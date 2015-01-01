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Он и Она
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Рецепт идеального свидания

Elena
Идеальное свидание

На первом свидании почти каждой девушке хочется произвести неизгладимое впечатление на избранника. Мысли только об одном: какую выбрать одежду, как уложить волосы, какими духами побрызгаться, о чем беседовать, как себя вести…

Универсального «рецепта», как безукоризненно провести вечер не существует, ведь житейская мудрость приходит с опытом и накапливается годами. Однако, «дамы с опытом» составили перечень определенных правил идеального свидания.

Сейчас также существует возможность заказать организацию идеального свидания на сайте http://dreamspb.ru/. Здесь могут организовать романтическое свидание в необычном месте, которое точно запомнится на всю жизнь.

Одежда


  • Предпочтение следует отдать тому наряду, в котором комфортно. Поэтому в приоритете не красота, а удобство. И мужчина не будет испытывать неловкость оттого, что его спутница поправляет постоянно сползающий ремешок на платье или намозолила ноги от тесных туфель.
  • Стиль одежды должен соответствовать выбранному для свидания месту. Если, например, встреча состоится в парке, то нет смысла надевать вечерний наряд и шпильки. Обоим будет дискомфортно.
  • Зная вкусы молодого человека в повседневной одежде, можно предугадать, в чем он придет на встречу. И, исходя из этого, подобрать цветовую гамму, чтобы выглядеть стильной парой.
  • Не перебарщивать с духами. Слегка уловимый аромат привлекает мужчин гораздо больше.


Место встречи


Традиционные места романтических встреч – городские парки и набережные, уютные кафе и рестораны. Куда идти точно не стоит на первом свидании:
  • В кинотеатры. Поскольку это то место, где общение сведется к минимуму. Но ведь основная цель встречи – поближе познакомиться друг с другом. К тому же, если кинолента окажется не слишком удачной, она окончательно испортит положительные впечатления от всего вечера.
  • В месте, где большое скопление людей, романтического свидания явно не получится.
  • В тренажерный зал. Для начала нужно ближе узнать человека.


Поведение


Мужчин привлекают искренние, открытые, уверенные в себе девушки. Поэтому на первом свидании нужно быть естественной и непринужденной. С благодарностью принимать ухаживания и комплименты. С интересом вести диалог. Не ставить мужчину в неловкое положение. Болтушка, которая без умолку «перемывает косточки» своим бывшим, вызовет в молодом человеке лишь неприязнь и усмешку.

Таким образом, взяв на вооружение свод вышеперечисленных правил, можно организовать идеальное свидание. Было бы желание! Стильная одежда, сдобренная удачно подобранным местом для первой встречи, приправленная легкостью и непринужденностью в общении – вот и весь рецепт.
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