Оксана Самойлова показала редкие фото младшей дочери, которые никогда не публиковались

Многодетная мама Оксана Самойлова не перестаёт удивлять поклонников. Супруга Джигана каждый день публикует у себя в микроблоге новые фото, делясь частичкой жизни своей семьи. Главная тема фотоснимков Оксаны — её дети.instagram.com/samoylovaoxanaНе проходит и дня, чтобы Самойлова не рассказала что-нибудь новое о своих девочках.Подписчики Инстаграма Оксаны Самойловой не перестают восхищаться её семьёй: супруги много времени проводят с дочерьми. При этом видно, что многодетные родители «кайфуют» от совместного времяпровождения.instagram.com/samoylovaoxanaОксана и Джиган не скрывают лиц своих дочерей, которые стали любимицами у фолловеров пары.instagram.com/samoylovaoxanaОксана Самойлова считает, что дети совсем не похожи на себя новорожденныхСегодня Оксана Самойлова разместила у себя в блоге редкие архивные фото. Супруга рэпера показала лицо младшей дочери, когда та уже подросла. А вот маленькой Майю видели только самые близкие.instagram.com/samoylovaoxanaОксана решила заполнить пробел и залила в Instagram сразу несколько снимков малышки.instagram.com/samoylovaoxanaПри этом Самойлова поделилась своим открытием — по мнению Оксаны, подросшие дети совсем не похожи на себя в первые месяцы после рождения:вот так меняются дети))то что рождается и то что получается-это совсем 2 разных человечка))😂instagram.com/samoylovaoxanaПодписчики Оксаны Самойловой согласились с ней. По личным наблюдениям комментаторов, дети действительно сильно меняются после рождения:incredible.super.monkey Вообще другие. Два разных ребёнка irina_and_family Моя совсем не похожа на себя новорождённую, а ещё до 4 лет она была вылитая я в том же возрасте, а сейчас отцовские гены стали выткснять эту схожесть. aidana1am За 4 месяца мой сын очень сильно изменился😀родился совсем другой сейчас другой ребёнок🙈 iamhryusha Ни разу не похож на то что родилось!!! Смуглый,волосатый,угловатый овал лица ,я просто отказывалась верить ,что это наш сын. Мы с мужем белокожие,круглолицие.Фото сына Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина восхитило интернет-пользователейСенчукова и Рыбин не частые гости на популярных ток-шоу. У супругов есть взрослый сын, но в отличие от многочисленных коллег по сцене, пара никогда не пыталась сделать своё любимое чадо звездой, хотя Василий Рыбин, как выяснилось, обладает эффектной внешностью. Читать далее...

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