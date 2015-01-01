Подписчики поливают грязью Басту в комментариях уже неделю. Рэпер записал трепетное видео для хейтеров

Наличие хейтеров в Instagram звезды — явление, которого практически невозможно избежать. Чем известнее человек, тем больше критики в его адрес раздаётся. Некоторые звёзды, как, например, Анастасия Волочкова, намеренно провоцируют пользователей Сети на эмоциональные комментарии. Другие с удивлением обнаруживают негативные посты под совершенно безобидными публикациями в своих блогах.instagram.com/bastaakanogganoНесколько дней подряд в Инстаграм Василия Вакуленко (сценическое имя — Баста) происходит что-то непонятное. Подписчики, которые до недавних пор буквально в рот смотрели своему кумиру, вдруг устроили рэперу травлю.instagram.com/bastaakanogganoСкандальные комментарии появились в Инстаграм Басты после трагической смерти Децла. Музыканты не ладили, однако после ухода Кирилла Толмацкого Вакуленко одним из первых опубликовал пост, в котором выразил скорбь и слова признания.instagram.com/bastaakanogganoБаста ответил своим недоброжелателям, оставляющим негативные посты в его блогеПоклонники Децла, несмотря на публикацию посвящённую Кириллу, устроили в Инстаграм Басты настоящие разборки. На протяжении недели на странице Вакуленко присутствуют оскорбления, упрёки и критика. Рэпера травят не только за конфликт с Децлом, в обсуждениях артиста раскритиковали за поддержку пенсионной реформы.Теперь под каждой новой публикацией в Инстаграм Басты идут споры между поклонниками певца и его хейтерами. Причём последние обещают массово отписаться.instagram.com/bastaakanogganoМузыкант не мог не обратить внимание на негатив, который не утихает в его блоге. Баста записал видеообращение к своим хейтерам, в котором попросил тех, кто льёт на него грязь, продолжать это делать. Василий отметил, что эта грязь является лечебной: она заставляет музыканта критически взглянуть на себя:Интересно, что о своей поддержке пенсионной реформы Баста высказался в конце сентября, а активная травля в его блоге началась только сейчас. Как вы считаете, друзья, с чем связан такой разбег во времени?🤔Певица Слава назвала современное телевидение адом и призвала Андрея Малахова остановитьсяСлава возмутилась засильем скандальных программ в эфире. Артистка отдыхает на Мальдивах и единственный отечественный канал, который доступен — «Россия 1». Однако содержание программ повергло исполнительницу в шоковое состояние… Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen