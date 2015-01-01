Фанаты Аллы Пугачёвой поругались из-за короткой юбки звезды

В апреле вся страна отметит 70-летие самой популярной отечественной певицы за последние полвека. Аллу Пугачёву или безоговорочно восхищённо обожают, или отчаянно критикуют. Найти того, кто остался бы равнодушен к творчеству и бурной личной жизни Примадонны невозможно.instagram.com/alla_pugacheva_forumСегодня Пугачёва не гастролирует, а каждый её концерт — грандиозное событие, на которое непросто попасть. В то же время Аллу Борисовну регулярно можно увидеть на светских мероприятиях.instagram.com/alla_pugacheva_forumКаждый выход в свет подробно разбирают и хейтеры певицы, и её преданные почитатели.Пресса не упускает случая обсудить появление Примдонны на публике. 69-летняя певица тщательно выбирает наряды. Алла Пугачёва давно отказалась от объёмных балахонов и старается придерживаться молодёжного стиля при составлении луков.instagram.com/alla_pugacheva_forumКолени Пугачёвой в мини-юбке вызвали критику даже у поклонниковНа днях в столице состоялась премьера картины «Пилигрим», главную роль в которой сыграла Елена Север (жена олигарха и телепродюсера Владимира Киселёва). Среди многочисленных звёзд, появившихся на показе, присутствовали Татьяна Навка и Дмитрий Песков, Филипп Киркоров, семейство Юдашкиных и прочие звёзды. Появление в кинозале Аллы Пугачёвой в сопровождении Максима Галкина, конечно, не осталось не замеченным. Фотографы не отставали от звёздной пары, стараясь найти наиболее удачный ракурс для съёмки.instagram.com/alla_pugacheva_forumНа премьеру фильма Алла Борисовна и Максим подобрали аутфиты в любимых чёрных тонах. Примадонна не побоялась одеть кожаную юбку выше колена и чёрные гольфы. Именно вокруг этой юбки и разгорелся спор. Да не где-нибудь в антик-группе, а на официальной фан-страничке артистки в Instagram.instagram.com/alla_pugacheva_forumПока часть фанатов искренне восторгалась тем, как прекрасно и молодо выглядит Алла Борисовна, кое-кто из поклонников отметил, что в 70 лет колени надо бы спрятать под юбку. Обожатели Примадонны возмутились критикой в её адрес, из-за чего в обсуждениях начался настоящий скандал с оскорблениями и советами куда пойти:gora3055 Уважаемая и любимая Алла а колени надо бы прикрывать sv_etlana105 Колени лучше прикрывать raisalapko @gora3055 Да,ножки уже не те! super.liana2010 @raisalapko вы на свои посмотрите,,, они у вас давно не те,,,так что завидуйте молча !!! svetlanamarchenkova16 Гарри Поттер с бабушкой romanperec @svetlanamarchenkova16 ой по вашему лицу, вы уже неверное прабабушка leonid17122018 Ну посмотрите на колени конечно надо закрыть не из за того что старые нет а из за того что страшные они у нее в 70 лет открыть это нормально у кого ноги позволь но не у Аллы она уже не знает как обратить на себя внимание перед концертом (ЖУТЬ) natalivyachina Вы сами жуть! А Алла эталон женщины! irina_sviridenkova @leonid17122018 смотри на колени СВОЕЙ дамы,если у тебя имеется таковая.Друзья, а что вы думаете по поводу возраста и моды? Во сколько лет пора прятать ноги под макси?Слава считает, что ток-шоу Малахова позорит РоссиюСлучайно попав в телевизоре на очередную программу Малахова, певица Слава была шокирована тем, что происходит в студии. Звезда обратилась к ведущему с просьбой остановиться: по мнению Анастасии (Слава — сценический псевдоним), своими программами Андрей Малахов не решает какие-то проблемы, а вгоняет зрителей в депрессию. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen