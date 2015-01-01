Оксана Самойлова показала редкие фото младшей дочери, которые никогда не публиковались
Многодетная мама Оксана Самойлова не перестаёт удивлять поклонников. Супруга Джигана каждый день публикует у себя в микроблоге новые фото, делясь частичкой жизни своей семьи. Главная тема фотоснимков Оксаны — её дети.
instagram.com/samoylovaoxana
Не проходит и дня, чтобы Самойлова не рассказала что-нибудь новое о своих девочках.
Подписчики Инстаграма Оксаны Самойловой не перестают восхищаться её семьёй: супруги много времени проводят с дочерьми. При этом видно, что многодетные родители «кайфуют» от совместного времяпровождения.
instagram.com/samoylovaoxana
Оксана и Джиган не скрывают лиц своих дочерей, которые стали любимицами у фолловеров пары.
instagram.com/samoylovaoxana
Оксана Самойлова считает, что дети совсем не похожи на себя новорожденных
Сегодня Оксана Самойлова разместила у себя в блоге редкие архивные фото. Супруга рэпера показала лицо младшей дочери, когда та уже подросла. А вот маленькой Майю видели только самые близкие.
instagram.com/samoylovaoxana
Оксана решила заполнить пробел и залила в Instagram сразу несколько снимков малышки.
instagram.com/samoylovaoxana
При этом Самойлова поделилась своим открытием — по мнению Оксаны, подросшие дети совсем не похожи на себя в первые месяцы после рождения:
вот так меняются дети))то что рождается и то что получается-это совсем 2 разных человечка))😂
instagram.com/samoylovaoxana
Подписчики Оксаны Самойловой согласились с ней. По личным наблюдениям комментаторов, дети действительно сильно меняются после рождения:
incredible.super.monkey Вообще другие. Два разных ребёнка irina_and_family Моя совсем не похожа на себя новорождённую, а ещё до 4 лет она была вылитая я в том же возрасте, а сейчас отцовские гены стали выткснять эту схожесть. aidana1am За 4 месяца мой сын очень сильно изменился😀родился совсем другой сейчас другой ребёнок🙈 iamhryusha Ни разу не похож на то что родилось!!! Смуглый,волосатый,угловатый овал лица ,я просто отказывалась верить ,что это наш сын. Мы с мужем белокожие,круглолицие.
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Источник: www.allwomens.ru/zen
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