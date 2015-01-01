Эффективность и особенности скульптурного массажа

При первых же возрастных изменениях каждая женщина начинает искать способы поддержания себе в хорошей форме. Что касается состояния лица, то в этом случае можно обратиться к скульптурному массажу. Это действенный, нехирургический метод омоложения, который дает возможность быстро и безопасно скорректировать форму лица и ликвидировать первые проявления старения.

Что собой представляет скульптурный массаж

Данная процедура дает возможность оказывать воздействие на кожу, тщательно прорабатывая определенные мышцы, благодаря чему осуществляется корректировка лица и других участков тела. После прохождения полного курса пациенты отмечают значительное сокращение количества подкожно-жировой клетчатки. Скульптурный массаж пользуется немалой популярностью во всех развитых мировых государствах. При его выполнении пациент не ощущает болезненных ощущений.

Процедура не подразумевает применение специального оборудования, ее делают исключительно с помощью рук. Данная методика способствует очищению кожного покрова, при ее выполнении используются специальные масла и крема.Происходит глубокая проработка всех мышц, сила воздействия выбирается в зависимости от текущего состояния каждой из них. Выведение в процессе сеанса жидкости помогает уменьшить подкожно-жировую клетчатку, приток крови к жировой ткани увеличивается, за счет чего жировые отложения высвобождаются из клеток.

Окончив курсы массажа в Москве http://www.manuolog.ru/courses/, Вы узнаете, что один сеанс длится 30 минут. Вначале мастер обращается к приемам поглаживания и растирания, затем разминания, при котором участки кожи захватываются между пальцами, и оказания давления на конкретные точки. Специалиствоздействуют на кожу лица пациента с силой, давление которой равно 5 кг на 1 см.

После полного курсамассажа Вы заметите ощутимые изменения функционального и структурного строения мышц. Процедуру приравнивают к методу тренировки мышц, так как после нее увеличивается интенсивность энергетических и пластических процессов. Помимо самого массажа мастер проконсультирует пациента по вопросам состояния кожи, что позволяет персонально подобрать препараты восстанавливающего и антивозрастного действия. Скульптурный массаж действенен настолько же, насколько и пластическое вмешательство, но эта процедура намного безопаснее и выгоднее с финансовой точки зрения. Оптимальным принято считать прохождение двух курсов в год, каждый из которых должен содержать по 12 сеансов.