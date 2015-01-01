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Наталья Сенчукова трогательно поздравила красавца-сына с 20-летием

Andre
Наталья Сенчукова трогательно поздравила красавца-сына с 20-летием
За 20 лет семейной жизни пара Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой ни разу не фигурировала в каких-либо скандальных историях. А ведь такой семейный стаж для звёздных пар редкость, всё может случиться — и измены, и внебрачные дети, и скандалы с родственниками… 

instagram.com/nsenchukova_official

Рыбин и Сенчукова каким-то удивительным образом сумели сохранить свои отношения. Пара заряжает позитивом окружающих — где бы не появлялись звёзды, на их лицах всегда улыбка.

instagram.com/nsenchukova_official

Сенчукова и Рыбин не частые гости на популярных ток-шоу. У супругов есть взрослый сын, но в отличие от многочисленных коллег по сцене, пара никогда не пыталась сделать своё любимое чадо звездой, хотя Василий Рыбин, как выяснилось, обладает эффектной внешностью.

instagram.com/nsenchukova_official

Фото сына Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина восхитило интернет-пользователей

Сегодня Василий Рыбин отмечает 20-летие. Наталья Сенчукова сообщила о радостном семейном событии у себя в Instagram. Певица разместила фотографию сына и оставила трогательное поздравление в его адрес:

Сегодня исполнилось 20 лет нашему сыну Василию!!!  ❤️🎂Как быстро летит время!!!😌Будь здоров и счастлив сынок!!!🙏🎈

instagram.com/nsenchukova_official

Подписчики артистки были удивлены тем, какой у неё уже взрослый сын. Фолловеры пришли в восторг от внешних данных Василия: парню пророчат успешную карьеру в модельном бизнесе:

lolkalolochka Самый красивый у Вас сын в шоу бизнесе. shabalina196631 Поздравляю с днём рождения Вашего сына! Красивый молодой человек! Он на подиуме модель?? olga_ulybina1377 Красавчик! С днём рождения! raisa_radika шикарный сыночек aulova1977 Какой он красивый у вас🙆крепкого здоровья! lyudmila_shelly_ukraine Ох, ничего себе, какой красавец!! Счастья сынуле и всего самого лучшего в жизни!🎂🎈🎈🎈 elizarova2574 Какой он у вас красавчик...😉😉😉 _galina2110 Нельзя быть таким красивучим, дух захватывает....С днём рождения, Красавчик！

Как удалось выяснить, Василий занимается музыкой и у него есть собственная группа KODI. Пока проект не раскручен, музыканты делают первые шаги на музыкальном поприще. Возможно, очень скоро Василий Рыбин затмит по популярности своих родителей.

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Источник: www.allwomens.ru/zen

Теги:Новости
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