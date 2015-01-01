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Женское здоровье
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Эффективность и особенности скульптурного массажа

Elena

При первых же возрастных изменениях каждая женщина начинает искать способы поддержания себе в хорошей форме. Что касается состояния лица, то в этом случае можно обратиться к скульптурному массажу. Это действенный, нехирургический метод омоложения, который дает возможность быстро и безопасно скорректировать форму лица и ликвидировать первые проявления старения.


Скульптурный массаж


Что собой представляет скульптурный массаж


Данная процедура дает возможность оказывать воздействие на кожу, тщательно прорабатывая определенные мышцы, благодаря чему осуществляется корректировка лица и других участков тела. После прохождения полного курса пациенты отмечают значительное сокращение количества подкожно-жировой клетчатки. Скульптурный массаж пользуется немалой популярностью во всех развитых мировых государствах. При его выполнении пациент не ощущает болезненных ощущений.


Скульптурный массаж

Процедура не подразумевает применение специального оборудования, ее делают исключительно с помощью рук. Данная методика способствует очищению кожного покрова, при ее выполнении используются специальные масла и крема.Происходит глубокая проработка всех мышц, сила воздействия выбирается в зависимости от текущего состояния каждой из них. Выведение в процессе сеанса жидкости помогает уменьшить подкожно-жировую клетчатку, приток крови к жировой ткани увеличивается, за счет чего жировые отложения высвобождаются из клеток.


Окончив курсы массажа в Москве http://www.manuolog.ru/courses/, Вы узнаете, что один сеанс длится 30 минут. Вначале мастер обращается к приемам поглаживания и растирания, затем разминания, при котором участки кожи захватываются между пальцами, и оказания давления на конкретные точки. Специалиствоздействуют на кожу лица пациента с силой, давление которой равно 5 кг на 1 см.


После полного курсамассажа Вы заметите ощутимые изменения функционального и структурного строения мышц. Процедуру приравнивают к методу тренировки мышц, так как после нее увеличивается интенсивность энергетических и пластических процессов. Помимо самого массажа мастер проконсультирует пациента по вопросам состояния кожи, что позволяет персонально подобрать препараты восстанавливающего и антивозрастного действия. Скульптурный массаж действенен настолько же, насколько и пластическое вмешательство, но эта процедура намного безопаснее и выгоднее с финансовой точки зрения. Оптимальным принято считать прохождение двух курсов в год, каждый из которых должен содержать по 12 сеансов.

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