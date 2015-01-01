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Лазерная эпиляция – эффективное удаление волос

Elena
Лазерная эпиляция

Современный рынок косметологических услуг предлагает широкий ассортимент вариантов избавления от избыточного роста волос на коже человека. Однако самой эффективной и востребованной среди использующихся на данный момент методик является лазерная эпиляция, представляющая собой радикальную и в то же время максимально безопасную процедуру, основанную на применении высокотехнологичных диодных лазеров – настоящий «золотой стандарт» в деле достижения идеальной красоты.

Преимущества


Высокая популярность методики, как в нашей стране, так и за рубежом, легко объясняется наличием целого ряда плюсов. Способ отличается такими достоинствами, как:
  • Гарантированный результат в течение нескольких процедур
  • Полная безопасность и абсолютное отсутствие рисков
  • Отсутствие побочных эффектов – пятен, раздражений, вросших волос и покраснений
  • Высокая скорость проведения операции на лице или любом другом участке тела
  • Исключительный профессионализм врачей и квалифицированная помощь консультантов
  • Небольшое количество дискомфорта и неприятных ощущений
  • Радикальное решение проблемы избыточного роста волос

Профессиональная лазерная эпиляция в Москве с использованием новейшего оборудования, а также привлечением многолетнего опыта ведущих специалистов - простой и доступный путь к красоте и привлекательности.

Особенности


Процедура осуществляется с помощью специального медицинского лазера и позволяет решить целый ряд косметологических и медицинских проблем, так или иначе связанных с ростом избыточных или нежелательных волос. Безопасно проникая сквозь кожу и не затрагивая ее поверхность, тепловой лазерный луч, работающий в инфракрасном диапазоне, бережно разрушает волосяные луковицы, прекращая их жизнедеятельность, но в то же время не оставляя пятен и ожогов. Одновременно с этим на кожу и окружающие ее ткани воздействует мощное охлаждение, гарантируя безболезненность и комфорт процесса.

Лазерная эпиляция отличается высокой скоростью выполнения, позволяя буквально за считанные минуты обрабатывать любые участки тела, включая лицо, подмышечные впадины, ноги и интимные зоны. Гибкая предварительная настройка оборудования подбирает интенсивность воздействия в зависимости от индивидуальных особенностей волос и кожи пациента, позволяя добиться наилучшей результативности в каждом конкретном случаев и исключая риск любых осложнений.

Противопоказания


За 2 недели до проведения лазерной эпиляции, настоятельно рекомендуется отказаться от любых видов загара, как естественного (пребывание на солнце), так и искусственного (солярий), а за полтора месяца – прекратить удаление волос воском. Существует ряд противопоказаний к проведению процедуры:
  • Свежий загар
  • Присутствие свежих ран и кожных воспалений
  • Пигментные пятна
  • Проблемы с иммунитетом
  • Беременность и период кормления
  • Сахарный диабет
  • Наличие кардиостимулятора

Сама процедура практически безболезненна и осуществляется без применения анестезии. После ее окончания специалист наносит на кожу успокаивающий крем. В течение двух недель после ее завершения, следует воздержаться от посещения пляжей, бань, саун и соляриев.
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