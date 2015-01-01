Тёща уверяет, что Аршавин приходил на день рождения дочери, а адвокат Алисы сообщил, что спортсмена не было на празднике: Кому верить?

Никого не удивили последние новости о предстоящем разводе Андрея Аршавина и Алисы Казьминой. Как только стало известно, что футболист оставил беременную гражданскую жену и двоих детей ради новых отношений, интернет-пользователи были уверены, что «разлучницу» ждёт участь предшественницы.instagram.com/pravdanews_starsНа днях стало известно, что Алиса Аршавина написала заявление в полицию на своего пока ещё супруга. Женщина сообщила об угрозах со стороны мужа и о том, что он забрал у неё ранее подаренный автомобиль.За защитой Алиса обратилась к известному звёздному адвокату Александру Добровинскому, который, похоже, скоро станет лучшим другом брошенных жён футболистов. Правозащитник не так давно принимал активное участие в разборках Миланы Тюльпановой и Александра Кержакова. С помощью Добровинского женщина сумела забрать сына у экс-бомбардира «Зенита».instagram.com/alexanderdobrovinskyВчера у маленькой дочери Аршавиных был день рождения — девочке исполнилось два года.instagram.com/sarycheva_nataliiaМать Алисы Аршавиной рассказала о появлении Андрея Аршавина на дне рождения ЕсениАлександр Добровинский поспешил ответить на вопросы журналистов, которые стараются отслеживать последние новости о личной жизни Андрея Аршавина. В интервью изданию Starhit адвокат подчеркнул, что спортсмен не появлялся на дне рождения Есени:Аршавин никак не поздравил и вообще не объявился в день рождения дочки. До Есении ему нет дела.starhit.ruОднако полностью доверять словам Добровинского нельзя, ведь в соцсетях тёща Аршавина вчера сообщила, что тот пришёл к дочери на день рождения:instagram.com/sarycheva_nataliiaМать Алисы Казьминой разместила фото и видео с праздника и пообщалась с интернет-пользователями. Отметим, что женщина удаляет негативные комментарии подписчиков, которые не упускают случая напомнить семье Алисы о бумеранге:instagram.com/sarycheva_nataliiaИнтересно, кто же говорит правду — адвокат Алисы Аршавиной или её мама?🧐История для фильма ужасов: Наталья Фриске присвоила образ Жанны, чтобы его монетизироватьПосле смерти Жанны Фриске многочисленные поклонницы звезды подписались на аккаунт её сестры в Instagram. Фанаты артистки искали место, где могли бы поговорить о своей любимице, узнать что-то новое о её жизни. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen