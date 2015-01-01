Лазерная эпиляция – эффективное удаление волос
Современный рынок косметологических услуг предлагает широкий ассортимент вариантов избавления от избыточного роста волос на коже человека. Однако самой эффективной и востребованной среди использующихся на данный момент методик является лазерная эпиляция, представляющая собой радикальную и в то же время максимально безопасную процедуру, основанную на применении высокотехнологичных диодных лазеров – настоящий «золотой стандарт» в деле достижения идеальной красоты.
Преимущества
Высокая популярность методики, как в нашей стране, так и за рубежом, легко объясняется наличием целого ряда плюсов. Способ отличается такими достоинствами, как:
- Гарантированный результат в течение нескольких процедур
- Полная безопасность и абсолютное отсутствие рисков
- Отсутствие побочных эффектов – пятен, раздражений, вросших волос и покраснений
- Высокая скорость проведения операции на лице или любом другом участке тела
- Исключительный профессионализм врачей и квалифицированная помощь консультантов
- Небольшое количество дискомфорта и неприятных ощущений
- Радикальное решение проблемы избыточного роста волос
Профессиональная лазерная эпиляция в Москве с использованием новейшего оборудования, а также привлечением многолетнего опыта ведущих специалистов - простой и доступный путь к красоте и привлекательности.
Особенности
Процедура осуществляется с помощью специального медицинского лазера и позволяет решить целый ряд косметологических и медицинских проблем, так или иначе связанных с ростом избыточных или нежелательных волос. Безопасно проникая сквозь кожу и не затрагивая ее поверхность, тепловой лазерный луч, работающий в инфракрасном диапазоне, бережно разрушает волосяные луковицы, прекращая их жизнедеятельность, но в то же время не оставляя пятен и ожогов. Одновременно с этим на кожу и окружающие ее ткани воздействует мощное охлаждение, гарантируя безболезненность и комфорт процесса.
Лазерная эпиляция отличается высокой скоростью выполнения, позволяя буквально за считанные минуты обрабатывать любые участки тела, включая лицо, подмышечные впадины, ноги и интимные зоны. Гибкая предварительная настройка оборудования подбирает интенсивность воздействия в зависимости от индивидуальных особенностей волос и кожи пациента, позволяя добиться наилучшей результативности в каждом конкретном случаев и исключая риск любых осложнений.
Противопоказания
За 2 недели до проведения лазерной эпиляции, настоятельно рекомендуется отказаться от любых видов загара, как естественного (пребывание на солнце), так и искусственного (солярий), а за полтора месяца – прекратить удаление волос воском. Существует ряд противопоказаний к проведению процедуры:
- Свежий загар
- Присутствие свежих ран и кожных воспалений
- Пигментные пятна
- Проблемы с иммунитетом
- Беременность и период кормления
- Сахарный диабет
- Наличие кардиостимулятора
Сама процедура практически безболезненна и осуществляется без применения анестезии. После ее окончания специалист наносит на кожу успокаивающий крем. В течение двух недель после ее завершения, следует воздержаться от посещения пляжей, бань, саун и соляриев.