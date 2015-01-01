Зару заподозрили в заговоре с волгоградскими чиновниками и распиле 1,2 миллиона рублей за 20-минутное выступление певицы

Когда чиновники организуют какие-либо общественные мероприятия, всегда находится способ отщипнуть в свой карман некую сумму, выделенную на праздник. Казнокрады научились виртуозно обставлять свои делишки, не гнушаясь даже возможностью заработать на стариках. В начале февраля в Волгограде состоялись мероприятия, посвящённые 76-й годовщине Сталинградской битвы. Как водится, местные чиновники заказали из столицы звезду, дабы порадовать ветеранов. Певица Зара, в репертуаре которой есть несколько песен военной тематики, согласилась приехать поздравить стариков.instagram.com/zara_musicУ себя в Инстаграм Зара поделилась эмоциями от концерта в Волгограде:Огромная честь принять участие в концерте, приуроченном к 76 годовщине Сталинградской битвы именно в городе-герое Волгоград. А особенно, когда ты выступаешь перед ветеранами, прошедшими войну и битву за Сталинград. Низкий им поклон и вечная память всем павшим.instagram.com/zara_musicА вскоре в Сети появилась информация, что за исполнение пяти песен Зара получила 1 250 230 рублей. При этом ветеранам, которым удалось попасть на концерт, достались дешёвые пайки с консервой и крупой.Волгоградские журналисты опубликовали Акт, по которому за выступление Зары было выплачено 1,2 миллиона рублейСумма, выделенная на выступление столичной звезды, стала известна местным журналистам. В их распоряжении оказался акт выполненных работ, по которому организатор концерта Зары получила от городских властей 1 250 230 рублей:bloknot-volgograd.ruИнтересно, что организатор выступления певицы не имеет к ней никакого отношения, поскольку концертным директором Зары является совсем другой человек.Зара оправдалась за выступление в Волгограде: певица уверяет, что не получала от устроителей концерта 1,2 миллиона рублейЖители Волгограда после концерта Зары начали оставлять в её блоге неудобные вопросы. Певицу обвинили в том, что она стала участницей распила бюджетных денег, ведь 1,2 миллиона за 20 минут выступления не позволяют себе даже именитые звёзды первой величины. В ответ на претензии фолловеров артистка сообщила, что гонорар, который она получила за выступление, в разы меньше. В то же время Зара не уточнила цифру вознаграждения, а подписчики заподозрили, что артистка знала о махинациях с бюджетными деньгами:instagram.com/zara_musicКак вы считаете, друзья, знала ли певица об истинных суммах, выделенных на её выступление перед ветеранами?Певица Слава назвала современное телевидение адом и призвала Андрея Малахова остановитьсяСлучайно попав в телевизоре на очередную программу Малахова, певица Слава была шокирована тем, что происходит в студии. Звезда обратилась к ведущему с просьбой остановиться: по мнению Анастасии (Слава — сценический псевдоним), своими программами Андрей Малахов не решает какие-то проблемы, а вгоняет зрителей в депрессию. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen