Имена мужчин, которые женятся только по расчету

Rawpixel/ PixabayАнтонНосителя этого имени нельзя назвать деятельным и активным. Мужчина предпочитает плыть по течению, поэтому ему видится довольно привлекательной перспектива удачно жениться и ни в чем себе не отказывать. Антон делает ставку на свои внешние данные и хорошие манеры. Однако к избраннице у него тоже есть требования. Например, с откровенно непривлекательной женщиной он никогда не будет вместе.АртемМужчина, которого так назвали, очень честолюбив и хитер. Легко разрывает отношения, не испытывает угрызений совести, сделав кому-то неприятно. Одним из его главных приоритетов является карьера. Ради нее он готов даже жениться по расчету, если этот шаг поможет ему приблизиться к желаемой цели. При знакомстве с женщиной Артем старается навести справки о ее семье и понять, насколько выгодным окажется союз с новой пассией.ВсеволодРасчет Всеволода заключается в том, чтобы связать судьбу с женщиной, которая будет следить за состоянием дома и посвятит все свое свободное время организации быта. Ему нужна жена, сочетающая в себе функции повара и уборщицы, чтобы не напрягала его просьбами помочь. Мужчина хочет сосредоточиться на своих увлечениях, а обязанность по обеспечению комфорта он с удовольствием возложит на вторую половину.ЕвгенийОбладатель этого имени редко испытывает глубокие чувства к представительницам прекрасного пола. Такова его натура. Связать себя узами брака он может либо по причине внезапной беременности, либо из-за меркантильного интереса. Евгений непритязателен в быту, но часто живет своей отдельной жизнью, изредка взаимодействуя с супругой. Такой тип людей называют приспособленцами.МаксимМаксим нуждается в сильной женщине, которая бы оказывала ему моральную и материальную поддержку. Его нельзя назвать классическим альфонсом, ведь свой вклад в семейный бюджет он тоже вносит по мере возможности. Но при выборе спутницы жизни носитель этого величественного имени чаще руководствуется разумом, а не чувствами. Ищет покровительницу с хорошими связями, чтобы могла дать ему путевку в жизнь.Free-Photos/ PixabayНикитаВ плане выбора супруги Никита напоминает крота из сказки «Дюймовочка». Будет готов к официальному оформлению отношений только тогда, когда подсчитает личную выгоду от этого мероприятия.Никогда не свяжет судьбу с дамой, имеющей финансовые и жилищные проблемы. Как правило, носитель этого имени женится поздно. В быту проявляет себя как зануда, подсчитывая каждую копейку, потраченную супругой.ПетрОбладатель этого имени – идеалист и перфекционист. Он приходит к решению связать себя узами брака, когда находит женщину, которая соответствует его представлениям об идеальной супруге. Петр может не испытывать сильных чувств, но все равно предложить сыграть свадьбу, руководствуясь стереотипами из разряда «уже пора» и «так надо». Далеко не всегда такая позиция приносит ему счастье. И все-таки иногда расчет оказывается верным. Нередки случаи, когда Петр живет с одной избранницей более 10 лет.РусланОчень самовлюбленный человек, жаждущий силы и власти. Его показная мужественность является лишь прикрытием для окружения. Ради своих целей готов начать отношения без искренних чувств. Находясь в браке, пытается самоутвердиться за счет второй половины. Этот представитель сильного пола точно знает, как влюбить в себя женщину и сделать так, чтобы она сама проявляла инициативу, поддерживала его и предлагала воспользоваться ее материальными ресурсами.ТарасВ переводе это имя означает «смутьян». Такая характеристика очень подходит Тарасу, ведь ведет себя этот мужчина как «скользкий» и изворотливый человек, ищущий выгоду абсолютно во всем. Ему не хватает усердия и трудолюбия для создания прочной материальной базы, зато он прекрасно разбирается в тонкостях психологии. Женится по расчету и не считает этот поступок дурным. Считает, что своих целей надо добиваться любыми путями. Не отягощен моральными принципами.Имена мужчин, которые всю жизнь остаются «маленькими мальчиками»По одной из версий имя Антон в переводе означает «цветок». Мужчина, который его носит, действительно имеет ранимую душу. Из-за мягкого характера Антон попадает под влияние родителей, во всем советуется с ними, сознательно избегая ответственности. Читать далее

Источник: www.allwomens.ru/zen