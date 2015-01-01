Злые женщины: под какими знаками зодиака они чаще рождаются и почему

Engin_Akyurt/ PixabayПорой скверный характер достается нам в качестве подарка от звезд. Точнее, планеты наделяют людей определенной склонностью, а уж поддаться ей или нет – выбор каждого отдельно взятого человека. В любом случае есть в зодиакальном круге знаки, которые более чем другие способны перейти «на темную сторону силы», так как руководят ими Марс и Юпитер – самые «воинственные» и агрессивные планеты-покровители.ОвенХоть девушки-Овны и создают впечатление легких на подъем, позитивных, веселых личностей, это будет продолжаться ровно до тех пор, пока никто не задевает их за живое. Как только эмоциональный фон барышни пошатнулся – пиши пропало, от гнева огненной стихии будет жарко даже небу. В момент истерики данный знак не до конца отдает себе отчет в словах и действиях. Женщина-Овен может нахамить родителям, нанести смертельную обиду друзьям, разорвать любые, даже самые прочные связи. Когда дочери Марса выходят из себя, они не слышат никаких доводов и аргументов: есть их мнение, и есть другое – неправильное. Признавать ошибки они тоже не умеют, потому максимум, на что можно рассчитывать от «овнихи» – это протянутый для примирения мизинец. И то лишь потому, что ей скучно.Еще представительницы знака вполне могут позволить себе демонстративное, эксцентричное поведение. Причина – неумение скрывать градус собственного гнева. Злость лезет у них отовсюду, когда приходится общаться с неприятными людьми или делать по два раза одну и ту же работу. У таких женщин все эмоции, что называется, написаны а лбу. «Овниха» без тени смущения пойдет на открытую конфронтацию даже с более сильным соперником, откровенно не задумываясь, чем сей факт обернется для нее завтра. За безрассудную агрессию подобные девушки заслуживают первое место в ТОПе самых злобных знаков зодиака.СкорпионСкорпионам также покровительствует Марс, однако некоторое влияние на них оказывает и Плутон, который делает женщин, рожденных под данным знаком, жесткими и властными. Они безнадежные собственницы. Завидев своего мужчину стоящим рядом с симпатичной девушкой, женщина-Скорпион, скорей всего, будет сохранять спокойствие и даже улыбнется. Но пусть вас не вводит в заблуждение все внешнее, ибо в голове ее уже зреет план по уничтожению соперницы сразу несколькими изощренными способами. Причем с таким же неистовством эта барышня ревнует и подруг, и родителей, и любимую кофточку, которую сглупила и дала поносить сестре.Девушки-Скорпионы подчиняются стихии воды, потому менее часто проявляют свою агрессию внешне, но это не значит, что внутри не бурлит зловещее цунами. Вода наделила их наивностью и обидчивостью, из-за которых из «тихого омута» в любой момент могут полезть сверхопасные черти. В гневе дочери Марса не просто страшны, а даже аффективны. Кто знает, насколько коварный план мести может родиться в их светлой голове. Так что если «скорпиониха» стала вашим врагом – покупайте билет на другой континент, и как можно скорее.Nissor/ PixabayСтрелецЗлоба этих очаровательных дам наименее очевидна, но от этого не менее опасна. Такая леди подкупит вас своей детской непосредственностью, расскажет сотни свежих анекдотов, накормит вкусным обедом, а как только за вами закроется дверь, она нашлет на вашу голову все муки адского пламени. Стоит хоть малейшей искорке неприязни пробежать между вами и девушкой-Стрельцом, она в итоге разгорится в пожар ненависти и сомнений. В отличие от Овнов Стрельцы очень хорошо умеют скрывать неприязнь, потому «холодная война» с персональными врагами может у них длиться не один десяток лет. И да, скорей всего уже ничто не переубедит этих дам изменить мнение.В немилость к жрице Юпитера можно попасть по совершенно смехотворным причинам. Она сама придумала, сама обиделась, сама же потом и страдает от негатива, ковыряющего ей душу. Простить и отпустить кого-то с миром для таких девушек – сродни проигрышу. А проигрывать огненные знаки, как известно, ох как не любят. Женщины-Стрельцы, ко всему прочему, обладают еще и феноменальной злопамятностью. Даже в старости они до конца не прощают своим знакомым отнятую в песочнице игрушку. Не дай Бог отнять у этой «мигеры» что-то посерьезней – подругу или мужчину – она вотрется в доверие, разузнает о вас все до мелочей, а затем в самый неожиданный момент нанесет подлый удар в спину.Даже если пока Овны, Скорпионы и Стрельцы из вашего окружения не проявили себя столько устрашающим образом, держать с ними ухо востро будет явно не лишним.Кто из женщин по знаку зодиака способен бросить свою семьюОпределенные зодиакальные созвездия закладывают в характер женщин предрасположенность к непостоянству, а соответствующее воспитание, культура и окружающая среда станут благоприятными условиями для развития плохих задатков. Астрология выявила шесть знаков зодиака, которые могут повлиять на способность женщины бросить свою семью. Читать далее

Источник: www.allwomens.ru/zen