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Оксана Самойлова показала редкие фото младшей дочери, которые никогда не публиковались

Andre
Оксана Самойлова показала редкие фото младшей дочери, которые никогда не публиковались
Многодетная мама Оксана Самойлова не перестаёт удивлять поклонников. Супруга Джигана каждый день публикует у себя в микроблоге новые фото, делясь частичкой жизни своей семьи. Главная тема фотоснимков Оксаны — её дети.

instagram.com/samoylovaoxana

Не проходит и дня, чтобы Самойлова не рассказала что-нибудь новое о своих девочках.

Подписчики Инстаграма Оксаны Самойловой не перестают восхищаться её семьёй: супруги много времени проводят с дочерьми. При этом видно, что многодетные родители «кайфуют» от совместного времяпровождения.

instagram.com/samoylovaoxana

Оксана и Джиган не скрывают лиц своих дочерей, которые стали любимицами у фолловеров пары.

instagram.com/samoylovaoxana

Оксана Самойлова считает, что дети совсем не похожи на себя новорожденных

Сегодня Оксана Самойлова разместила у себя в блоге редкие архивные фото. Супруга рэпера показала лицо младшей дочери, когда та уже подросла. А вот маленькой Майю видели только самые близкие.

instagram.com/samoylovaoxana

Оксана решила заполнить пробел и залила в Instagram сразу несколько снимков малышки.

instagram.com/samoylovaoxana

При этом Самойлова поделилась своим открытием — по мнению Оксаны, подросшие дети совсем не похожи на себя в первые месяцы после рождения:

вот так меняются дети))то что рождается и то что получается-это совсем 2 разных человечка))😂 

instagram.com/samoylovaoxana

Подписчики Оксаны Самойловой согласились с ней. По личным наблюдениям комментаторов, дети действительно сильно меняются после рождения:

incredible.super.monkey Вообще другие. Два разных ребёнка irina_and_family Моя совсем не похожа на себя новорождённую, а ещё до 4 лет она была вылитая я в том же возрасте, а сейчас отцовские гены стали выткснять эту схожесть.  aidana1am За 4 месяца мой сын очень сильно изменился😀родился совсем другой сейчас другой ребёнок🙈 iamhryusha Ни разу не похож на то что родилось!!! Смуглый,волосатый,угловатый овал лица ,я просто отказывалась верить ,что это наш сын. Мы с мужем белокожие,круглолицие.

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Источник: www.allwomens.ru/zen

Теги:Новости
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