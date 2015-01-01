Мужские имена, обладатели которых женятся только по любви

Teresabreaux/ PixabayАндрейОткрытый и эмоциональный мужчина часто идет на поводу у своих чувств. Лишен какого бы то ни было лицемерия, поэтому представить его в роли альфонса очень сложно. Первый брак Андрея в большинстве случаев не складывается, поэтому следует второй, третий и даже четвертый. Но во всех отношениях обладатель этого имени честен сам с собой и с избранницами. Он действительно любит каждую партнершу и идет в ЗАГС, ведомый порывом души.ВадимСтрастный и увлекающийся человек. Склонность к принятию импульсивных решений осложняет ему жизнь, в том числе личную. В характере Вадима сделать спонтанное предложение руки и сердца, поэтому о корыстных мотивах в его случае говорить не приходится. Конечно, этот представитель сильного пола тоже терпит любовные неудачи, но он не отчаивается и продолжает искать свою единственную и неповторимую.ВиталийВ противовес предыдущему герою Виталий ответственно подходит к выбору супруги. У него может быть много увлечений, однако жениться он хочет один раз и на всю жизнь. Не умеет совершать романтические поступки, зато обеспечит стабильность своей семье. Для обладателя этого имени большое значение имеет взаимность чувств, наличие крепкой эмоциональной и духовной связи. Материальный аспект его интересует в последнюю очередь.ГордейМужчина, которого так назвали, поражает честностью и прямолинейностью. Никогда не пойдет на сделку с совестью. Ради любимой женщины готов совершать благородные поступки. Искренне не понимает, как кто-то способен жениться без сильных чувств. Гордея не затащить в ЗАГС ни обманом, ни обещаниями решить все его финансовые проблемы. Претенциозный представитель сильной половины человечества хочет все в жизни решать сам.ДаниилНоситель этого древнего имени не избалован вниманием противоположного пола. Ему непросто начать новые отношения, но он никогда не вступает в тесную связь ради выгоды. Проявить инициативу Даниила может заставить только сильная влюбленность. Женившись, мужчина предпочитает проводить время с семьей, поэтому нуждается в хранительнице домашнего очага, которая будет ждать его дома.Engin_Akyurt/ PixabayИгорьИгорю очень важно чувствовать себя главным. Даже перевод его имени («воинственный») говорит о натуре завоевателя. Он сам строит свою жизнь, пробивается в профессиональной сфере и выбирает свою будущую супругу. За внешней сдержанностью и строгостью скрывается горячее сердце. Оформить отношения с возлюбленной будет готов только тогда, когда удостоверится в ее искренности. В случае сомнений не станет торопиться с принятием решения.МиронОбладатель этого имени является по натуре романтиком, хотя пытается тщательно скрывать свою сентиментальность и чувствительность. Мирон способен связать себя узами брака только с той женщиной, которая будет разделять его взгляды на жизнь. Ни при каких обстоятельствах не уживется с меркантильной особой, ведь ему претит позиция потребителя. Поиски идеальной второй половины часто затягиваются, и мужчина женится в уже зрелом возрасте.РобертРоберта можно смело назвать сторонником свадьбы по любви. Считается приверженцем традиционных отношений с патриархальным укладом, не приемлет неискренности и лжи. Носитель этого имени – совершенно немеркантильный человек. Проявлять прагматизм он способен только при решении деловых вопросов. А рядом с избранницей хочет ощущать душевную близость и прочный эмоциональный контакт.ЮрийОбладатель этого имени редко сам проявляет инициативу. Пользуется своей популярностью у представительниц прекрасного пола и ждет, когда появится та единственная, которая очарует его. Семейная жизнь сильно меняет Юрия. Он становится более серьезным, ответственным, превращается в настоящего добытчика и хозяина дома. Но эта трансформация не произойдет без сильных взаимных чувств. К бракам по расчету относится негативно.ЯрославЯрослав слишком горд и амбициозен, не может позволить себе зависеть от супруги. В его понимании только он должен стать главой семьи. Ищет покладистую и спокойную женщину, в которой будет уверен. Ему нужна партнерша по жизни, но фундаментом отношений обязательно должны быть взаимная любовь и уважение. Склонен эмоционально привязываться к людям, считается однолюбом.Имена мужчин, которые женятся только по расчетуАнтона нельзя назвать деятельным и активным. Мужчина предпочитает плыть по течению, поэтому ему видится довольно привлекательной перспектива удачно жениться и ни в чем себе не отказывать. Читать далее

Источник: www.allwomens.ru/zen