Начальником какого знака зодиака вы являетесь

ОвенРеализовать себя в качестве наставника Овен может рядом с типичным Козерогом. Желательно, чтобы в этой паре представитель огненной стихии уже обладал неким багажом знаний. В этом случае он передаст свой опыт земному знаку, который только начинает свой путь наверх, и обретет надежного партнера в будущем.ТелецТельцу большую пользу принесет сотрудничество с Водолеем. Благодаря врожденной практичности он найдет способ взять в оборот представителя воздушной стихии и направить его энергию в созидательное русло. Водолею тоже выгодно покровительство земного знака. Телец помогает ему в реализации идей, а на этом этапе у него обычно возникают проблемы.БлизнецыБлизнецы интуитивно чувствуют потенциал Рыб и сами проявляют заинтересованность в партнерстве. Союз самых двойственных знаков зодиакального круга обещает стать очень перспективным, если представитель воздушной стихии возьмет на себя роль лидера. Под его чутким контролем Рыбы раскрывают свои таланты и становятся прекрасными исполнителями.РакМожет показаться странным, но Рак блестяще справится с ролью начальника Овна. В этом случае покровительствующие им природные силы не вступают в противоборство, а удачно дополняют друг друга. Рак способен разработать стратегию с учетом прошлого опыта, однако ему не хватает энергии для мощного старта. Обеспечить успешное начало дела сможет Овен, бесстрашно принимающий любой вызов, но не умеющий правильно осуществить подготовку.ЛевЛев обладает талантом воздействовать на любого человека, даже на такого упрямца как Телец. Для «царя зверей» такой ответственный исполнитель является настоящей находкой. Представитель земной стихии понимает даже полунамеки Льва и безупречно выполняет полученные поручения. Самому Тельцу тоже нравится прямолинейность огненного руководителя и его стремление к росту.ДеваДева станет лучшим начальником для Близнецов. Она поможет представителю воздушной стихии научиться видеть суть и правильно использует его многочисленные таланты. Близнецы тоже интуитивно тянутся к Девам, которые гораздо более организованные и практичные, чем они сами. Неформально общение только укрепит этот союз.ВесыВесы считаются настоящими дипломатами. Им удается расположить к себе даже осторожного и подозрительного Рака. Проницательный воздушный знак помогает представителю водной стихии справиться с неуверенностью, наставляет его и во всем поддерживает. Рак, в свою очередь, отвечает преданностью и высоким уровнем исполнительности.СкорпионТандем Скорпиона-начальника и Льва-подчиненного может показаться неоднозначным. Между ними много противоречий и разногласий, но в действительности это очень перспективный симбиоз. Представитель водной стихии внушает уважение огненному партнеру, мягко заставляет его прислушиваться и следовать указаниям. В то же время Лев учится расширять границы восприятия.СтрелецДева, находясь под руководством энергичного Стрельца, получает возможность заниматься любимым делом. Огненный деятель будет решать основные вопросы и обеспечивать ценному исполнителю лучшие условия для работы. Часто Дева дорастает до должности заместителя, но на главную должность не претендует.КозерогКозерогу, занимающему руководящий пост, полезно иметь в подчинении Весов. Представитель воздушной стихии готов довериться серьезному и мудрому партнеру, а Козерог получает в его лице идейного вдохновителя и генератора новых идей. Для поддержания эффективности работы отношения должны быть строго официальными.ВодолейСкорпион чувствует себя вполне комфортно рядом с Водолеем-начальником. Водный знак объективно оценивает высокий интеллект представителя воздушной стихии, втайне восхищается его сдержанностью и стратегическим мышлением. Для Водолея незаменимым является умение Скорпиона видеть самые проблемные вопросы и акцентировать на них внимание.РыбыРыбы и Стрелец – это еще одна непростая, но перспективная пара, в которой ведущая роль отведена представителям водной стихии. Они с успехом могут справиться с любыми трудностями, если сумеют отключить эмоции и будут вести себя как профессионалы.Каким знакам зодиака чаще всего завидуютС завистью безумно трудно совладать, особенно когда ее объект получил преимущество не за счет труда и саморазвития, а в силу благосклонности планет. Какие же знаки зодиака чаще всего подвергаются потоку негативных чувств со стороны других? Читать далее

Источник: www.allwomens.ru/zen