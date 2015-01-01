МУЗЕЙ ТАЙНЫ ПЕТЕРБУРГА

На многих экскурсиях по Санкт-Петербургу нет-нет да промелькнет упоминание о городских легендах и мистических событиях, происходивших в городе. От слов к делу перешли создатели шоу «Ужсы Петербурга»: они открыли музей, где оживают исторические персонажи, раскрываются мрачные тайны, и все же посетителей оставляют гадать – так ли все было на самом деле?В музее понравится школьникам, которые уже прочли те произведения Пушкина, Гоголя и Достоевского, действие которых происходит на берегах Невы.Действительно ли в музее стараются посильнее напугать посетителей? Вовсе нет. Его главная цель – передать особый дух города, колорит его истории, разобраться, на чем основана мифология Питера и как городские легенды повлияли на творчество писателей, художников и композиторов.Мир помпезных дворцов и жалких комнатушек с окнами во двор-колодец, мир возвышенных мечтаний и низких замыслов, мир, в котором выдумка и реальность переплелись столь тесно, что их нельзя разделить, – вот каким предстает град Петра в Музее «Ужасы Петербурга».Впрочем, музеем это пространство назвать можно лишь условно. Погруженные в полумрак комнаты скорее напоминают театр: здесь свет выхватывает декорации, здесь выходят из тьмы исторические и литературные персонажи, здесь разворачивается действо – станьте его свидетелями!Историческое шоу «Ужасы Петербурга» – это еще и целый набор технических ухищрений. Для того чтобы впечатлить зрителей, используется не просто игра актеров и замысловатые декорации: в музее применяют звуковые и видеоэффекты, голографические проекции, фигуры-аниматроники и многое другое.Немалую роль играет музыка, причем вы услышите и классику («Шестую симфонию» Чайковского), и современные произведения (музыку Курехина к фильму «Господин оформитель»). Но прежде чем начнется шоу, почувствуйте бегущий по спине холодок: вам предстоит посетить 10 темных комнат-лабиринтов. Что ждет за тяжелой дверью?Плеск воды, качающийся фонарь – царь Петр I правит свою лодку к тем берегам, где будет построен Санкт-Петербург. Только всмотритесь в черты лица будущего императора: мог ли он отступиться от своих замыслов?Первая стройка на месте будущего города – Петропавловская крепость. А вот одна из ее многочисленных жертв: княжна Тараканова, погибшая, по одной из легенд, во время наводнения, затопившего подземелья крепости.Шагните в картину Флавицкого, но будьте осторожны: вода вышедшей из берегов Невы сметает все на своем пути. А что видел во время похожего наводнения Евгений, герой «Медного всадника»? Что случилось с ним? И сможете ли вы теперь спокойно разглядывать тот самый памятник Петру?Экскурсия «Тайны Петербурга» порождает все новые вопросы. Была ли предсказана императору Павлу I его гибель? Кто нашептал на ухо Герману комбинацию карт и почему вместо туза на карточный стол легла пиковая дама? Где обнаружится сбежавший нос майора Ковалева? Не замышляет ли Раскольников новые убийства?Что произошло в котельной Политехнического института, где пытались кремировать тело Распутина? Обдумывать ответы придется уже после визита в музей – во время шоу поддерживается напряжение, обостряющее чувства: остается только внимать, поражаясь игре актеров и пугаясь неясных теней и видений, возникающих в переулках этого мистического Петербурга.Сюжеты, отыгранные в каждой из 10 комнат, вы увидите еще раз – только уже в исполнении кукол, помещенных под стеклянные колпаки. Может быть, это намек на то, что любой страх можно обуздать, а легенды Петербурга остаются всего лишь легендами?Если хочется продлить ощущение таинственности и непредсказуемости, вы сможете посетить зеркальный лабиринт и выставку голографических иллюзий, которые входят в состав музея.Начало представлений: каждые 15 минут. Для одиночных посетителей предварительная запись не требуется. Для организованных групп требуется предварительное бронирование.

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