобными личностями пускают в ход самые коварные трюки: вкусная еда с доставкой на дом («а ты покушал?»), ненавязчивый уход за вещами и домом («купила тебе кактус, правда красивый?»), самостоятельный выбор досуга («взяла билеты в театр, за тобой зайти?»). А «инфантил» и рад, ведь он привык жить так, чтобы не нужно было принимать каких-либо решений. Подобный мужчина сдастся напористой женщине без боя, сложит оружие и будет годами носить за ней пакеты из магазинов.Как распознать маминого сынка? Если парень живет один и приходит на встречу в идеально выглаженной и накрахмаленной рубашке, то однозначно есть повод задуматься.«Мачо»Несмотря на принадлежность к единому списку, этот тип мужчин является полной противоположностью первому. «Мачо» не сдается женщинам, он ими играет. Он их коллекционирует. Глубоко уверенному в своей неповторимости представителю сильного пола льстит повышенное женское внимание. А еще лучше – борьба нескольких девушек за его благосклонность. Такие мужчины часто ввязываются в интриги и могут заводить активные отношения более чем с одной партнершей.Причина подобного поведения может крыться и в чрезмерной самоуверенности, и в воспитании, если мальчику в свое время предоставляли слишком много свободы действий. Однако наиболее распространенный вариант – наличие сразу нескольких комплексов неполноценности, которые парень пытается скрыть под маской хозяина жизни. Нынешних «мачо» может не устраивать что-то в собственной внешности, родителях, работе. Причем не устраивать настолько сильно, что они готовы пойти на пластические операции, резкую смену места проживания и отказ от общения со старыми друзьями.Как разглядеть подобное «чудо»? Чтобы доказать себе и обществу, что он чего-то стоит, «мачо» окружает себя поклонницами и самоутверждается за счет борьбы за его внимание.«Призрак»К «призракам» относятся мужчины, которым по тем или иным причинам не нужны серьезные отношения. Он может быть чьим-то мужем, который ищет приключений на стороне, человеком, чьей целью является знакомство «на пару встреч», или и тем и другим одновременно. Прилипчивая инициативная девушка для них – выход из положения. Ей просто нужно быть рядом с объектом обожания, и это, по сути, все, что «призрак» может предложить. В силу своей заинтересованности женщина не будет задавать неудобных вопросов, томно вздыхать, планируя общее будущее, не потребует знаков внимания и подарков – просто не успеет! А как только подобные вещи начнут иметь место – «призрак» растворится так же внезапно, как и появился на горизонте.Как узнать такого человека? Он избегает разговоров о личном – семье, работе, родителях – даже адрес свой назвать отказывается. Он не строит общих далеко идущих планов – максимум на ближайший уик-энд. И он не стремится много тратиться, поскольку у него всегда есть более важные векторы использования средств, чем его «прилипала».На самом деле чрезмерная навязчивость не понравится ни одному адекватному человеку, который ценит свою личную свободу. Отношения только тогда приятны и перспективны, когда оба партнера дают друг другу право выбора. Счастливое совместное будущее есть лишь у тех, кто предельно честен с партнером и не действует в угоду лишь себе одному.8 точных признаков, что мужчина собрался от вас уходитьЖизнь с любимым человеком превратилась в однообразную рутину без конца и края? Возможно, он уже строит планы, как избавиться от наскучивших отношений. Каковы признаки скорого разрыва? Читать далее

Источник: www.allwomens.ru/zen