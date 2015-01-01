История для фильма ужасов: Наталья Фриске присвоила образ Жанны, чтобы его монетизировать

Летом исполнится 4 года, как умерла Жанна Фриске. Смерть певицы стала громким событием, хотя она никогда не была звездой №1. Причин такого интереса к теме смерти Жанны две. Во-первых, на лечение певицы деньги собирали всей страной, поэтому последние новости о её самочувствии не исчезали с главных страниц информационных изданий. Во-вторых, после смерти имя Фриске ещё несколько лет мелькало в заголовках скандальной хроники: семья певицы вела настоящую войну против её гражданского мужа Дмитрия Шепелева.instagram.com/friske_nataliafanНаталья Фриске тяжело переживает уход певицы. Каждый месяц 15 числа она вспоминает Жанну постом у себя в блоге.instagram.com/friske_nataliaВ Instagram Натальи Фриске фолловеры устроили скандал из-за того, что она становится всё больше похожей на ЖаннуПосле смерти Жанны Фриске многочисленные поклонницы звезды подписались на аккаунт её сестры в Instagram. Фанаты артистки искали место, где могли бы поговорить о своей любимице, узнать что-то новое о её жизни.Сестра Жанны часто публиковала редкие фото знаменитой родственницы.instagram.com/friske_nataliaПостепенно фолловеры начали обращать внимание, что Наталья всё больше и больше становится похожей на свою сестру. На некоторых снимках интернет-пользователи даже не могли понять — где Наталья, а где её знаменитая сестра.На днях Наталья разместила в блоге фото, на котором её снова приняли за Жанну Фриске:instagram.com/friske_nataliaТакое поразительное сходство не понравилось некоторым комментаторам. В обсуждениях девушку упрекнули в желании стать Жанной:hell.o.sasha Зачем вы из себя лепите Жанну? Вам ею все равно никогда не стать … случайно в ленте и обратила внимание только потому, что подумала, что это Жанна. Это слишком бросается в глаза, ваш закос под нее.Сестра певицы возмутилась обвинениями в свой адрес и вступила в спор с подписчицей:friske_natalia @hell.o.sasha закос? Что мне теперь сделать чтобы вам не мозолить глаза своим «закосом»? На сколько нужно быть глупым человеком, и не понимать что мы сестры? Может мне побриться, я не знаю...линзы вставить, а может вообще глаза выколоть, чтобы не быть похожей? Так ваша душа успокоится?... на этом фото я просто расплела косы, и в чем тут закос, я не пойму. Если бы нас видели вместе, вы бы поняли что мы абсолютно не похожи... и не хочу ни на кого быть похожа! Мы сестры, с годами я просто становлюсь с ней похожа, у нас похож голос и интонация голоса... я же не могу это парадировать.Фолловеры Натальи стали на её защиту, зато на портале-антике комментаторы в обсуждениях пришли к мнению, что после смерти Жанны Фриске у её сестры появились серьёзные психологические проблемы:oduvania_la Лепить, потому что мамка с папкой любили только жанну и все разговоры в доме лишь и о ней. Старается быть похожей advokat59_help История достойная фильма ужасов : женщина пытается стать похожей на свою умершую сестру что бы магнетизировать образ покойной, но постепенно начинает превращаться в неё не только внешне но и внутренне. Альтерэго подавляет личность . Женщина уже не понимает где она копирует сестру , а где уже действительно стала ей 🙈 emi_prague Она давно из себя Жанну лепит. Нос меняла,овал лица и тд. Поздновато вы очнулись😂 mimi___a007 Честно говоря тоже заметила, что она пытается быть на неё похожей mimimihailovi Они там все поехали после её смерти tairsum У них вся семейка долбанутая. Бедная Жанна iceice_012 Не нравится мне эта семья. Такие гадости выбрасывались в общественность. Лепит из себя сестру, чтобы ее на проекты звали. marina__kalmykova раньше они не были похожи ,но нос она себе отпилила под сестру ,не так давно vera_rodionova__ Это какой-то клин. Возможно, психотравма с детства. 🤦 Такое подражание всё времяДрузья, как вы считаете когда сёстры Фриске были больше похожи — 10 лет назад, или сейчас?instagram.com/friske_natalia«Это еще когда нос не подпилен»: фото Айзы Анохиной до пластической операции заинтересовало интернет-пользователейНа фотографии Айзы, сделанной не меньше 10 лет назад, блогерша выглядит естественно: скулы ещё не так остры, губы ещё не пухлые, а нос ещё не начал превращаться в популярный нос Анджелины Джоли. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen