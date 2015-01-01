Одежда бренда My Twin by Twinset
Разве можно представить гардероб современной модницы, бизнес леди или почитательницы эксклюзивных стильных нарядов без одежды от итальянских марок? Безусловно, нет, ведь именно они позволяют подчеркнуть женственность и сексуальность, сочетают в себе страсть и чувственную легкость. Одежда бренда My Twin by Twinset – это та продукция, которая очарует с первого взгляда.
В чем особенность нарядов от Twinset?
Фирменные вещи бренда My Twin by Twinset моментально покорит сердца женщин, предпочитающих яркие образы, эксклюзивный шик и оригинальность. В моделях этих нарядов этого производителя часто встречаются:
- цветочные орнаменты;
- пайетки;
- аппликации ручной работы в виде звездочек и других форм;
- облегающие фасоны, подчеркивающие сексуальность женщины.
Создаваемые модели отличаются многообразием посадки, что позволит каждой представительнице слабого пола подобрать для себя эксклюзивный и стильный предмет гардероба.
Несколько слов о качестве
Отдав предпочтение жакетам, футболкам, либо другой продукции от Twinset Вы получите товар, обладающий эксклюзивным дизайном, а также удобством и практичностью. При создании одежды, производитель делает основной акцент на безупречном качестве и долговечности продукции.
Прекрасная воздухопроницаемость тканей, их высокая прочность и устойчивость цветовых оттенков, позволили нарядам стать излюбленными в женском гардеробе. Мягкий трикотаж и шелк, а также другие используемые в производстве ткани, не вызывают аллергию и раздражений, отличаются приятными тактильными ощущениями и не меняют свой вид после многочисленных стирок.
Что Вам известно о бренде?
Дизайнеры данной марки создают не только одежду, но и привлекательные аксессуары, качественную обувь, а также нижнее белье. История бренда началась в 1987 году. Основателем марки стала Симона Барбьери. Популярность производитель получил благодаря своим изысканным и невероятно сексуальным платьям. Изначально их оценили женщины Италии, а спустя несколько лет данная марка покорила представительниц слабого пола многих других стран.
Роскошь, от которой сложно отказаться - My Twin by Twinset
My Twin – это та линейка производителя Twinset, которая должна привлечь внимание молодых девушек, желающих подчеркнуть свою независимость, легкость настроения и строптивый характер. «Смешивай и сочетай» - именно эта фраза является девизом данной линейки нарядов, что, впрочем, неудивительно для творчества Симоны Барбьери которая всегда находила невероятные сочетания, а также решения, позволяющие создавать романтичные, оригинальные и элегантные образы.