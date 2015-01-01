Разве можно представить гардероб современной модницы, бизнес леди или почитательницы эксклюзивных стильных нарядов без одежды от итальянских марок? Безусловно, нет, ведь именно они позволяют подчеркнуть женственность и сексуальность, сочетают в себе страсть и чувственную легкость. Одежда бренда My Twin by Twinset – это та продукция, которая очарует с первого взгляда.

В чем особенность нарядов от Twinset?

Фирменные вещи бренда My Twin by Twinset моментально покорит сердца женщин, предпочитающих яркие образы, эксклюзивный шик и оригинальность. В моделях этих нарядов этого производителя часто встречаются:

цветочные орнаменты;



пайетки;



аппликации ручной работы в виде звездочек и других форм;



облегающие фасоны, подчеркивающие сексуальность женщины.

Создаваемые модели отличаются многообразием посадки, что позволит каждой представительнице слабого пола подобрать для себя эксклюзивный и стильный предмет гардероба.

Несколько слов о качестве

Отдав предпочтение жакетам, футболкам, либо другой продукции от Twinset Вы получите товар, обладающий эксклюзивным дизайном, а также удобством и практичностью. При создании одежды, производитель делает основной акцент на безупречном качестве и долговечности продукции.

Прекрасная воздухопроницаемость тканей, их высокая прочность и устойчивость цветовых оттенков, позволили нарядам стать излюбленными в женском гардеробе. Мягкий трикотаж и шелк, а также другие используемые в производстве ткани, не вызывают аллергию и раздражений, отличаются приятными тактильными ощущениями и не меняют свой вид после многочисленных стирок.

Что Вам известно о бренде?

Дизайнеры данной марки создают не только одежду, но и привлекательные аксессуары, качественную обувь, а также нижнее белье. История бренда началась в 1987 году. Основателем марки стала Симона Барбьери. Популярность производитель получил благодаря своим изысканным и невероятно сексуальным платьям. Изначально их оценили женщины Италии, а спустя несколько лет данная марка покорила представительниц слабого пола многих других стран.

Роскошь, от которой сложно отказаться - My Twin by Twinset

My Twin – это та линейка производителя Twinset, которая должна привлечь внимание молодых девушек, желающих подчеркнуть свою независимость, легкость настроения и строптивый характер. «Смешивай и сочетай» - именно эта фраза является девизом данной линейки нарядов, что, впрочем, неудивительно для творчества Симоны Барбьери которая всегда находила невероятные сочетания, а также решения, позволяющие создавать романтичные, оригинальные и элегантные образы.