Почему предает каждый знак зодиака

JESHOOTS-com/ PixabayЛюдям свойственно предавать. Свою низменность они могут оправдывать вынужденной необходимостью или даже благими намерениями, но все равно предательство остается предательством. Предрасположенность к этому можно найти в знаках зодиака. Стихии, которым они подчиняются, укажут в ком коварство, вероломство, непостоянство являются ведущими чертами характера.Стихии гороскопа и предательствоСтихия ЗемлиЭта стихия является родной для Тельца, Девы и Козерога. Земля наделяет их аналитическим складом ума, рациональностью, практичностью и вниманием к деталям. Они очень завязаны на материальном, достигают больших успехов во всем, что связанно с деньгами и прибылью. Знаки земной стихии неспособны быть счастливыми, довольствуясь лишь духовной «пищей». Цель их жизни всегда материальна, и преград к ней не существует. Люди, «привязанные» к Земле, уверенно по ней шагают, даже если поверхность устлана чужими головами. На измену и предательство их могут подтолкнуть корысть, жадность, меркантильность и чрезмерная расчетливость.Стихия ВодаРожденные под покровительством Воды – Рак, Скорпион и Рыбы, очень постоянны внутренне и изменчивы внешне. Они великие интуиты, и в большинстве ситуаций руководствуются душевными порывами. Их чувства преобладают над разумом. От людей с выраженной водной стихией, можно ожидать как безграничной любви, так и вселенского коварства. Знаки Воды редко предают осознанно, но умеют обдумывать и вынашивать коварные поступки или план мести. Скорее всего, после совершенного предательства, они начнут горько жалеть и каяться. Случается, что проснувшаяся совесть загоняет их в алкогольную или наркотическую депрессию, но даже это нисколько не гарантирует, что в будущем представители Воды не поступят точно также.Стихия ВоздухаЛюди, в чьих гороскопах выражена воздушная стихия (Близнецы, Весы, Водолей), очень общительны, комуникабельны и любознательны. Они владеют информацией обо всем, а значит, им подвластен весь мир. Правда, суждение о нем у них бывает слишком поверхностным. Но это не от отсутствия ума. У этих знаков хорошо развит интеллект, однако они не проникаются чужими переживаниями, чувствами или точкой зрения. Им достаточно своих представлений, а эмпатия может стать причиной привязанности. Для людей воздушной стихии такой расклад неприемлем, поскольку мешает им быть гибкими, изворотливыми и непостоянными. В определенных случаях это бесценные качества, но когда знаки слишком потакают своей природе, в их характере становятся ведущими равнодушие, эгоизм, корыстность и приспособленчество. С такими качествами предать несложно.Стихия ОгняЗнаки, подчиненные этой стихии – Овен, Лев, Стрелец – отличаются холерическим темпераментом. Они всегда находятся в жизненном потоке, занимая активную позицию. Знают, чего хотят, и как этого добиться. Рядом с этими знаками люди чувствуют себя в постоянном возбуждении и напряжении. Предсказать поведение представителей огненной стихии сложно. Иногда, конечно, это бывают и приятные сюрпризы, но расслабляться с ними не стоит. Фанатическое стремление к лидерству и власти может толкнуть любой из знаков на низкие поступки. Бессмысленно взывать их к совести или давить на чувство вины. «Огненные» люди редко готовы к самопожертвованию, но они этого никогда не признают. В любой ситуации знаки Огня выкрутятся и воспользуются ею себе во благо. Собственные интересы у них всегда на первом месте.821764/ PixabayКакие знаки зодиака предают чаще?ТельцыУ Тельцов просто врожденный талант предателя. Они не чувствуют необходимости считаться с окружающими, если на кону стоит их интерес. Аналитические способности и склонность к прагматизму дает Тельцам преимущество перед противником или человеком, которому просто интересна та же цель. Представители Тельцов хитростью и коварством достигают власти. Для оправдания своих бесчестных уловок они найдут тысячу оправданий, даже если под их «копытами» пострадают друзья или родные люди. Тем более, когда речь идет о материальной выгоде. Такие действия Тельцы не считают предательством. Для них это всего лишь игра, в которой необходимо выиграть. А победителей, как известно, не судят.РыбыПротиворечивость знака Рыбы указана уже в самом его символе – двух рыбах, плывущих в противоположных направлениях. Всю жизнь люди, рожденные в созвездии Рыб, борются с внутренними противоречиями. Их душа благородна, мудра, чувствительна, в то время как разум может оказаться ее полной противоположностью. Рыбы бывают трусливы и малодушны. Они часто закрывают глаза на неудобную правду или прикрывают ее собственными фантазиями. Люди этого знака могут присваивать себе чужие заслуги или самоутверждаться за счет других. При этом у них нет чувства вины. А если кому-то вздумается упрекнуть Рыб в предательстве, они сумеют выкрутиться и показать, кто тут настоящая жертва.БлизнецыСложно быть верным, постоянным, преданным, когда у тебя две натуры. Близнецы это знают, как никто другой. Двойственность знака должна насторожить людей, которые собираются на них положиться или доверить свою сердечную тайну. Близнецы, раздавая обещания и призывая довериться, и сами себе верят. Они вполне могли бы исполнить уговор или сохранить доверенный секрет, но случается то самое раздвоение личности. Одна из них ангел, другая – истинный дьявол. Он то и подбивает Близнецов воспользоваться доверием людей себе во благо. Ну и что, что кто-то от этого пострадает? О предательстве можно не думать, не чувствовать, не знать. А то, чего не знаешь – не существует.СтрельцыПредательство от Стрельцов люди переживают очень болезненно, поскольку от этих добряков, весельчаков и генераторов позитива его никто не ожидает. Коварство представителей огненной стихии бывает действительно испепеляющим. Стрельцы не щадят людей, которые даже случайно оказываются на пути к их цели. Вряд ли они будут подставлять или изменять человеку из спортивного интереса, но, пребывая в эмоциональном надрыве, под действием острых впечатлений или эйфории, способны на вероломство. При этом Стрельцы могут даже не заметить, что кого-то пришлось принести в жертву.Какие знаки зодиака чаще других имеют злую душуНельзя однозначно назвать самые плохие или самые хорошие знаки зодиака. Однако также нельзя отрицать того, что некоторые представители созвездий обладают большим количеством отрицательных черт характера по сравнению с остальными. Читать далее

Источник: www.allwomens.ru/zen