Какие знаки зодиака ментально стареют быстрее других

Free-Photos/ Pixabay«Жизнь дается всем, а старость – избранным!» – сказала однажды мудрая Ольга Аросева, призывая не бояться старения. И была права. Старость естественна и неминуема… Но! Только если она не приходит в 20 лет. Да, иногда так случается, что биологически человек очень молод, а ментально – древний старец. И речь не о пережитом опыте и приобретенной мудрости. «Молодой старик» просто устал от жизни и с точки зрения личного мироощущения чувствует себя пожившим, изможденным, разбитым, завершившимся.Откуда берется такая внутренняя старость в молодом возрасте? В силу особенностей характера, его сильных и слабых черт, которые формируются не без участия доминирующих во время рождения планет и знака зодиака, человек может «запустить» в себе старение намного раньше своих ровесников. Процесс этот часто неосознанный и предъявить претензии некому. Ну, разве что знаку зодиака. Но для этого следует узнать, какие созвездия считаются преждевременно старящими душу?ТельцыТельцы рождаются и сразу же превращаются в стариков, которые, еще сидя на горшке, начинают учить взрослых жизни, на мир смотрят с опаской и ждут отовсюду неприятностей. Мир на них смотрит теми же глазами и по мере взросления выставляет свои претензии, организовывает осуществление ожидаемых страхов и подтверждает правоту, на которой настаивают Тельцы: жизнь – штука смертельно опасная! Как же от таких переживаний не состаришься раньше времени?Душа Тельцов пребывает в постоянном надломе. Неудивительно, что они быстрее выгорают, становятся эмоционально бедными, безразличными, циничными. И с годами это все только усугубляется. Не последнюю роль в ментальном старении Тельцов играет и их несусветное упрямство. Время делает этих людей все менее гибкими – и в физическом, и в психологическом смысле. Тельцы не стремятся учиться обходить жизненные препятствия, потому что уверены – они сами должны расступаться.ДевыДевы – еще один знак, который рождается вместе со старостью. Они еще в пеленках кажутся «повидавшими виды». Есть у Дев, конечно, что-то и от мудрых старцев – они рассудительны, не по годам развиты, умны и дальновидны. Но, к сожалению, видят Девы все так критично, что уже к двадцати годам начинают ныть и сетовать, что им очень не нравится увиденное. К этому постепенно примешивается старческая ворчливость, негодование и озлобленность. А может ли злая душа быть молодой?Усугубляется все еще и завышенной требовательностью Дев к окружающим и к себе. Но ожидания не спешат оправдываться. С окружающими понятно. Ими все недовольны. А вот к себе Девам можно быть и помягче. Нельзя стать в яслях ученым, а в начальных классах – нобелевским лауреатом. Люди этого знака слишком рано стремятся взять все вершины и реализоваться во всех социальных ролях. Когда это не получается по их строжайшему плану, они заедают себя. В результате этого внутренний мир Дев сильно «изнашивается», а душа стареет.Tfreese/ PixabayРакиРаки в отличие от двух предыдущих знаков внутреннее состаривание буквально натягивают на себя. Желание это возникает у них где-то в подростковом возрасте, когда детям не хватает понимания и уважения. Молодым Ракам кажется, чем раньше они приобретут репутацию важного взрослого, тем понятнее станет жизнь, а люди их будут уважать или даже побаиваться. Взрослость, к сожалению, Раки понимают как гиперответственность, борьбу, выживание. И они выживают, воюя в рукопашную со злым миром, который щедр на проблемы, и скуп на признание и славу.Это приводит Раков к разочарованию в жизни. Их накрывают вечные депрессии и апатии, появляется безразличие и к миру, и к себе. Отсутствие мотивации состаривает не только внутренне, но и внешне. Следом за этим цепляется вагон болезней, от чего брюзжание и жалобы на жизнь только усиливаются. И здесь бы Ракам остановиться и снять этот непосильный возрасту груз. Но нет! Они еще больше обрастают взрослыми проблемами, а жизненную планку ставят выше своего носа. Требования становятся несоизмеримы возможностям, и Раки попадаются в ту самую ловушку, наивно полагая, что скорая старость избавит их от проблем молодости.РыбыЗа преждевременное психологическое старение Рыб обидней всего. Их необычайно большого потенциала молодости хватило бы не на одну жизнь. Но иногда Рыбы даже не подозревают об этом. Им удобно быть «постаревшими» – пассивными, безынициативными, малоподвижными, безрадостными. К таким общество занижает требования и не ожидает активной жизни, в которой нужно непременно доказывать свою значимость и отвоевывать место под солнцем. Рыбы не желают воевать и бороться. Они складывают «плавники» и плывут по течению. И это их жизненный максимум. В большинстве своем люди этого знака замыкаются во внутреннем мире. Изнутри не так заметно, что они слишком рано состарились.В любом возрасте Рыбы посматривают с завистью на сверстников, которые полны сил и жизненной энергии. Но они никогда в этом не признаются. Скорее, начнут обесценивать позицию вечно молодых душой людей. В результате отрицания другой жизненной позиции положение Рыб еще больше усложняется. Они постепенно отказываются от полноценной коммуникации, либо переключаются на возрастных друзей-ворчунов. Их мир Рыбам ближе и понятней. В этом и заключается главная ошибка. Омолодить свой внутренний мир можно, впустив в него «юность» молодых душой людей.

Источник: www.allwomens.ru/zen