Наш собственный мозг нас обманывает на каждом шагу: Как и зачем он это делает?

1497699289/ vfl.ruТеперь понятно, почему мы бываем такими дураками...Нобелевский лауреат Даниэль Канеман доказал, что мозг человека постоянно обманывает своего владельца. Наши мысли, переживания, чувства – это всего лишь иллюзия, созданная мозгом. Он способен стирать детали, создавать ложные воспоминания, утаивать информацию, отвлекать, рассеивать внимание, путать направление. Для таких поступков у мозга есть несколько причин:экономия своих ресурсов;облегчение принятия решений;повышение скорости мышления;защита человеческого сознания от разрушения;предотвращение перегрузки.Жизнь в мире иллюзий: почему наш мозг нас обманывает?Все, что мы ощущаем, зависит от того, в какую игру под названием «когнитивные искажения» играет наш мозг. Например, он отторгает плохие воспоминания, и мы чаще забываем о плохих событиях, чем о хороших.Фальсифицированные воспоминанияМозг способен создавать настолько четкие ложные воспоминания, что нам бывает тяжело отличить их от истинных. Элизабет Лофус добилась признания в области когнитивной психологии. Она доказала, что воспоминания искажаются под воздействием внешних факторов, возникших после запомнившегося нам события. Мозг автоматически урезает или дополняет информацию, делая ее более удобной для восприятия.Например, став свидетелем какого-либо происшествия, человек в последствии услышал чужие комментарии о деталях, которых сам не видел, поскольку стоял в другом месте. Его мозг непроизвольно зафиксировал эти подробности, и в своих рассказах человек уже будет говорить о них так, будто лично все видел. Это происходит потому, что память пластична, имеющаяся информация легко заменяется вновь поступившей. Поэтому при рассмотрении особо запутанных случаев, в суде прибегают к помощи эксперта, помогающего отличить истинные воспоминания от фальсифицированных.К ложным воспоминаниям относится и большинство рассказов человека о своем раннем детстве: они строятся на историях, услышанных от родственников, и картинках, вызванных просмотром фотографий. Причем такие воспоминания могут быть очень яркими, изобиловать количеством подробностей. Это связано с феноменом детской амнезии – люди не помнят себя в раннем детстве, а мозг не терпит пустоты, и заполняет ее фальсифицированными воспоминаниями.Эффект криптомнезииПри этом обмане мозга человек непреднамеренно занимается плагиатом: он совершенно искренне считает чужие идеи, стихи, музыку своими собственными. Человек не в состоянии сказать было какое-то событие наяву или во сне, сам ли он написал стихотворение или запомнил когда-то услышанное.Известен случай с Джорджем Харрисоном, который заплатил штраф $ 600 000 за непредумышленный плагиат песни. Причем до вывода экспертов, Джордж искренне считал музыку своим творением.Дело в том, что для мозга главное – идея, особенно соответствующая его внутренним установкам. Авторские права в этом случает отходят на задний план, и воспринимаются как нечто совершенно неважное. Авторство идеи не имеет для мозга первостепенной важности, поскольку не относится к вещам, важным для жизни. И, когда мы пытаемся вспомнить, откуда в нашей голове появились идея, музыка, сюжет, мозг присваивает себе их авторство. Ему так проще – он отбрасывает лишнюю информацию, защищаясь от перегрузки.Johnhain/ PixabayНевнимательность к изменениямЭтот феномен еще называют слепотой невнимания. Например, если человек рассматривает чью-то фотографию, потом на мгновение отводит взгляд, изображение заменяют на такое же, но с измененными деталями: например добавили очки. Но участник эксперимента не замечает этих перемен. Еще через мгновение ему показывают фотографию того же человека, но на другом фоне, и это снова ускользает от внимания.Если мозг будет обрабатывать все без исключения детали, человек рискует просто сойти с ума. Поэтому мозг выбирает наиболее значимые объекты, ценную информацию, фиксирует на них свое внимание. Незначительные моменты просто отсекаются. Слепота невнимания работает как предохранительный клапан от избытка информации и для экономии энергии.Временная слепотаПри быстрой смене изображений или мгновенном переводе взгляда с одного предмета на другой, движение глаза не сплошное, а прерывистое. При быстром движении глаз мы должны увидеть смазанную картинку, но видим четкое изображение потому, что в момент перехода мозг на долю секунды отключает зрение. Психолог Даниэль Саймонс подсчитал, что такие отключения зрения составляют в целом до 40 минут каждый день. Но мозг виртуозно маскирует временную слепоту, заставляя нас верить, что мы видим непрерывную картинку.Действуя таким образом, мозг защищает нас от головокружения и смазанного изображения. Если эта функция мозга временно нарушена, то у человека может начаться морская болезнь даже при просмотре фильма на морскую тематику, а быстрый поворот головы вызовет приступ головокружения.Подтверждение своей точки зренияНаш мозг собирает и запоминает информацию выборочным методом: он отдает предпочтение фактам, подтверждающим его убеждения. Данные, не противоречащие его точке зрения запоминаются легко, и без усилий извлекаются из ячейки памяти. Человек подсознательно ищет информацию, которая его волнует, и чем больше находит, тем сильнее убеждается в своей правоте. Нейтральная информация интерпретируется так, чтобы соответствовать имеющимся убеждениям. А противоречащие им данные либо полностью отвергаются мозгом, либо запоминаются с большим трудом.Дело в том, что в данном случае мозг действует по принципу «меньшего сопротивления» - так он экономит энергию и свои ресурсы.Эффект плацебо и ноцебоПсихологи и медики давно знают о способностях мозга использовать силу подсознания для создания положительного или отрицательного эффекта при лечении. Больному дают таблетку, не содержащую никаких лекарственных препаратов, но сообщают, что это новейшая разработка в борьбе с его болезнью. В 58% больные ощущали улучшение самочувствия. Плацебо уменьшает симптомы гипертензии, депрессии, облегчает тревожные состояния.Ноцебо действует в противоположном направлении: таблетка-пустышка вызывает у пациента негативную реакцию. Могут появиться проявления аллергии, расстройство желудка, головная боль.Эти эффекты доказывают, какой мощью обладает наш мозг, если способен излечивать организм без лекарств.Почему мы не помним себя во младенчестве: Феномен «детской амнезии»В памяти большинства людей на месте самых ранних детских воспоминаний находится обширное белое пятно. Первые ясные воспоминания соответствуют возрасту 3-4 лет, и далее накапливаются в памяти неравномерно, оставаясь редкими и обрывочными до 6-7 лет. Читать далее

Источник: www.allwomens.ru/zen