Певица Слава назвала современное телевидение адом и призвала Андрея Малахова остановиться

Не успевает произойти в стране какое-либо громкое событие, телевизионщики тут же спешат обсудить это в своих программах. Скандал — желанная тема для ток-шоу центральных каналов. А уж смерть звезды и вовсе моментально превращается в очередную программу со скорбящими гостями, которые с радостью забрасывают в свои микроблоги весёлые фото со съёмок.instagram.com/nataliashturmОсобенно преуспел в таких телешоу Андрей Малахов, благодаря которому в стране появились новые телегерои — Шурыгины, папа Фриске, Гоген Солнцев, Прохор Шаляпин с жёнами и подругами и т.д.… Зрители возмущаются на форумах и в обсуждениях новостей: не всем по нраву скандальные разборки фриков. Однако рейтинг ток-шоу не падает, а значит и герои этих шоу бродят с канала на канал.instagram.com/annakalashСегодня певица Слава возмутилась засильем скандальных программ в эфире. Артистка отдыхает на Мальдивах и единственный отечественный канал, который доступен — «Россия 1». Однако содержание программ повергло исполнительницу в шоковое состояние…instagram.com/nastya_slavaСлава считает, что ток-шоу Малахова позорит РоссиюСлучайно попав в телевизоре на очередную программу Малахова, певица Слава была шокирована тем, что происходит в студии. Звезда обратилась к ведущему с просьбой остановиться: по мнению Анастасии (Слава — сценический псевдоним), своими программами Андрей Малахов не решает какие-то проблемы, а вгоняет зрителей в депрессию:Видеообращение Слава сопроводила большим постом в Instagram, где обратилась и к своим подписчикам с вопросом — неужели зрителям действительно интересны скандальные темы ток-шоу:instagram.com/nastya_slavaФолловеры певицы единодушно поддержали крик души артистки:ldv2410 О Боже Слава-Славе!!!Хоть у кого-то хватило смелости сказать, что Это "ДНО " товарищи, общество деградирует если у этих программ есть телезрителели!Браво👏👏👏 elena_kudryavtseva7777 100% наше ТВ с деградирующими программами доводит ужаса. sabina8662 Это делается специально. Чтобы народ стал стадом. Иначе, если наши люди задумаются, как они живут и кто стоит у руля, будет революция.Друзья, а вы смотрите программы Малахова, Борисова, Шепелева? Почему эти ток-шоу настолько популярны?"Совсем опустилась ради рейтингов": Собчак взяла интервью у Рыбки и ЛеслиПока интернет ломает голову над сложными отношениями в семье Ксении Собчак и Максима Виторгана, ведущая не теряла времени и на волне хайпа ловко запустила новый проект «Осторожно, Собчак!». В самый разгар личной любовной драмы Ксюша решила затмить Юрия Дудя и Андрея Малахова, создав собственный Ютуб-канал. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen