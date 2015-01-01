Под какими знаками зодиака чаще всего рождаются жены

StockSnap/ PixabayМир женщины – театр, где она – выдающаяся актриса. Ее роли разноплановые и многообразны. Но существует одна ведущая роль, в которую женщина вживается как в кожу, и играет ее неосознанно, самозабвенно и предано. Всегда можно определить, кем является женщина на своей сцене жизни – любовницей, женой, матерью, другом, начальницей. Когда доминирует «мать», она для всех и всегда заботливая наседка, «любовница» – искусительница и кокетка, «жена» – верная соратница, «друг» – участливый товарищ, «начальница» – командир в юбке.Если рассматривать ролевую тенденцию с позиции психологии, то всегда можно найти глубинные причины, которые сформировали именно такой характер. Но когда дело касается женщин, нужно учитывать влияние «высших сил». К ним, бесспорно, относится и астрология. Какая роль окажется ведущей, в значительной мере определяет созвездие, под которым родилась женщина. Особого внимания заслуживают знаки зодиака, влияющие на развитие характера с ярко выраженными задатками примерной жены. К ним стоит присмотреться мужчинам, которые желают создать идеальную семью с не менее идеальной супругой.РакРак, пожалуй, единственный знак зодиака, который может претендовать на звание жены-совершенства. Она создана быть хранительницей очага, мужа, детей и даже домашних животных, поскольку ориентирована на то, чтобы в доме все были накормлены, обогреты и любимы. А когда у женщины это жизненная миссия, то ей как-то не до карьеры, бизнеса и прочих неженских занятий. Завязывая отношения с Раком, мужчине следует помнить – эта барышня не создана для временных развлечений. Свидание Рак рассматривает как серьезное намерение, а поцелуй – как предложение жениться. В роли любовницы она будет чувствовать себя унижено.Идеальными женами представительницы Раков не становятся, а рождаются. В замужестве они ориентируются лучше, чем навигатор по местности. Раки безоговорочно признают в муже лидера. Его слово – закон. Он может даже не говорить ничего. Рак и сама с полувзгляда понимает, что друзьям супруга нужно накрыть хлебосольный стол, принять их с дорогим сердцем и уйти с глаз долой, как это делают женщины в уважаемых мусульманских семьях. Если же муж задерживается с работы, она встретит его не с претензиями, а с вкусным ужином, и оставит в покое. Для Рака главное, чтобы любимый муж дома не напрягался, а чувствовал себя умиротворенно.ОвныОвны в рейтинге идеальных жен могут многих удивить. Этот знак давно оброс малоприятными легендами о том, что его представительницы не в меру темпераментны, упрямы и вспыльчивы. Такая репутация редко вживается с образом идеальной жены. Однако видимость, как известно, часто бывает обманчива. Из Овнов получаются отличные жены. Да, с ними не соскучишься, нужно быть всегда начеку и соответствовать многим требованиям, для выполнения которых мужчине придется постоянно развиваться и работать над собой. Такой уровень не каждому по силам. Именно слабые и ленивые мужья распускают слухи о ветреных, упрямых и непостоянных женщинах этого знака.Мужчине, который сумеет обуздать строптивый нрав Овна, достанется лучшая из жен. Она из тех немногих знаков, которые способны в одном лице быть для мужа верной и заботливой женой, куртизанкой-любовницей, преданным другом и надежным соратником. Мужчина, которому удастся создать идеальные условия для реализации всех этих ролей Овна, может быть спокоен – она даже не подумает искать лучшего за пределами семьи. От добра добра не ищут. Представительницы Овнов, исповедующие этот закон жизни, становятся теми самыми «женами декабристов», о которых ходят другие легенды – героические.ANURAG1112/ PixabayДевыДевам самим Богом велено быть хорошими женами. Для них семья – основа основ, ячейка их личного благополучия и уверенности. Дева, как «земной» знак, больше других нуждается в прочной почве под ногами. А что может быть прочнее семьи, которую создает женщина-Дева? Да, в союзе с этим знаком нужно понимать, что именно жена возьмет на себя «семейно-строительную» миссию. Не надо только понимать это в буквальном смысле. Дева – истинная леди и при муже никогда не возьмет в руки молоток или другой инструмент, чтобы продемонстрировать, кто в доме хозяин. Она очень деликатна, тонко чувствует мужскую психологию и знает, насколько хрупко у мужчин самолюбие.Дева «за мужем», и четко умеет распределять женские и мужские роли в семье. Все «строительно-бытовые» задачи семьи она смело возложит на мужчину. Сама же займется гармонизацией внутреннего пространства, где дом – полная чаша любви, заботы, внимания и ласки. Уникальная особенность Дев в том, что они, будучи прекрасными актрисами, умеют импровизировать. Это позволяет представительницам знака играть идеально не только роль жены, но и принимать те ипостаси, в которых больше нуждается муж. Поэтому Дева может быть прекрасной любовницей, матерью, королевой или «гестапо в юбке», если это потребуется супругу.ТельцыТельцы – еще один знак Земли, для которого семья – опора и важнейшая сфера жизни. Женщина-Телец, что называется, незаменима в хозяйстве. Она никогда не скажет, что домашние заботы скучны и обременительны. Дом – ее среда обитания. Здесь всегда будет царить порядок и достаток. Тельца сложно застать врасплох неожиданным приходом гостей или озадачить непредвиденными расходами. Она умеет идеально организовать семейный бюджет. Все доходы, расходы, сбережения и накопления находятся под ее бдительным наблюдением и контролем. Тельцы знают меру в тратах и умеют руководить деньгами так, чтобы в них никогда не было нужды.Конечно, не все мужчины согласятся, что роль «банкира» семьи должна принадлежать женщинам. Но с Тельцом не стоит опасаться доминирования. Главой всегда будет мужчина, и все решения она оставит за ним. Барышни этого знака знают главный секрет идеальной жены: голова не должна заметить, что ею вертит шея. В этом и заключается женская мудрость, которой Тельцу не занимать. Она умеет создать рай для мужской души. В дом, где авторитет мужа непререкаем и есть взаимное уважение, всегда хочется возвращаться. И еще. Какой бы не достался муж Тельцу, она сделает из него человека… то бишь идеального супруга. Эта женщина точно знает как. У идеальной жены должен быть и муж идеальным.Под какими знаками зодиака чаще всего рождаются любовницыЖенщины делятся на жен и любовниц. Так было и так будет всегда. Это извечная священная война за мужчин. Читать далее

Источник: www.allwomens.ru/zen