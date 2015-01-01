У каких знаков зодиака легкая судьба

2704056/ PixabayУ каждого человека своя судьба со всеми ее подарками и неожиданностями. Конечно, нельзя утверждать, что одни знаки зодиака на все сто процентов счастливы, а другие, наоборот, тотально несчастны. Однако звезды одарили каждое созвездие уникальным набором качеств, которые порой сильно помогают справиться со злободневными проблемами. И вот у каких знаков эти качества наиболее ярко выражены.СтрелецСтрельцы – единственные во всем зодиакальном семействе, кто став взрослым все равно нежно бережет внутри себя маленького ребенка. Если вам встретится представитель данного знака с суровым характером, то знайте, что все это – напускное. Стрельцы не перестают дурачиться даже в преклонном возрасте. В окружающих людях они также ценят чувство юмора и умение жить налегке. Дети огненной стихии не привыкли подолгу переживать из-за неурядиц и впускать в свое сердце негатив. Пусть они лишь делают вид, что все зло мира их не касается, однако таким образом Стрельцы эффективно защищают себя от стресса. Уровень положительных эмоций у них всегда превалирует над уровнем отрицательных, что, в свою очередь, дает им силу с легкостью преодолевать любые трудности и препятствия.Ребятишки внутри Стрельцов руководят ими и в выборе второй половинки, потому избранниками зачастую становятся люди со схожими взглядами на жизнь. По их мнению, любимый человек должен быть в первую очередь другом, а уже потом – партнером. И, как ни странно, подобный подход способствует выстраиванию крепких супружеских отношений, в которых люди в любой ситуации стоят друг за друга горой. С таким «тылом» ни одна беда Стрельцу не страшна.ДеваСчастье Дев – в их рациональном подходе к организации собственной жизни. Их деятельность и досуг подчиняются четко выстроенному, грамотному плану действий, потому «сбои системы» в случае с Девами попросту не возможны. Все искушения зарублены на корню, все источники негатива тут же удаляются из их реальности, а плохие воспоминания утилизируются шустрым мозгом в своеобразную «корзину» без права на восстановление. Кто сказал, что подобное счастье не имеет права на существование?Для Девы проверка графика хождения транспорта – залог своевременного прихода на работу, а ежедневные утренние пробежки – гарантия крепкого здоровья. Предложите ей съездить на уик-энд за город, и она обязательно впишет вас в свой плотный график. И не важно, что поездка состоится недели эдак через три. Она отлично проведет время, отдохнет душой и телом, а все почему? Потому что никогда не рискует ранее установленными планами и встречами ради спонтанно нарисовавшейся перспективы сменить стратегию действий. Пусть легкая судьба Девы целиком и полностью спланирована, зато появление в ней неприятных неожиданностей сведено к целесообразному минимуму.Fsightstudio/ PixabayРыбыДанный знак проживает воистину интересную и наполненную удачными стечениями обстоятельств жизнь, однако его представители слишком уж заняты самокопанием, чтобы это осознать. Мир Рыб – картина, наполненная причудливыми фигурами и яркими красками. Главное их преимущество и одновременно бич – то, что для полного счастья «хвостатым» достаточно их самих и больше никого. Рыбы настолько свободны от социальных рамок, что их не тревожит ни мнение окружающих, ни чье-то осуждение, ни что, собственно, делается в мире на данный момент. В то время как другие люди создают связи, попадают в зависимость друг от друга и разочаровываются, водный знак занимается поиском гармонии и жизненного предназначения.Рыбы мыслят глобально, космически. Они устраиваются на работу не ради оклада, а ради того, чтобы чувствовать свою причастность к какому-то большому и важному делу. Они женятся не ради штампа в паспорте, а ради поиска ответа на вопрос, что есть истинная любовь. Они часто останавливаются, чтобы задуматься о красоте дождя или полной луны на небосводе. Подобная самодостаточность делает из Рыб загадочных и притягательных личностей, живущих так, как хочется им, а не как диктует кто-то извне.ВодолейЛюдям, рожденным поз знаком Водолея, по жизни здорово помогает одно единственное качество. Звучит оно как «внимательно слушаю, но делаю по-своему». Любвеобильные Водолеи не вступают в жаркие споры и конфликты, не доказывают свою точку зрения на повышенных тонах – они просто делают все так, как им подсказывает их сердце. Это можно назвать как угодно – шестое чувство, внутренний голос, интуиция – но «воздушные» люди в итоге абсолютно точно знают, где себе постелить соломки, чтобы больно не удариться. Умение читать слова окружающих «между строк» и удивительная проницательность помогает им держаться на расстоянии от сомнительных личностей и ситуаций. В итоге получается их авторская формула легкой судьбы.Жрецы Сатурна не знают лени и всегда готовы приступить к какому-нибудь новому делу, что помогает им двигаться по жизни с ощущением постоянного вдохновения. Многое зависит также от их избранников. Главное, чтобы партнер не пытался сделать из Водолея своего слугу или домашнего узника и не оспаривал правило «делаю по-своему». Довольные своей жизнью и отношениями, представители воздушной стихии обречены сеять вокруг себя любовь и радость.Под какими знаками зодиака чаще всего рождаются любовницыЖенщины делятся на жен и любовниц. Так было и так будет всегда. Это извечная священная война за мужчин. Читать далее

Источник: www.allwomens.ru/zen