Сюрприз для Водолеев: Василиса Володина опубликовала гороскоп на 2019 год

Главная телепредсказательница Василиса Володина нередко радует подписчиков своего микроблога советами. Сейчас идёт время Водолеев, а потому соведущая «Давай поженимся» сделала подарок представителям этого знака.instagram.com/vasilisa.volodinaВолодина достаточно подробно расписала основные события, на которые следует в 2019 году обратить внимание Водолеям.instagram.com/vasilisa.volodinaВасилиса Володина рассказала, что ждёт Водолеев в 2019 годуСвободолюбивые Водолеи, по мнению Володиной, в этом году пересмотрят своё отношение к дому и семье. Некоторых ждёт ремонт или даже переезд, а кто-то больше внимания уделит родным людям:♒Изменения. в жизни Водолеев коснутся того, что является базой существования для любого человека – места жительства и семьи. 🏡👨👩👧👦 Водолеи свободолюбивы и далеко не всегда привязаны к своему гнездышку, но именно сейчас «мой дом моя крепость» будет звучать особенно сильно. Кто-то задумает переезд на более комфортное место, кто-то решит затеять ремонт или декорировать свою «жилплощадь» по-новому. А некоторые пересмотрят отношения с родителями, предками, историей своего рода. Если до сих пор вы удивляли окружающих, теперь пришло ваше время удивляться. 😳instagram.com/vasilisa.volodinaК сожалению, в наступившем году Водолеев ждёт немало трудностей. Причём преодолев одну, придётся столкнуться со следующей. Астролог советует набраться терпения и переждать сложный период:♒Уроки. Прошедший год был непростым, и 2019-й, к сожалению, продолжает эту тенденцию для Водолея. Как будто весь мир сразу предъявил претензии по долгам, а все неприятное случается разом – и по-крупному, и в мелочах. 😤 Какая-то бесконечная череда трудностей, из которой никак не выскочить. Кажется, вот-вот и взлетишь, нет, словно гири на ногах тянут вниз. Просто наберитесь терпения. Это время нужно просто пережить, переждать, выковывая смирение, которого у Водолеев не так уж много.Но есть и приятный момент: Водолеи, которые старательно трудились в прошлом году, смогут порадоваться результатам. Да и друзья придут на помощь в ваших начинаниях:♒Но будут в ближайшие 12 месяцев и прекрасные события! Итак, возможности года – есть шанс добиться ощутимой прибавки в доходах от работы. Кто в прошлом году много пахал, тому воздастся. 💰💰💰Кто лодырничал 🚬– деньги мимо.💸 А любимые друзья выступят настоящими покровителями и помощниками, впрочем, уже не в первый раз!💪Жена Никиты Преснякова красноречиво ответила на вопрос: Когда будут детки?Ещё до пышной свадьбы интернет-пользователи, внимательно изучая фотографии Алёны Красновой, высказывали предположение, что избранница Никиты Преснякова беременна. Однако скоро молодые супруги отметят вторую годовщину своего брака, но малыша в их семье пока так и не появилось. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen