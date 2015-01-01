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9 тонких женских хитростей, которые привяжут к вам мужчину навсегда

Andre
9 тонких женских хитростей, которые привяжут к вам мужчину навсегда
Free-Photos/ Pixabay

Французский прозаик Андре Моруа утверждал, что фраза «ты меня больше не любишь» – самое неразумное, что может сказать женщина своему мужчине. «В этом ведь можно и убедить!», - любил повторять литератор своим читательницам. Прекрасному полу и вправду стоит проявлять особую гибкость в отношениях со своими половинками. Помочь им может список особых советов-хитростей, способных удержать даже самого свободолюбивого строптивца.

Быть на его стороне

Если девушка относится к неудачам с пониманием и безоговорочно поддерживает, ее партнер перестает видеть в ней судью и начинает видеть союзника, с которым можно поговорить обо всем на свете. Даже когда мужчина оступился, он будет приятно удивлен, если его женщина вместо бурной критики воспримет ситуацию спокойно или попытается найти в произошедшем что-то хорошее.

Доверять

Каждый человек – это носитель свободы мыслей и действий. Штамп в паспорте не равносилен наручникам на запястьях, потому если парень хочет проводить какое-то количество времени раздельно, то почему бы и нет? Женщина не должна стремиться быть центром его вселенной, ведь есть еще родители, работа, старые друзья, хобби и привычки, от которых просто невозможно отказаться. Покажите мужчине, что не собираетесь отбирать у него свободу и перекраивать его жизнь на свой лад – и он почувствует себя намного уверенней в ваших отношениях.

Проявлять интерес

Каждому мужчине в душе очень важно, чтобы его близкому человеку было «не все равно». Не безразлично, что он чувствует, о чем думает, где находится, радуется или печалится, надел ли шапку, съел ли завтрак. Чем больше люди говорят о своих истинных чувствах, тем меньше у них проблем. Не игнорируйте грусть во взгляде любимого, даже если вы в ссоре или он замкнулся в себе. Возможно, именно в этот момент вы больше всего ему нужны.

Оставаться загадкой

Старшее поколение женщин любит приговаривать, что мужу можно показывать только половину своего лица. Это великое мастерство – годами оставаться для своего партнера непрочитанной книгой, в которой он каждый день способен находить что-то новое. Чтобы быть необыкновенным человеком, порой достаточно просто не открывать окружающим обыкновенных подробностей из своей жизни.

Engin_Akyurt/ Pixabay

Заставлять его гордиться

Для мужчины чувство гордости за избранницу – чуть ли не одна из самых сильных положительных эмоций в жизни. Чтобы не переставать удивлять его, нужно постоянно учиться, развиваться, быть по-настоящему открытой для экспериментов, приобретать опыт и делиться с ним новыми знаниями. Умение женщины красиво изъяснять свою точку зрения, да еще и перед друзьями, завораживает представителей сильного пола. Они никогда не отпустят ту, кем искренне восхищаются окружающие.

Смеяться вместе

Если вы вошли в жизнь мужчины, то поставьте перед собой цель быть источником радости и вдохновения, а не проблем и растрат. Сильный пол мыслит ассоциациями. Парни, словно мотыльки, летят на светлых, позитивно настроенных девушек, с которыми легко шагать по жизни. Там, где неуютно, где постоянные слезы, недовольство собой и вечное недопонимание, мотыльки, увы, не летают. Намного лучше будет сгладить любую ссору хорошим юмором, чем бесконечно сердиться друг на друга в разных углах комнаты.

Порой исчезать

Дать ощутить хоть немного тоски – ровно столько, чтобы захотелось снова окунуться в тепло любимых объятий – величайший тактический ход, к которому прибегали все дочери Евы. Разлука лечит любые обиды, расставляя в душе все по местам, возвращает в отношения былую страсть и огонь. Иногда достаточно не видеть человека день или два – и он уже не может отойти от вас ни на минуту. Давайте своим партнерам время наедине с собой – и они будут больше ценить время, проведенное с вами.

Носить его одежду

Девушка в мужской рубашке, футболке или толстовке выглядит невероятно хрупкой и милой. Когда она находится в заложницах у его вещей, мужчина чудесным образом чувствует, что защищает ее. Она пахнет его парфюмом, а значит, всецело ему принадлежит. Такой внешний вид словно говорит окружающим, что женщина занята и никто не смеет к ней прикоснуться. Да к тому же это просто эстетически красиво и привлекательно!

Дарить осмысленные подарки

В подарках важна не цена и не масштаб, а желание решить какую-то проблему или порадовать приятными эмоциями. В данном контексте нужно отойти от классических носков и дезодорантов и просто присмотреться, что вашему партнеру нравится, от чего он улыбается, за чем скучает и о чем мечтает. Будьте чуткими к его желаниям, дарите те вещи, которые пригодятся ему в ста случаях из ста. Уделите внимание упаковке и подаче. Добавленная к основному презенту открытка со словами любви и благодарности – это не старомодный трюк, а ключ к укреплению отношений.

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Источник: www.allwomens.ru/zen

Теги:Психология
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