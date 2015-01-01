Под какими знаками зодиака чаще всего рождаются любовницы

Himanshugunarathna/ PixabayЖенщины делятся на жен и любовниц. Так было и так будет всегда. Это извечная священная война за мужчин. Жены желают быть единственными. Их соперницы – любимыми, но оказываются любовницами… Либо не оказываются. Все определяют моральные убеждения, страх одиночества, свобода от общественного мнения и т. д. На наличие этих характеристик влияет и знак зодиака. Существуют знаки, под которыми рождается наибольшее число потенциальных любовниц. И даже если так вышло, что они верные и преданные жены, то это лишь вопрос времени. Перед любовной провокацией таким женщинам устоять сложнее.СкорпионыБарышни этого знака просто созданы быть любовницами, пусть хоть трижды они замужем. Их свободолюбию и темпераменту негде разгуляться в тесных семейных оковах. Женщина-Скорпион чертовски привлекательна, харизматична и магнетически обворожительна. О такой говорят – ведьма! И правда, Скорпионы умеют околдовывать и заманивать, словно древнегреческие Сирены. Мужчины понимают всю опасность этой связи, чувствуют, что попадают в сети, из которых не выбраться без потерь, но сделать ничего не могут. Они добровольно отдаются в сладкий плен. Выхода из него, как правило, не существует. Если им и удастся вырывать из цепких клешней Скорпиона свое сердце, то шрамов на нем не сосчитать.Однако быть плененным женщиной-Скорпионом для большинства мужчин – почетно и приятно. И даже непомерно высокая цена их не останавливает. Такая любовь угрожает не только свободе мужчины, но и его самочувствию, психическому здоровью. Пока он привыкнет к сложному характеру Скорпионши, то успеет заработать невроз, седые волосы и эректильную дисфункцию на фоне физического истощения. В сексе эти женщины ненасытны и безжалостны. Поговаривают, что с некоторыми мужчинами они поступают как самки богомола – «съедают», чтобы больше никому не достался. Тем более сопернице-жене.ВесыЖенщины-Весы, как и положено этому знаку, постоянно колеблются. И в этот раз – между одновременно привлекательными для них статусами: жены и любовницы. Но чтобы они не предпочли, им сложно стабилизировать выбранное положение. Поэтому женщины этого знака чаще других кидаются в крайности. Выходя замуж, Весы клятвенно обещают не только мужу и Богу быть верными, но и перед собой зарекаются, что никогда не унизятся до положения любовницы. Так бы и было, если бы ни эта вечно сомневающаяся натура. Колебаться Весы начинают, когда их душу эстета, идеалиста и перфекциониста заедает быт и серые семейные будни. Душа хочет красоты, любви, романтики и немного интриги.Весы быстро вспоминают, что похоронили в себе талант искусительницы, который, увы, к мужу применять не способны. Вот тут-то из них и получаются прекрасные любовницы. Однако не стоит считать их сексуально зависимыми, как в случае со Скорпионами. Для женщины-Весы важен ни столько секс, сколько флирт, ухаживания, таинственность, которыми сопровождается ворованная любовь. Когда у Весов случается на стороне именно любовь, тогда они, не слишком задумываясь, переходят в разряд любовниц. И ни капельки об этом не пожалеют… Ну, во всяком случае, до того момента, пока им снова не предложат роль жены.Pexels/ PixabayСтрельцыДля женщины-Стрельца так же естественно быть любовницей, как рыбе плавать в воде. В роли жены она тоже не плоха, но «оседлость» претит ее темпераменту. Стрельцы – вечные странницы и искательницы острых приключений. В домашних условиях они чахнут, теряют вкус к жизни. Поэтому попробовать побывать семейными эти дамы способны, но рано или поздно сбегут на свободу. Могут и не сбежать, однако это лишь в том случае, если муж сумеет обеспечить им качественный, регулярный секс на грани фола. В противном случае Стрелец будет нарушать правила семейной игры и позволять себе между стиркой, готовкой и кухней бывать любовницей чужому мужу.Секс у женщины-Стрельца стоит на втором месте после экстремальных удовольствий. Так почему бы не совместить эти две приятности? Секс с женатым мужчиной – еще то экстремальное удовольствие. Представительницы знака любят заниматься запрещенной любовью. Но только качественно, так, чтобы оргазмы заряжали их как батарейку. Стрельцам требуется много секса. Лишь тогда они – привычные глазу энерджайзеры. А что происходит с женщиной-Стрельцом, которая вынуждена быть женой плохого любовника? Правильно, она затухает. И если подзарядить ее не может собственный муж, она ищет подпитку на стороне. Вполне вероятно, что там Стрелец и останется, но только в статусе любовницы.БлизнецыЖенщина, рожденная в этом двойственном знаке, может быть прекрасной женой, но предпочитает оказаться вечной куртизанкой, которой преданы как любимой супруге, но боготворят как самую желанную любовницу. Нельзя сказать, что Близнецы в запрещенной любовной связи ищут секс. Нет. Скорее, они остро нуждаются в любви и в «своем» человеке. А интимные утехи – развлечение, с которым интереснее и душевнее. Поэтому жену из Близнецов проще сделать, чем любовницу. Она, отдавая мужчине руку и сердце, убеждает себя, что именно в семье есть то постоянство любви, которого требует душа. Возможно, так бы и могло произойти, если бы Близнецы были сами постоянны.К сожалению, нет ничего более изменчивого, чем женщины-Близнецы. В семейной жизни они разочаровываются очень быстро, поскольку в них доминирует та самая вторая натура, для которой важнее быть свободной, но любимой. Идеально это состояние достигается в статусе любовницы. Близнецы умеют охмурить мужчину и недодать ему ровно столько, чтобы он желал возвращаться снова и снова, был преданным и хотел заслужить такого же постоянства у Близнецов. Пусть хочет. Женщина будет держать его в томительном ожидании, что вот-вот согласится стать женой, но сама будет безмерно долго наслаждаться положением страстно желанной любовницы.Злые женщины: под какими знаками зодиака они чаще рождаются и почемуПорой скверный характер достается нам в качестве подарка от звезд. Точнее, планеты наделяют людей определенной склонностью, а уж поддаться ей или нет – выбор каждого отдельно взятого человека. Читать далее

Источник: www.allwomens.ru/zen