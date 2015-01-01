Интим высокой культуры
Согласитесь, многие девушки и женщины мечтают о том, чтобы в постели все было «как в кино»: шелковый комплект на любовном ложе, кружевное нижнее белье на них, романтический ужин при свечах с ласковым и внимательным партнером до, а потом… Сладкая нега и прохладный сок вкупе с ласковыми объятиями и шептаниями – после.
На деле же часто получается совсем другое кино, свидетельствующее о гораздо более низком уровне интимной культуры.
В последние годы понятия «интимность» и «интимная жизнь» стали для нас синонимами слова «секс», хотя в действительности они несколько шире и включают в себя также духовную близость и доверие к другому человеку. Без этих важных компонентов интимность как таковая просто перестает существовать.
Так что же такое интим высокой культуры?
В первую очередь, это переход количества любовных и сексуальных отношений в их качество. Все мы в какой-то момент приходим к желанию серьезных отношений, глубоких чувств и «незабываемого» секса. Это закономерно и нормально, это – переход на новый, качественный уровень интимной жизни.
Во-вторых, это отношения, в корне исключающие какое бы то ни было насилие или принуждение. Любой их элемент может полностью убить ощущение интимности происходящего, превратив потенциально приятный вечер в постылую необходимость или крайне нежелательное событие. Интим высокой культуры предполагает, что желание близости исходит от обоих партнеров. Если один из них неважно себя чувствуют, близость лучше отложить – удовольствия все равно будет мало.
В-третьих, все должно быть красиво. Для секса это постель с приятным на ощупь и на вид бельем, удобный матрац, эротическое нижнее белье, отсутствие посторонних помех и раздражителей, страстные поцелуи и нежные объятия. Вряд ли можно назвать красивым и высококультурным секс впопыхах где-нибудь в примерочной кабинке универмага.
В-четвертых, это забота обоих партнеров не только о себе, но и о другом. Культура эта предполагает и знание желаний партнера, и предварительные ласки, и нежное обращение друг к другу. Одни люди во время близости молчат, сосредотачиваясь на чувствах, другие ограничивается эмоциональными восклицаниями и междометиями, третьи шепчут ласковые слова – привычки у всех разные. В любом случае, все, что вы произносите, должно нести положительные эмоции. Резкие слова, а тем более матерные выражения в постели нежелательны, так как они разрушают гармонию между партнерами.
Попробуйте однажды во время близости максимально переключить внимание с себя и своих чувств на партнера. Сделайте все, чтобы он получил максимум ласки, внимания, эмоций, ощущений и, конечно же, удовольствия. Тогда вы поймете, какое это счастье – доставлять удовольствие. А если этим будут руководствоваться оба партнера, в выигрыше останется каждый.
В-пятых, интим высокой культуры - это безопасность, включающая заботу о средствах предохранения и психологической безопасности партнеров. Настоящая интимность может родиться только на полном доверии между мужчиной и женщиной, когда и он, и она чувствуют себя комфортно вместе. Частично это вытекает из второго пункта (отсутствие насилия).
Кажется, ничего сложного. Почему же у нас не получается или получается не всегда?
Удивительно, но многие женщины (особенно замужние) не покупают и не носят кружевное, вызывающее и сексуальное белье. Частично это объясняется воспитанием (родители и учителя внушили стойкое представление о том, что быть привлекательной, сексуальной и желанной – стыдно), частично – практичностью («в плотном белье теплее, и стирать его проще»), частично – недооценкой этого компонента интимной жизни. Кто-то просто стесняется своего тела, стараясь его максимально закрыть от посторонних глаз. Милые дамы, поймите, что если вы не любите сами себя, другим будет очень сложно полюбить вас! Радуйте и балуйте себя красивым бельем и чувствуйте себя неотразимой.
Комплект шелкового (или просто цветного – красного, черного, сиреневого) постельного белья есть далеко не в каждой квартире. Между тем постельное белье красного, черного или сиреневого цветов располагают к интимности. Красный цвет учащает пульс, ускоряет движения и приводит весь организм в состояние возбуждения. Красный – цвет страсти. Черный в цветотерапии считается цветом бессознательного, неосознанных влечений и желаний человека. Окруженные черным постельным бельем, любовники сильнее ограждены от мира и повседневных проблем, их сексуальность будет проявляться сильнее и полученное удовольствие будет полнее. Сиреневый издревле считается во всем мире цветом нижнего белья и связан в цветотерапии с запахом фиалок и благоухающих женщин. Он также считается весьма эротичным цветом.
Для ужина при свечах чаще всего «нет времени» или «уже не тот возраст». Но ведь это отличная возможность вспомнить юношеский романтизм, настроить себя и партнера на интимный лад. Этот переход от повседневных забот и проблем к любви и нежности очень важен для того, чтобы получить удовольствие не только на телесном, но и духовном уровне. Да, устраивать такой ужин ежедневно не нужно, но сделать подарок себе и партнеру раз-два в месяц будет очень кстати.
А сколько пар обращают внимание на звуковое сопровождение близости? Уверена, очень немногие. Между тем, музыка (как и запахи) может оказывать большое влияние на общий настрой, на чувства партнеров.
Подбирать ее нужно исходя из планов: быстрый, страстный секс должен сопровождаться соответствующей динамичной музыкой с преобладанием барабанов; для чувственного, спокойного секса подойдет спокойная инструментальная музыка (лучше без голоса). Правильно подобранная музыка не должна отвлекать и обращать на себя внимание. Звуча фоном, она будет действовать лишь на подсознание, помогая настроиться на нужный лад. Она не должна играть слишком громко. В идеале уже через пару минут вы должны перестать ее замечать. Будьте внимательны, включая русскоязычные песни. Это делать нежелательно, так как вы или ваш партнер неосознанно будете в процессе прислушиваться к словам, которые могут резко противоречить обстановке. И тогда вся интимность мигом улетучится.
И на последок еще один немаловажный совет: во время близости выбросьте из головы все посторонние мысли. Думайте только о любви, о себе и о нем. Чтобы не было, как в анекдоте:
«О чем думают в постели с мужчиной… Школьница: «Узнает мама или не узнает?», любовница: «Есть у него еще кто-нибудь или я одна?», жена: «Побелить потолок или еще год подождать?»»