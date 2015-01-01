Наталья Сенчукова трогательно поздравила красавца-сына с 20-летием

За 20 лет семейной жизни пара Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой ни разу не фигурировала в каких-либо скандальных историях. А ведь такой семейный стаж для звёздных пар редкость, всё может случиться — и измены, и внебрачные дети, и скандалы с родственниками…instagram.com/nsenchukova_officialРыбин и Сенчукова каким-то удивительным образом сумели сохранить свои отношения. Пара заряжает позитивом окружающих — где бы не появлялись звёзды, на их лицах всегда улыбка.instagram.com/nsenchukova_officialСенчукова и Рыбин не частые гости на популярных ток-шоу. У супругов есть взрослый сын, но в отличие от многочисленных коллег по сцене, пара никогда не пыталась сделать своё любимое чадо звездой, хотя Василий Рыбин, как выяснилось, обладает эффектной внешностью.instagram.com/nsenchukova_officialФото сына Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина восхитило интернет-пользователейСегодня Василий Рыбин отмечает 20-летие. Наталья Сенчукова сообщила о радостном семейном событии у себя в Instagram. Певица разместила фотографию сына и оставила трогательное поздравление в его адрес:Сегодня исполнилось 20 лет нашему сыну Василию!!! ❤️🎂Как быстро летит время!!!😌Будь здоров и счастлив сынок!!!🙏🎈instagram.com/nsenchukova_officialПодписчики артистки были удивлены тем, какой у неё уже взрослый сын. Фолловеры пришли в восторг от внешних данных Василия: парню пророчат успешную карьеру в модельном бизнесе:lolkalolochka Самый красивый у Вас сын в шоу бизнесе. shabalina196631 Поздравляю с днём рождения Вашего сына! Красивый молодой человек! Он на подиуме модель?? olga_ulybina1377 Красавчик! С днём рождения! raisa_radika шикарный сыночек aulova1977 Какой он красивый у вас🙆крепкого здоровья! lyudmila_shelly_ukraine Ох, ничего себе, какой красавец!! Счастья сынуле и всего самого лучшего в жизни!🎂🎈🎈🎈 elizarova2574 Какой он у вас красавчик...😉😉😉 _galina2110 Нельзя быть таким красивучим, дух захватывает....С днём рождения, Красавчик！Как удалось выяснить, Василий занимается музыкой и у него есть собственная группа KODI. Пока проект не раскручен, музыканты делают первые шаги на музыкальном поприще. Возможно, очень скоро Василий Рыбин затмит по популярности своих родителей.Алёну Краснову «достали» вопросами о детяхЕщё до пышной свадьбы интернет-пользователи, внимательно изучая фотографии Алёны Красновой, высказывали предположение, что избранница Никиты Преснякова беременна. Однако скоро молодые супруги отметят вторую годовщину своего брака, но малыша в их семье пока так и не появилось. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen