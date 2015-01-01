Вязаная одежда DARINEL. Ассортимент и преимущества
Сегодня вязаные платья набирают все большую популярность благодаря удобству ношения, необычному силуэту и крою. Так, они являются главным трендом осенне-зимнего сезона вот уже на протяжении несколько лет. Утепленное удобное платье из натуральной пряжи - базовый элемент любого дамского гардероба. Его можно удачно сочетать с разной повседневной обувью, колготками и пальто. Популярность вязаных платьев неслучайна: благодаря им можно даже в самую холодную погоду остаться женственной и романтичной и при этом не заболеть.
Зима обязывает женщин носить те вещи, в которых ей будет тепло и комфортно для сохранения здоровья. Поэтому ей приходится отказываться от красивых женственных нарядов. Вязаное платье легко справляется со своей миссией и решает такую проблему. Отличаясь от другой вязаной одежды, к примеру полуверов и свитеров, платья обладают длиной, тем самым, могут согреть свою хозяйку в любое время года. В сочетании с зимними сапожками, полушубком и сумочкой получается модный кэжуал.
Вязаную одежду купить можно на сайте бренда Darinel. Darinel - компания, где находится эксклюзивный товар по выгодной цене. Платья от этого бренда считаются показателем стиля, элегантности и признаком безупречного вкуса.
Ассортимент компании богатый. Здесь есть:
- вязаные спицами платья с эффектными узорами;
- платья с воротничками;
- вязаные туники;
- платья-футляры и макси.
Их неоспоримые преимущества, по сравнению с другими вязаными вещами, на лицо:
- теплоемкость – то есть идеальное сохранение и удерживание тепла (одежда с крупным узором является более теплоемкой);
- податливость пряжи и, как следствие, эластичность вещей из нее из-за особого способа вязки и наличия узоров, не деформирующихся и сохраняющих форму;
- легкость - несмотря на использование толстой пряжи, любая вещь остается легкой и удобной;
- большой ассортимент и выбор по цвету, фактуре, силуэту и бренду;
красота и уникальность фактуры в каждой модели;
- отличное качество и долговечность (не теряет формы даже после 50 стирок);
- комбинирование с другой одеждой.
В целом, вязаные платья являются беспроигрышным вариантом для работы, учебы, дома, кино, театра и другого мероприятия. Любая модель сможет украсить женщину, выделив ее из толпы, сделать образ гармоничным и уникальным. Если вы до сих пор не приобрели вязаное платье своей мечты, то поспешите приобрести качественную брендовую вещь в интернет-магазине darinel по низким ценам.